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Общество

Несмотря на слухи

ГРЭС в Дедовичах продолжит свою работу

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Алексей Кедров
20 марта 2018 года, 08:02
Фото: Псковского агентства информации
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Пока речь идет о том, что ГРЭС точно будет работать до 2021 года включительно. Но руководство Псковской области приложит все усилия, чтобы станция не прекратила свое существование и после обозначенного срока – вплоть до рассмотрения ситуации федеральным правительством. Уже три инвестора рассматривают возможность размещения своих производств на базе ГРЭС, а вокруг станции может появиться территория опережающего развития.

12 марта врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников провел рабочее совещание с генеральным директором ПАО «ОГК-2» Станиславом Ананьевым. Поводом для встречи стали многочисленные сигналы о закрытии Псковской ГРЭС в Дедовичском районе, несмотря на достигнутые ранее договоренности между администрацией Псковской области и руководством компании.

Говоря о дальнейшей судьбе предприятия, Михаил Ведерников подчеркнул, что в этом вопросе руководство «ОГК-2» должно опираться не только на экономический, но и на социальный фактор, так как ГРЭС — важный объект не только для Дедовичского района, но и всей Псковской области. Сейчас на станции трудятся около 300 человек, ее работа обеспечивает теплом почти 3 тысячи жителей района, школу, два детских сада и Дом культуры.

ГРЭС построили еще в 80-е годы прошлого века, но сейчас она проигрывает более мощным и современным станциям.

«Несмотря на все слухи, могу ответственно заявить, что до 2021 года Псковскую ГРЭС никто закрывать не планирует. Разделяю обеспокоенность руководства компании о том, что предприятие работает в убыток, но в данном случае подходить к решению вопроса только с точки зрения денег неправильно. О чем и сказал на рабочем совещании. ГРЭС — стратегическое, социально значимое предприятие не только для Дедовичского района, но и всей Псковской области, поэтому необходимо, чтобы оно и дальше продолжало работать и развиваться. Тем более что возможности для этого имеются», — написал по итогам встречи на своей странице в соцсети «Инстаграм» Михаил Ведерников.

Пользователи соцсети руководителя области поддержали:

«Сохранить производство всегда сложнее, приятно, что вы не живете одним днем». «Хорошо, что власть не открещивается и участвует в судьбе ГРЭС». «Теперь остается подумать о модернизации ГРЭС. Только современное оборудование способно помочь в жестокой конкуренции».

— Районные и региональные власти сделают все возможное, чтобы Псковская ГРЭС продолжила свою работу и после 2021 года, — сказал глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев в разговоре с корреспондентом «Псковской правды». — Мы рассматриваем разные варианты сохранения станции. Наиболее приемлемый — поиск инвесторов.

ГРЭС в поселке Дедовичи без преувеличения градообразующее предприятие.
Фото Псковского агентства информации
Один из вариантов, предложенный руководством «ОГК-2», — создание в Дедовичском районе территории опережающего развития с различными производствами, которые будут функционировать за счет Псковской ГРЭС. Михаил Ведерников поручил председателю Госкомитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрею Михееву проработать вопрос.

Что касается текущей ситуации на ГРЭС, то, по словам гендиректора «ОГК-2» Станислава Ананьева, они планируют оптимизацию штатной численности сотрудников. Михаил Ведерников подчеркнул, если такое решение примут, компания должна нести полную ответственность перед этими сотрудниками.

— Если под сокращение попадут молодые специалисты, рассмотрите возможность их трудоустройства на других объектах компании, — сказал Михаил Ведерников. — Мы же со своей стороны окажем необходимую поддержку в трудоустройстве лиц пенсионного и предпенсионного возраста.

— Не хочется, чтобы ценные специалисты и молодежь уезжали из поселка, — говорит пенсионерка, ветеран ГРЭС, 22 года проработавшая на станции, Галина Бочкарёва. — Мы с мужем отдали много сил станции, хочется, чтобы она и дальше продолжила работу. Там отличный коллектив, люди стараются, трудятся.

По инициативе Михаила Ведерникова до конца лета разработают детальную «дорожную карту» возможных вариантов сохранения и развития предприятия с учетом его мощностей. В дальнейшем документ будет вынесен на обсуждение на уровне правительства Российской Федерации. 

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