Несмотря на слухи

Пока речь идет о том, что ГРЭС точно будет работать до 2021 года включительно. Но руководство Псковской области приложит все усилия, чтобы станция не прекратила свое существование и после обозначенного срока – вплоть до рассмотрения ситуации федеральным правительством. Уже три инвестора рассматривают возможность размещения своих производств на базе ГРЭС, а вокруг станции может появиться территория опережающего развития.

12 марта врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников провел рабочее совещание с генеральным директором ПАО «ОГК-2» Станиславом Ананьевым. Поводом для встречи стали многочисленные сигналы о закрытии Псковской ГРЭС в Дедовичском районе, несмотря на достигнутые ранее договоренности между администрацией Псковской области и руководством компании.

Говоря о дальнейшей судьбе предприятия, Михаил Ведерников подчеркнул, что в этом вопросе руководство «ОГК-2» должно опираться не только на экономический, но и на социальный фактор, так как ГРЭС — важный объект не только для Дедовичского района, но и всей Псковской области. Сейчас на станции трудятся около 300 человек, ее работа обеспечивает теплом почти 3 тысячи жителей района, школу, два детских сада и Дом культуры.

ГРЭС построили еще в 80-е годы прошлого века, но сейчас она проигрывает более мощным и современным станциям.

«Несмотря на все слухи, могу ответственно заявить, что до 2021 года Псковскую ГРЭС никто закрывать не планирует. Разделяю обеспокоенность руководства компании о том, что предприятие работает в убыток, но в данном случае подходить к решению вопроса только с точки зрения денег неправильно. О чем и сказал на рабочем совещании. ГРЭС — стратегическое, социально значимое предприятие не только для Дедовичского района, но и всей Псковской области, поэтому необходимо, чтобы оно и дальше продолжало работать и развиваться. Тем более что возможности для этого имеются», — написал по итогам встречи на своей странице в соцсети «Инстаграм» Михаил Ведерников.

Пользователи соцсети руководителя области поддержали:

«Сохранить производство всегда сложнее, приятно, что вы не живете одним днем». «Хорошо, что власть не открещивается и участвует в судьбе ГРЭС». «Теперь остается подумать о модернизации ГРЭС. Только современное оборудование способно помочь в жестокой конкуренции».

— Районные и региональные власти сделают все возможное, чтобы Псковская ГРЭС продолжила свою работу и после 2021 года, — сказал глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев в разговоре с корреспондентом «Псковской правды». — Мы рассматриваем разные варианты сохранения станции. Наиболее приемлемый — поиск инвесторов.