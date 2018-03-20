Долги во благо

В 2016 году много говорили о незаконном списании с должников алиментов, детских пособий, 100 % заработной платы или пенсий.

Служба судебных приставов в прошлом году взыскала с должников 1 млрд 744 млн рублей, сообщил в пресс-центре «Псковской правды» руководитель УФССП по Псковской области, главный судебный пристав региона Сергей Колесников. В доход местного бюджета перечислено 564 млн рублей, что почти на четверть больше, чем в прошлом году. Более 712 млн рублей ушло в федеральную государственную казну.

Выработали механизм защиты прав должников и привлекали кредитные организации к административной ответственности/ В результате в 2017 году к нам не поступило ни одного заявления о нарушении прав, и это радует.

Более 103 тысяч раз движимое и недвижимое имущество должников в прошлом году попадало под арест. Выросло количество ограничений выезда должников за пределы России. Почти 2 тысячи водителей не смогли пользоваться своим авто из-за долгов. Более 53 000 раз судебные приставы посетили должников по месту жительства или регистрации, составили 3724 акта.

— Для нас это рекордная цифра, — отметил Сергей Колесников.

В результате было передано в казну более 31 млн рублей.

— Когда судебный пристав стучит в дверь — открывайте, — призывает Колесников. — Пристав имеет право болгаркой спилить замки и вскрыть помещение. Такого, конечно, не было, но возможно. Сразу мы ничего не конфискуем и не уносим, имущество остается на ответственном хранении у должника.

На особом контроле у приставов — долги по зарплате. Около 10 млн рублей взыскали по этой статье. На особом контроле также долги по алиментам. На содержание детей перечислили более 58 млн рублей. За 10 последних лет, по словам руководителя ведомства, это самый лучший результат. Суммы по долгам разные, есть маргинальные рекордсмены с долгом более одного млн рублей.

Число «потерянных» платежей сократилось, чтобы не пришлось искать свой платеж, приставы призывают указывать при оплате уникальный идентификационный номер.

Иногда псковичи жалуются, что невозможно дозвониться до пристава.

— Судебный пристав обязан исполнять судебное решение, а не сидеть в кабинете и принимать телефонные звонки, — уверен Колесников. — В целом звонки сводятся к вопросам: где вы находитесь и как к вам попасть. Вся информация есть на нашем сайте. Больше того, что размещено там, по телефону мы не имеем права сообщать, звонить бессмысленно.

Прокомментировал Сергей Колесников прогремевшую в середине февраля на всю Россию историю с забором из горбыля вокруг Пушкиногорской школы-интерната. Забор против террористов обязал установить суд, а денег школе на него не выделяли годами.

— Мы выехали, осмотрели, конечно, такой забор мы не могли принять. В настоящее время решение суда по установлению забора не исполнено, — констатировал пристав. — Насколько нам известно, предпринимаются меры для установки соответствующего забора. Деньги выделены, если забор поставят, исполнительное производство будет закрыто.