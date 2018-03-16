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Общество

Чудо для садоводов

Власти и дачники будут решать проблемы вместе

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Алексей Кедров
16 марта 2018 года, 14:53
Фото: Андрей Степанов
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«Мы ждали чудо, и вот оно маячит на горизонте. Садоводческо-сельский кризис из-за завышенной кадастровой стоимости в Псковской области может быть преодолен. И он станет переходом в качественно новое состояние садов и села».

Этот пост появился в социальных сетях на странице председателя исполнительного совета общественной организации «Комиссия по садоводствам» Анны Войченко после первой встречи садоводов с главой региона Михаилом Ведерниковым 14 марта.

«Как активный общественник-правозащитник по теме коллективного садоводства и села, я больше 10 лет общаюсь и пытаюсь работать с администрацией Псковской области, - написала она. - Я приводила ошеломляющий опыт других регионов и просила: «Ребята! И мы так можем! Давайте! Наша команда примет участие в работе!» И все впустую. Только сейчас я вижу, что тяжеловесная проблема завышенного кадастра уже прорабатывается и пыль в глаза пускать людям никто не собирается. Я вижу, что с новым руководством региона моя команда сработаться сможет, так как цели и подходы схожи».

ПЕРЕДЫШКА

Открывая встречу, врио губернатора Михаил Ведерников выразил надежду на конструктивный диалог, который поможет совместно определить возможные пути решения острых вопросов.

- Я знаю, что представители садовых объединений Псковской области - активные граждане, и мы заинтересованы в выстраивании с вами партнерских отношений, - обратился он к членам объединений садоводов Анатолию Бибаеву, Анне Войченко и Ирине Зайцевой.

Как уже сообщала «Псковская правда», после почти трехлетнего перерыва в регионе возобновляется государственная поддержка развития садоводств. Администрация области приняла решение поддержать садоводства финансово: в областном бюджете на 2018 год запланировано 2,5 млн рублей. А это значит, что теперь можно будет заняться обустройством дорог, проездов и подъездов, решить вопросы со сбором бытовых отходов, и в целом всячески благоустроить территории садоводств.

- Я гарантирую, что эти деньги из бюджета будут выделены, - подчеркнул Михаил Ведерников на встрече и поручил начальнику управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Николаю Романову подготовить соответствующий проект постановления администрации области. Отдельно он отметил, что разработка документа должна вестись с учетом мнения садоводов.

Дачный сезон начинается для садоводов с хороших новостей.
Фото Андрея Степанова
В ходе встречи обсудили и вопрос кадастровой стоимости садовых участков, который стал причиной головной боли тысячи садоводов. Кадастровая оценка земель проходит один раз в пять лет. После последней ставки земельного налога выросли в несколько раз. Многим придется платить и за пустующую, запущенную землю – на то оно и товарищество. Садоводы прикинули, что содержание участка в среднем обойдется в 4500 рублей в год. Где взять такую сумму, особенно пенсионерам, которые и составляют основную категорию дачников?

Муниципалитеты пошли им навстречу. Ставка была на время снижена, а в отдельных муниципалитетах (Псков, Великие Луки, Писковичская волость) введены налоговые каникулы на 2017-18 года. Теперь представители садоводческих объединений намерены просить местные власти о продлении налоговых каникул. По их мнению, «передышка» позволит товариществам провести межевание и уменьшить площади земель общего пользования, что в свою очередь повлечет снижение налогового бремени на садоводов.

- Мы тоже заинтересованы в том, чтобы земельный налог был приемлемым, адекватным и подъемным для садоводов и чтобы люди исправно платили налоги в бюджет, - сказал Михаил Ведерников и предложил проработать этот и другие вопросы в рамках рабочей группы, которую он сам и возглавит. Помимо представителей органов власти в ее состав войдут садоводы, общественники и эксперты.

БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ

По итогам встречи заявлено содействие продлению налоговых каникул до переоценки земель, чтобы остановить начавшийся кризис ликвидации СНТ. Будет рассмотрен вопрос полной или частичной компенсации муниципалитетам выпадающих доходов в связи с налоговыми каникулами. Налог на земли общего пользования в СНТ может быть снижен до долгожданного нуля. Продолжит действие областная целевая подпрограммы по развитию садоводств, возможно, с предоставлением субсидий для межевания земель общего пользования. Будут проработаны и другие проблемы и проекты развития коллективных садов и села.

- Возлагаю большие надежды на рабочую группу по решению проблем садоводов, - заявил после встречи с Михаилом Ведерниковым председатель Ассоциации садоводов Псковской области Анатолий Бибаев.

Аналогичного мнения придерживается заместитель председателя «Комиссии по садоводствам» Ирина Зайцева:

- Нам удалось обсудить проблемы транспортной доступности и состояния дорог садоводческих товариществ, возможность принятия на баланс сетевых организаций электрического хозяйства товариществ. Мы надеемся на конструктивный подход и решение большинства наболевших садоводческих вопросов с участием администрации области.

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