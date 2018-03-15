Всех, кто готов пожертвовать хотя бы сто рублей на доброе дело, ждут на благотворительном вечере.
«Круг благотворителей», а именно так называется мероприятие, которое 28 марта проведет фонд «Добрый город» в драмтеатре, совершенно новый для Пскова формат. Это аналог британского проекта Gifting Circle, который у нас пройдет впервые. Благотворителей пригласят на фуршет, в ходе которого презентуют социально значимые проекты и сразу соберут на них деньги.
Несколько месяцев назад фонд «Добрый город» объявил конкурс. На него поступило одиннадцать заявок из Пскова, Дно и Красногородска. По итогам конкурса отобрали три лучших проекта. На реализацию каждого нужно собрать по 70 тысяч рублей.
Это достаточно скромная сумма, но и за маленькие деньги можно делать большие дела. Мы выбрали три наиболее актуальных проекта и будем не просто собирать на них деньги, но и отслеживать их реализацию.
Один из победителей - детский сад «Тополек» - в рамках проекта «Спорт без границ» планирует собрать деньги на обустройство детской площадки для слабовидящих детей.
Семён Никонов, председатель
совета благотворительного фонда развития местного сообщества «Добрый город»
Детский сад хорошо оборудован внутри, у нас есть уличная спортивная площадка, но, чтобы ее дооснастить, не хватает средств. У слабовидящих детей проблемы с равновесием, есть специальное оборудование, которое сможет им помочь. Мы нашли хорошего учителя, осталось купить балансиры, бумы, яркие мишени, баскетбольное кольцо, футбольные ворота. Наших детей не берут в обычные секции, а занятия спортом для них очень важны.
Автор второго проекта – «Ротари Клуб «Псков» - хочет сажать в детских домах фруктовые сады.
Ирина Горячева, директор
детского сада
Первую часть проекта мы уже реализовали. В прошлом году мы посадили более двухсот деревьев и кустарников в порховской школе-интернате. Выбрали хорошие саженцы, закупали их в питомниках Ленинградской области и Беларуси, воспользовались услугами агрономов. Дети учатся работать на земле, приобретают необходимые навыки, чтобы в дальнейшей жизни не чувствовать ограничений. Если кто-то захочет, сможет посадить свое дерево вместе с детьми, а не только финансово поучаствовать в проекте.
Третий проект планируют реализовать интеграционные мастерские, где работают люди с ментальными нарушениями.
Андрей Филатов, руководитель «Ротари Клуб «Псков»
Мы хотим сформировать положительное общественное мнение в отношении людей с ограниченными возможностями. И готовы предоставить нашу продукцию социальным учреждениям региона. К примеру, изготовить стульчики для детского дома.
По словам Семёна Никонова, даже если нужные суммы не соберут, не страшно, эти проекты можно будет реализовать и за меньшие деньги. Но опыт других стран, которые проводили «Круг благотворителей», показывает, что люди, как правило, на вечере жертвуют больше, чем изначально планировали.
Вячеслав Сукманов, директор интеграционных мастерских
- В латвийском городе Валмиера живут всего 25 тысяч человек, и там за вечер собрали 6 тысяч евро, - привел пример Семён Никонов. – В мероприятии участвовали люди с разным достатком – врачи, учителя, спортсмены. Они думали, потрачу 10-20 евро, в результате давали в два-три раза больше. Так работает магия коллективного действия. Если у вас есть сто рублей и вы готовы их пожертвовать, вы наш человек. Приходите.
Для восьми проектов, которые не прошли конкурсный отбор, фонд «Добрый город» планирует искать другие источники финансирования.
КСТАТИ
Подробнее с проектами можно познакомиться на сайте Фонда.
Вечер, посвященный сбору средств, пройдет в медиахолле псковского драмтеатра. Начало в 17.30.
По регламенту на презентацию каждого из проектов отводится ровно по шесть минут.
На главном фото: Опыт подсказывает, что посетители подобных вечеров оставляют больше средств, чем планировали.