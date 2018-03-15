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Общество

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В Пскове будут собирать деньги по английскому методу

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Наталья Баранова
15 марта 2018 года, 17:10
Фото: Андрей Степанов
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Всех, кто готов пожертвовать хотя бы сто рублей на доброе дело, ждут на благотворительном вечере.

«Круг благотворителей», а именно так называется мероприятие, которое 28 марта проведет фонд «Добрый город» в драмтеатре, совершенно новый для Пскова формат. Это аналог британского проекта Gifting Circle, который у нас пройдет впервые. Благотворителей пригласят на фуршет, в ходе которого презентуют социально значимые проекты и сразу соберут на них деньги.

Несколько месяцев назад фонд «Добрый город» объявил конкурс. На него поступило одиннадцать заявок из Пскова, Дно и Красногородска. По итогам конкурса отобрали три лучших проекта. На реализацию каждого нужно собрать по 70 тысяч рублей.

Это достаточно скромная сумма, но и за маленькие деньги можно делать большие дела. Мы выбрали три наиболее актуальных проекта и будем не просто собирать на них деньги, но и отслеживать их реализацию.

Семён Никонов, председатель совета благотворительного фонда развития местного сообщества «Добрый город»

Один из победителей - детский сад «Тополек» - в рамках проекта «Спорт без границ» планирует собрать деньги на обустройство детской площадки для слабовидящих детей.

Детский сад хорошо оборудован внутри, у нас есть уличная спортивная площадка, но, чтобы ее дооснастить, не хватает средств. У слабовидящих детей проблемы с равновесием, есть специальное оборудование, которое сможет им помочь. Мы нашли хорошего учителя, осталось купить балансиры, бумы, яркие мишени, баскетбольное кольцо, футбольные ворота. Наших детей не берут в обычные секции, а занятия спортом для них очень важны.

Ирина Горячева, директор детского сада

Автор второго проекта – «Ротари Клуб «Псков» - хочет сажать в детских домах фруктовые сады.

Первую часть проекта мы уже реализовали. В прошлом году мы посадили более двухсот деревьев и кустарников в порховской школе-интернате. Выбрали хорошие саженцы, закупали их в питомниках Ленинградской области и Беларуси, воспользовались услугами агрономов. Дети учатся работать на земле, приобретают необходимые навыки, чтобы в дальнейшей жизни не чувствовать ограничений. Если кто-то захочет, сможет посадить свое дерево вместе с детьми, а не только финансово поучаствовать в проекте.

Андрей Филатов, руководитель «Ротари Клуб «Псков»


Третий проект планируют реализовать интеграционные мастерские, где работают люди с ментальными нарушениями.

Мы хотим сформировать положительное общественное мнение в отношении людей с ограниченными возможностями. И готовы предоставить нашу продукцию социальным учреждениям региона. К примеру, изготовить стульчики для детского дома.

Вячеслав Сукманов, директор интеграционных мастерских 

По словам Семёна Никонова, даже если нужные суммы не соберут, не страшно, эти проекты можно будет реализовать и за меньшие деньги. Но опыт других стран, которые проводили «Круг благотворителей», показывает, что люди, как правило, на вечере жертвуют больше, чем изначально планировали.

- В латвийском городе Валмиера живут всего 25 тысяч человек, и там за вечер собрали 6 тысяч евро, - привел пример Семён Никонов. – В мероприятии участвовали люди с разным достатком – врачи, учителя, спортсмены. Они думали, потрачу 10-20 евро, в результате давали в два-три раза больше. Так работает магия коллективного действия. Если у вас есть сто рублей и вы готовы их пожертвовать, вы наш человек. Приходите.

Для восьми проектов, которые не прошли конкурсный отбор, фонд «Добрый город» планирует искать другие источники финансирования.

КСТАТИ

Подробнее с проектами можно познакомиться на сайте Фонда.

Вечер, посвященный сбору средств, пройдет в медиахолле псковского драмтеатра. Начало в 17.30.

По регламенту на презентацию каждого из проектов отводится ровно по шесть минут.

На главном фото: Опыт подсказывает, что посетители подобных вечеров оставляют больше средств, чем планировали.

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