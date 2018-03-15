Всех, кто готов пожертвовать хотя бы сто рублей на доброе дело, ждут на благотворительном вечере.

«Круг благотворителей», а именно так называется мероприятие, которое 28 марта проведет фонд «Добрый город» в драмтеатре, совершенно новый для Пскова формат. Это аналог британского проекта Gifting Circle, который у нас пройдет впервые. Благотворителей пригласят на фуршет, в ходе которого презентуют социально значимые проекты и сразу соберут на них деньги.

Несколько месяцев назад фонд «Добрый город» объявил конкурс. На него поступило одиннадцать заявок из Пскова, Дно и Красногородска. По итогам конкурса отобрали три лучших проекта. На реализацию каждого нужно собрать по 70 тысяч рублей.