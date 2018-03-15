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Общество

Шефство над могилами

Молодежь приводит заброшенные захоронения в порядок

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Ольга Нефёдова
15 марта 2018 года, 10:49
Фото: предоставлено студенческим правительством Пскова
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С надгробий освободителей Пскова на улице Юбилейной пришлось снимать верхний слой – текст стал нечитаемым. Могила участницы Гражданской войны заросла двухметровыми кустами. Студенты все исправили и просят новые адреса для работы.

Студенческое правительство Пскова обращается за помощью к жителям города, располагающим любой информацией о заброшенных захоронениях, памятниках и местах, связанных с Великой Отечественной войной, на территории Пскова. Волонтеры организации готовы привести могилы в порядок и взять над ними шефство.

У нас в студенческом правительстве лет семь существует акция «Мы из прошлого». Начинали мы с помощи ветеранам. Какой? Преимущественно сопровождали их на различные мероприятия, День Победы или Вахту Памяти.

Глория Тесля, координатор акции, куратор патриотического направления в студенческом правительстве

Со временем количество мероприятий росло, а организаторы стали работать и с молодыми людьми. Волонтеры начали принимать участие в выездных экскурсиях, посещать лекции, посвященные Пскову в годы Великой Отечественной войны, а также приводить в порядок памятники, военные стенды, заброшенные захоронения.

В 2015 году ребят попросили навести порядок на захоронении на ул. Юбилейной. Они полностью очистили плиты – пришлось снять верхний слой, потому что текст уже не читался, а потом покрыли плиты новой краской.

— После этого и возникла мысль приводить в порядок заброшенные воинские захоронения в Пскове, — объясняет координатор акции. — Ведь много могил в черте города, которые остались без внимания: либо родственники давно умерли, либо давно разъехались по другим городам и ухаживать за ними некому. А у нас есть неравнодушные молодые люди, которые готовы это делать. Почему бы и нет?

В прошлом году на сайте одного информационного агентства волонтеры нашли информацию о том, что на Мироносицком кладбище совсем заросла могила участницы Гражданской и Великой Отечественной войн, кавалера ордена Боевого Красного Знамени, а в послевоенное время – заместителя заведующего Псковским областным отделом культуры Ангелины Дмитриевны Золоцевской.

— Собрали ребят, пошли и оценили ситуацию, вернулись с инструментами и все исправили, — говорит Глория Тесля. — Там полностью все заросло. Кусты были под два метра. И, к сожалению, не было даже видно могильной плиты. Мы навели порядок и взяли шефство над захоронением. Хотели восстановить плиту – она начала осыпаться в нескольких местах, но средств не хватило, поэтому пока мы ее помыли, убрали все наросты и мох.

Заросли почти скрыли могилу Ангелины Золоцевской на Мироносицком кладбище, однако после визита студентов место кардинально преобразилось.
Фото предоставлено студенческим правительством Пскова
Большая часть волонтеров – студенты. При студенческом правительстве, которое является организатором акции «Мы из прошлого», волонтерит около 60 человек.

— У нас никогда нет проблем с тем, чтобы найти помощников, — признается Глория. — Ребята всегда реагируют. Сами приносят все, что необходимо: тряпки, моющие средства, краску и прочее.

Несколько дней назад студенческое правительство обратилось к жителям города, располагающим любой информацией о заброшенных захоронениях, памятниках и местах, связанных с Великой Отечественной войной, на территории Пскова. Говорят, что каждое готовы привести в порядок и взять под свой контроль.

Пока поступила только одна заявка. Но это только начало, уверены организаторы.

— Это заброшенная могила обычного бойца. Ситуация, по правде сказать, плачевная. Но мы уже знаем, как можно помочь, — заверяет Глория. — Как только сойдет снег, мы отправимся по тем захоронениям, которые курируем, в частности к могиле Золоцевской, что-то подправим, что-то подделаем. И обязательно проработаем новые адреса. 

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