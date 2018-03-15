Шефство над могилами

С надгробий освободителей Пскова на улице Юбилейной пришлось снимать верхний слой – текст стал нечитаемым. Могила участницы Гражданской войны заросла двухметровыми кустами. Студенты все исправили и просят новые адреса для работы.
Студенческое правительство Пскова обращается за помощью к жителям города, располагающим любой информацией о заброшенных захоронениях, памятниках и местах, связанных с Великой Отечественной войной, на территории Пскова. Волонтеры организации готовы привести могилы в порядок и взять над ними шефство.
У нас в студенческом правительстве лет семь существует акция «Мы из прошлого». Начинали мы с помощи ветеранам. Какой? Преимущественно сопровождали их на различные мероприятия, День Победы или Вахту Памяти.
Со временем количество мероприятий росло, а организаторы стали работать и с молодыми людьми. Волонтеры начали принимать участие в выездных экскурсиях, посещать лекции, посвященные Пскову в годы Великой Отечественной войны, а также приводить в порядок памятники, военные стенды, заброшенные захоронения.
Глория Тесля, координатор
акции, куратор патриотического направления в студенческом правительстве
В 2015 году ребят попросили навести порядок на захоронении на ул. Юбилейной. Они полностью очистили плиты – пришлось снять верхний слой, потому что текст уже не читался, а потом покрыли плиты новой краской.
— После этого и возникла мысль приводить в порядок заброшенные воинские захоронения в Пскове, — объясняет координатор акции. — Ведь много могил в черте города, которые остались без внимания: либо родственники давно умерли, либо давно разъехались по другим городам и ухаживать за ними некому. А у нас есть неравнодушные молодые люди, которые готовы это делать. Почему бы и нет?
В прошлом году на сайте одного информационного агентства волонтеры нашли информацию о том, что на Мироносицком кладбище совсем заросла могила участницы Гражданской и Великой Отечественной войн, кавалера ордена Боевого Красного Знамени, а в послевоенное время – заместителя заведующего Псковским областным отделом культуры Ангелины Дмитриевны Золоцевской.
— Собрали ребят, пошли и оценили ситуацию, вернулись с инструментами и все исправили, — говорит Глория Тесля. — Там полностью все заросло. Кусты были под два метра. И, к сожалению, не было даже видно могильной плиты. Мы навели порядок и взяли шефство над захоронением. Хотели восстановить плиту – она начала осыпаться в нескольких местах, но средств не хватило, поэтому пока мы ее помыли, убрали все наросты и мох.
Большая часть волонтеров – студенты. При студенческом правительстве, которое является организатором акции «Мы из прошлого», волонтерит около 60 человек.
Заросли почти скрыли могилу Ангелины Золоцевской на Мироносицком кладбище, однако после визита студентов место кардинально преобразилось.
Фото предоставлено студенческим правительством Пскова
— У нас никогда нет проблем с тем, чтобы найти помощников, — признается Глория. — Ребята всегда реагируют. Сами приносят все, что необходимо: тряпки, моющие средства, краску и прочее.
Несколько дней назад студенческое правительство обратилось к жителям города, располагающим любой информацией о заброшенных захоронениях, памятниках и местах, связанных с Великой Отечественной войной, на территории Пскова. Говорят, что каждое готовы привести в порядок и взять под свой контроль.
Пока поступила только одна заявка. Но это только начало, уверены организаторы.
— Это заброшенная могила обычного бойца. Ситуация, по правде сказать, плачевная. Но мы уже знаем, как можно помочь, — заверяет Глория. — Как только сойдет снег, мы отправимся по тем захоронениям, которые курируем, в частности к могиле Золоцевской, что-то подправим, что-то подделаем. И обязательно проработаем новые адреса.