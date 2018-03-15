Шефство над могилами

С надгробий освободителей Пскова на улице Юбилейной пришлось снимать верхний слой – текст стал нечитаемым. Могила участницы Гражданской войны заросла двухметровыми кустами. Студенты все исправили и просят новые адреса для работы. Студенческое правительство Пскова обращается за помощью к жителям города, располагающим любой информацией о заброшенных захоронениях, памятниках и местах, связанных с Великой Отечественной войной, на территории Пскова. Волонтеры организации готовы привести могилы в порядок и взять над ними шефство.

У нас в студенческом правительстве лет семь существует акция «Мы из прошлого». Начинали мы с помощи ветеранам. Какой? Преимущественно сопровождали их на различные мероприятия, День Победы или Вахту Памяти. Глория Тесля, координатор акции, куратор патриотического направления в студенческом правительстве

Со временем количество мероприятий росло, а организаторы стали работать и с молодыми людьми. Волонтеры начали принимать участие в выездных экскурсиях, посещать лекции, посвященные Пскову в годы Великой Отечественной войны, а также приводить в порядок памятники, военные стенды, заброшенные захоронения. В 2015 году ребят попросили навести порядок на захоронении на ул. Юбилейной. Они полностью очистили плиты – пришлось снять верхний слой, потому что текст уже не читался, а потом покрыли плиты новой краской. — После этого и возникла мысль приводить в порядок заброшенные воинские захоронения в Пскове, — объясняет координатор акции. — Ведь много могил в черте города, которые остались без внимания: либо родственники давно умерли, либо давно разъехались по другим городам и ухаживать за ними некому. А у нас есть неравнодушные молодые люди, которые готовы это делать. Почему бы и нет? В прошлом году на сайте одного информационного агентства волонтеры нашли информацию о том, что на Мироносицком кладбище совсем заросла могила участницы Гражданской и Великой Отечественной войн, кавалера ордена Боевого Красного Знамени, а в послевоенное время – заместителя заведующего Псковским областным отделом культуры Ангелины Дмитриевны Золоцевской. — Собрали ребят, пошли и оценили ситуацию, вернулись с инструментами и все исправили, — говорит Глория Тесля. — Там полностью все заросло. Кусты были под два метра. И, к сожалению, не было даже видно могильной плиты. Мы навели порядок и взяли шефство над захоронением. Хотели восстановить плиту – она начала осыпаться в нескольких местах, но средств не хватило, поэтому пока мы ее помыли, убрали все наросты и мох.