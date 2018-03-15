Юные садоводы и молодые журналисты

Победители конкурса федеральных грантов рассказали, как инициатива становится проектом и приносит пользу не только создателям, но и окружающим.

ДЛЯ ПАЛКИНСКИХ МАЛЫШЕЙ

Дарья Загуляева — молодая мама. Живет в Палкино. Растит и воспитывает трехлетнюю Алину, а потому не понаслышке знает, чего не хватает в поселке для того, чтобы подрастающие малыши развивали свои способности.

Организация детского досуга для меня актуальна. У нас отсутствуют детские площадки — творческие и развивающие студии для дошкольников. По мере возможности родители возят детей в город.

К сожалению, далеко не у всех такая возможность есть, да и Псков не в пятнадцати минутах езды находится, а детки-то — маленькие.

Дарья подумала и решила такую детскую развивающую площадку открыть прямо в Палкино. В интернете нашла информацию о Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических лиц. Отправила заявку, а совсем недавно узнала, что оказалась в числе шести грантополучателей из Псковской области. Под ее проект «Умняшка» учредители конкурса — Федеральное агентство по делам молодежи — выделили 200 000 рублей.

Средства гранта пойдут на обустройство помещения: покупку мебели и технического оборудования, канцелярских принадлежностей и товаров для творчества. Ремонт решено произвести на собственные деньги.

— Мой проект направлен на развитие детей, поэтому это будет не просто комната для игр, а место для творческих и развивающих кружков, — рассказывает Дарья. — Помимо этого, площадку можно будет использовать для проведения праздников, в том числе посвященных дням рождения. На данный момент главная задача для реализации проекта — найти помещение. Как только мы его найдем — приступим к ремонту и обустройству.

В решении вопроса с помещением Дарья и ее помощники надеются на помощь администрации поселка. В противном случае его придется снимать, а это дополнительные затраты.