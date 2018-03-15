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Общество

Юные садоводы и молодые журналисты

Жители Палкино получили гранты на молодежную редакцию и развивающую площадку для малышей

Текст:
Ольга Нефёдова
15 марта 2018 года, 09:13
Фото: из семейного архива Дарьи Загуляевой
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Победители конкурса федеральных грантов рассказали, как инициатива становится проектом и приносит пользу не только создателям, но и окружающим.

ДЛЯ ПАЛКИНСКИХ МАЛЫШЕЙ

Дарья Загуляева — молодая мама. Живет в Палкино. Растит и воспитывает трехлетнюю Алину, а потому не понаслышке знает, чего не хватает в поселке для того, чтобы подрастающие малыши развивали свои способности.

Организация детского досуга для меня актуальна. У нас отсутствуют детские площадки — творческие и развивающие студии для дошкольников. По мере возможности родители возят детей в город.

Дарья Загуляева
К сожалению, далеко не у всех такая возможность есть, да и Псков не в пятнадцати минутах езды находится, а детки-то — маленькие.

Дарья подумала и решила такую детскую развивающую площадку открыть прямо в Палкино. В интернете нашла информацию о Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических лиц. Отправила заявку, а совсем недавно узнала, что оказалась в числе шести грантополучателей из Псковской области. Под ее проект «Умняшка» учредители конкурса — Федеральное агентство по делам молодежи — выделили 200 000 рублей.

Средства гранта пойдут на обустройство помещения: покупку мебели и технического оборудования, канцелярских принадлежностей и товаров для творчества. Ремонт решено произвести на собственные деньги.

— Мой проект направлен на развитие детей, поэтому это будет не просто комната для игр, а место для творческих и развивающих кружков, — рассказывает Дарья. — Помимо этого, площадку можно будет использовать для проведения праздников, в том числе посвященных дням рождения. На данный момент главная задача для реализации проекта — найти помещение. Как только мы его найдем — приступим к ремонту и обустройству. 

В решении вопроса с помещением Дарья и ее помощники надеются на помощь администрации поселка. В противном случае его придется снимать, а это дополнительные затраты.

Идею проекта маме подсказала трехлетняя Алина.
Фото из семейного архива Дарьи Загуляевой
В апреле пройдет первое развивающее мероприятие в игровой форме, приуроченное ко Дню смеха, а также откроется студия «Юный садовод», которая будет работать весь летний период.

— Считаю, что с ранних лет необходимо прививать детям любовь к природе, — уверена автор проекта. — И наибольшую пользу в их развитии принесут практические занятия. С помощью наборов для выращивания детки смогут сами вырастить растения, попробуют себя в роли садовода.

Все занятия будут вестись бесплатно. Организаторами запланировано большое количество мероприятий для ребятишек от трех до семи лет, как развивающих, так и досуговых, а также патриотической направленности и экологического просвещения.

— Работа площадки будет осуществляться силами волонтеров, — объясняет молодая мама, — в качестве которых будут задействованы школьники, а также молодые родители. Проект поможет привлечь молодое поколение к организации детского досуга, раскрыть таланты у малышей. В случае востребованности площадки она перейдет на оказание платных услуг, это позволит создать не менее 2 рабочих мест, что очень актуально для нашего поселка, где наблюдается острая нехватка рабочих мест.

И ВЕРСТАЛЬЩИК, И ФОТОГРАФ

Еще один проект, который получил грант Росмолодежи размером 200 000 рублей, — молодежная редакция газеты «Льновод». И тоже Палкинский район. Средства еще не поступили, а первая статья молодых «акул пера» в газете уже появилась. Официально автором проекта значится старшеклассник Палкинской средней школы Александр Плявинский, но он от лавров победителя всячески открещивается.

Заявку мы писали командой, и реализовывать будет все вместе. Я не считаю себя единоличным победителем — это наша общая победа. Кроме того, мы не сможем реализовать этот проект без помощи сотрудников газеты «Льновод», с которыми у нас уже сложились теплые и дружеские отношения. Надеюсь, что мы поможем увеличить тираж газеты.

Александр Плявинский
Цель проекта — поддержать молодых ребят, которые хотят участвовать в работе редакции, мечтают попробовать себя в качестве журналистов, верстальщиков, редакторов, фоторепортеров, а также поддержка районной газеты в плане технического оснащения.

Практически все средства пойдут на технику: фотоаппарат, штатив, хороший компьютер, диктофон, смартфон для полевых выездов и т. д.

— Идея родилась в процессе поиска помещения под молодежно-проектный клуб, который тоже открылся благодаря средствам гранта, — рассказывает Александр.— Редакция при поддержке администрации района предоставила нам одно из своих помещений. У них нет средств, чтобы нанимать корреспондентов, а у нас есть ребята, которые готовы ими быть бесплатно.

Пока в молодежной редакции 3 человека: Дарья Ярцева, Виктория Парфенова и Александр Плявинский. Все — ученики Палкинской средней школы, но в перспективе будут задействованы старшеклассники из других школ района. Ребятам в газете выделена отдельная колонка, их статьи будут появляться еженедельно. 

КСТАТИ

Кто еще получил гранты от Росмолодежи

• Татьяна Рядова, проект «Город — детям» — 150 000 рублей

• Юлия Петрова, клуб «Караоке с бабушками» — 150 000 рублей

• Леонид Терехин, литературно-краеведческий проект — 100 000 рублей

• Полина Ефремкина, Псковский молодежный волонтерский корпус Re-Activ — 100 000 рублей

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