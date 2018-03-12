Будем продолжать

На прошлой неделе «Псковская правда» опубликовала первую часть ответов на вопросы народной пресс-конференции, которую Михаил Ведерников провел в редакции 2 марта. Сегодня – завершаем рассказывать о том, как проходило прямое общение главы региона и жителей. Конечно, за час общения Михаил Ведерников не смог охватить все вопросы – а их в редакцию поступило более 300 – но все они переданы главе региона, а он обратил отдельное внимание на то, что его команда проработает каждое обращение.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

- Михаил Юрьевич, сразу несколько вопросов поступило от наших читателей по поводу объектов инфраструктуры, реконструированных в Пскове в рамках туристско-рекреационного кластера, - рассказала главный редактор «Псковской правды» Ирина Фёдорова, модерировавшая прямую линию. - В частности, наш читатель Александр волнуется за сохранность реконструированных набережных Великой и Псковы, Финского парка. Работы по благоустройству продолжаются, в этом году реконструируется улица Свердлова. А как сохранить то, что уже сделано? - Конечно, за этим должны смотреть соответствующие структуры города, в том числе с использованием новых технологий. Как вы знаете, мы с сотовым оператором подписали соглашение, порядка 80 млн рублей он инвестирует в качестве пилотного проекта, значительная часть средств предусмотрена на установку видеокамер. Но важно, чтобы и сами жители и гости города относились к окружающему бережно, потому что светильники, которые у нас стоят вокруг Кремля, часто ломают, вырывают, и здесь без помощи общественников и добровольцев, дружинников не обойтись. Много вопросов задали псковичи по проблемам, которые находятся в компетенции городских властей. Один из них поступил от псковички Елены Михайловны Максимовой. - Я проживаю на ул. Петровской, 4а. У меня вопрос по Комсомольской площади, - обратилась она к врио губернатора. - Почему городская площадь не убирается: летом не стригутся газоны, а зимой не убирается снег? И второй вопрос: почему на Комсомольской площади устроена стоянка большегрузных автопоездов? Я обращалась и в УГХ, и к главе города, и к своему депутату. Но вопрос до сих пор не решен. - Давайте мы позвоним главе администрации Пскова Александру Николаевичу Братчикову, - сразу предложил Михаил Ведерников. После короткого разговора он сообщил, что глава городской администрации возьмет на контроль эту ситуацию. - Площадь входит в схему уборки города, я со своей стороны тоже посмотрю, чтобы она своевременно убиралась. Запретить въезд большегрузных автомобилей туда нельзя, - сообщил Михаил Ведерников, - потому что они привозят товары и разгружаются, но ночные стоянки не допустимы. Я сделаю соответствующее обращение в ГИБДД, попрошу, чтобы экипажи подежурили и исключили возможность стоянки там автомобилей в ночное время.

КРЕАТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

- На железнодорожном вокзале есть ресторан. Он пустует. Это огромные площади. Его аренда стоит 800 000 рублей, ни для кого не подъемная цена, - поступил еще один вопрос от неравнодушного псковича Петра Петровича Фёдорова. - Почему бы туда не приглашать симфонические оркестры, как это делают другие города. Акустика шикарная, и народ пойдет. Вот как раз недавно с таким же концертом был Гергиев в Красноярске. Почему опыт не перенять? - Очень хорошее, интересное, креативное предложение, - оценил идею Михаил Ведерников. - Обязательно я сам съезжу, посмотрю, в каком состоянии это помещение, и, если возможно, будем задействовать его как одну из городских площадок при условии, что собственник будет не против.

СПАСИБО ЗА РЕКОНСТРУКЦИЮ БОЯ!

Звонили главе региона не только с вопросами и просьбами, но и с благодарностями, как, например, Артём Иванов из Пскова: - Михаил Юрьевич, спасибо вам за организацию масштабного празднования 100-летия Красной армии в Пскове. В нашем городе давно не проходило ничего похожего. Когда-то на горе Соколихе реконструкцию Ледового побоища проводили - так полгорода съезжалось. Сейчас эта реконструкция на берегу Псково-Чудского озера проходит - туда не доедешь с детьми. А тут — в Крестах с сыном смотрели реконструкцию боя Красной армии с немцами - сын в восторге! Спасибо! - Спасибо не мне, а тому большому коллективу оргкомитета, который провел всю необходимую работу, - переадресовал благодарность Михаил Ведерников. - Было очень много интересных инициатив. В рамках празднования 100-летия образования Красной армии мы в области провели более 200 мероприятий. Несмотря на сильный мороз, народу пришло много, поэтому я предлагаю подобные мероприятия сделать традицией.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОМОЩНИК

- Михаил Юрьевич, нам задавали вопросы, как стать вашим общественным помощником, - озвучила один из вопросов, пришедших в соцсетях, Ирина Фёдорова. - Это уже действующий институт? Как будет формироваться корпус общественных помощников, для чего он нужен? - Это абсолютно открытый проект, - отметил Михаил Ведерников. - Практически нет возрастных ограничений: человек должен быть совершеннолетним гражданином России и, что принципиально важно, постоянно проживать на территории Псковской области. На встрече с отделением Союза пенсионеров я анонсировал этот проект. У нас уже есть первый общественный помощник - это Наталья Германовна Плявинская, активист ОНФ из Палкино. Я приглашаю всех неравнодушных жителей области к этой работе. Нужно написать заявление и предоставить копию документа, удостоверяющего личность, 2 фотографии. Таких помощников будет 30, я бы хотел, чтобы в каждом районе были такие люди. Дело для общественного помощника нашлось тут же, в ходе прямого диалога главы региона и жителей Псковской области. - Деревня небольшая, я одна держу скотину. По наследству перешел пай 3,8 га в соседней деревне Ступино, - рассказала по телефону о своей беде жительница деревни Дуравино Круппской волости Печорского района Вера Сергеевна Матюшина. - Двадцать лет охотились охотники, сыпали зерно на мое поле, кабачки с тыквами. Кабаны все разрывали. Мы пытались поле восстановить. А в 2016 году начали пилить деловой лес, возили его по моему полю. Куда только не обращалась! Лесник меня вдоль и поперек матом обложил. Разбили все мое поле, живой травины нет, колеи мне по полю, косить там теперь невозможно. Глава волости сказала, что разрешила ездить: «Я понимаю и тебя, но им надо лес вывезти». Ездила в природные ресурсы, в полицию. Никто не услышал вопрос простого человека. Никто не хочет поговорить с лесорубами, чтобы они объезжали мое поле. - Вера Сергеевна, я поручу ваш вопрос своему общественному помощнику Наталье Плявинской, - сообщил Михаил Ведерников. - Она приедет, пообщается и попытается разобраться в сложившейся ситуации, если факты подтвердятся, мы лесника и главу волости призовем к ответу. Я возьму на контроль эту ситуацию.

БУДЕТ ЛИ САНАВИАЦИЯ

- Михаил Юрьевич, хочу поблагодарить вас за возобновление программы санитарной авиации, для нашего региона с его многочисленными разбросанными населенными пунктами - это реальное подспорье. Мы, медики, знаем, правило «золотого часа», как важно доставить пациента вовремя в медицинское учреждение. Будет ли программа санавиации в регионе действовать в этом году? Хватит ли средств, чтобы обеспечить работу вертолетов до конца года? - поинтересовался главный врач Пушкиногорской межрайонной больницы Леонид Солонухин. - Программу мы будем продолжать, - ответил Михаил Ведерников. - Уже есть лимиты на этот год. В прошлом году мы спасли 74 человека, среди них четверо детишек. Я осознаю, что для нас, для отдаленных и труднодоступных территорий, санавиация иногда является единственным способом оперативно оказать необходимую медицинскую помощь. Конкурс на этот год уже прошел. Будет два вертолета. Когда погодные условия позволяют, вертолет летает.

КОГДА ОТКРОЮТ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ

- Еще один вопрос-просьба из соцсетей, - озвучила обращение Натальи Тарасовой из Пскова Ирина Фёдорова. - Мы с мужем ждем прибавления через полгода. Есть ли шанс, что роды будут уже в новом перинатальном центре? - Конечно, есть, - заверил Михаил Ведерников. - Мы в ручном режиме занимаемся контролем и сокращением сроков ввода в эксплуатацию перинатального центра. В соцсетях многие пишут мнение, что не нужно гнать, что все это в ущерб качеству. Хочу заверить, что ущерба качеству никакого нет. Я лично езжу, проверяю, смотрю все. Мы делаем максимально быстро, но с сохранением качества. Все строительные работы на сегодняшний день завершены. Сейчас идет пусконаладка оборудования. Мы рассчитываем, что соответствующие лицензионные документы мы получим и к концу марта примем первых пациентов.