Будем продолжать

На прошлой неделе «Псковская правда» опубликовала первую часть ответов на вопросы народной пресс-конференции, которую Михаил Ведерников провел в редакции 2 марта. Сегодня – завершаем рассказывать о том, как проходило прямое общение главы региона и жителей. Конечно, за час общения Михаил Ведерников не смог охватить все вопросы – а их в редакцию поступило более 300 – но все они переданы главе региона, а он обратил отдельное внимание на то, что его команда проработает каждое обращение.
- Михаил Юрьевич, сразу несколько вопросов поступило от наших читателей по поводу объектов инфраструктуры, реконструированных в Пскове в рамках туристско-рекреационного кластера, - рассказала главный редактор «Псковской правды» Ирина Фёдорова, модерировавшая прямую линию. - В частности, наш читатель Александр волнуется за сохранность реконструированных набережных Великой и Псковы, Финского парка. Работы по благоустройству продолжаются, в этом году реконструируется улица Свердлова. А как сохранить то, что уже сделано?
- Конечно, за этим должны смотреть соответствующие структуры города, в том числе с использованием новых технологий. Как вы знаете, мы с сотовым оператором подписали соглашение, порядка 80 млн рублей он инвестирует в качестве пилотного проекта, значительная часть средств предусмотрена на установку видеокамер. Но важно, чтобы и сами жители и гости города относились к окружающему бережно, потому что светильники, которые у нас стоят вокруг Кремля, часто ломают, вырывают, и здесь без помощи общественников и добровольцев, дружинников не обойтись.
Много вопросов задали псковичи по проблемам, которые находятся в компетенции городских властей. Один из них поступил от псковички Елены Михайловны Максимовой.
- Я проживаю на ул. Петровской, 4а. У меня вопрос по Комсомольской площади, - обратилась она к врио губернатора. - Почему городская площадь не убирается: летом не стригутся газоны, а зимой не убирается снег? И второй вопрос: почему на Комсомольской площади устроена стоянка большегрузных автопоездов? Я обращалась и в УГХ, и к главе города, и к своему депутату. Но вопрос до сих пор не решен.
- Давайте мы позвоним главе администрации Пскова Александру Николаевичу Братчикову, - сразу предложил Михаил Ведерников.
После короткого разговора он сообщил, что глава городской администрации возьмет на контроль эту ситуацию.
- Площадь входит в схему уборки города, я со своей стороны тоже посмотрю, чтобы она своевременно убиралась. Запретить въезд большегрузных автомобилей туда нельзя, - сообщил Михаил Ведерников, - потому что они привозят товары и разгружаются, но ночные стоянки не допустимы. Я сделаю соответствующее обращение в ГИБДД, попрошу, чтобы экипажи подежурили и исключили возможность стоянки там автомобилей в ночное время.
- На железнодорожном вокзале есть ресторан. Он пустует. Это огромные площади. Его аренда стоит 800 000 рублей, ни для кого не подъемная цена, - поступил еще один вопрос от неравнодушного псковича Петра Петровича Фёдорова. - Почему бы туда не приглашать симфонические оркестры, как это делают другие города. Акустика шикарная, и народ пойдет. Вот как раз недавно с таким же концертом был Гергиев в Красноярске. Почему опыт не перенять?
- Очень хорошее, интересное, креативное предложение, - оценил идею Михаил Ведерников. - Обязательно я сам съезжу, посмотрю, в каком состоянии это помещение, и, если возможно, будем задействовать его как одну из городских площадок при условии, что собственник будет не против.
СПАСИБО ЗА РЕКОНСТРУКЦИЮ БОЯ!Звонили главе региона не только с вопросами и просьбами, но и с благодарностями, как, например, Артём Иванов из Пскова:
- Михаил Юрьевич, спасибо вам за организацию масштабного празднования 100-летия Красной армии в Пскове. В нашем городе давно не проходило ничего похожего. Когда-то на горе Соколихе реконструкцию Ледового побоища проводили - так полгорода съезжалось. Сейчас эта реконструкция на берегу Псково-Чудского озера проходит - туда не доедешь с детьми. А тут — в Крестах с сыном смотрели реконструкцию боя Красной армии с немцами - сын в восторге! Спасибо!
- Спасибо не мне, а тому большому коллективу оргкомитета, который провел всю необходимую работу, - переадресовал благодарность Михаил Ведерников. - Было очень много интересных инициатив. В рамках празднования 100-летия образования Красной армии мы в области провели более 200 мероприятий. Несмотря на сильный мороз, народу пришло много, поэтому я предлагаю подобные мероприятия сделать традицией.
- Михаил Юрьевич, нам задавали вопросы, как стать вашим общественным помощником, - озвучила один из вопросов, пришедших в соцсетях, Ирина Фёдорова. - Это уже действующий институт? Как будет формироваться корпус общественных помощников, для чего он нужен?
- Это абсолютно открытый проект, - отметил Михаил Ведерников. - Практически нет возрастных ограничений: человек должен быть совершеннолетним гражданином России и, что принципиально важно, постоянно проживать на территории Псковской области. На встрече с отделением Союза пенсионеров я анонсировал этот проект. У нас уже есть первый общественный помощник - это Наталья Германовна Плявинская, активист ОНФ из Палкино. Я приглашаю всех неравнодушных жителей области к этой работе. Нужно написать заявление и предоставить копию документа, удостоверяющего личность, 2 фотографии. Таких помощников будет 30, я бы хотел, чтобы в каждом районе были такие люди.
Дело для общественного помощника нашлось тут же, в ходе прямого диалога главы региона и жителей Псковской области.
- Деревня небольшая, я одна держу скотину. По наследству перешел пай 3,8 га в соседней деревне Ступино, - рассказала по телефону о своей беде жительница деревни Дуравино Круппской волости Печорского района Вера Сергеевна Матюшина. - Двадцать лет охотились охотники, сыпали зерно на мое поле, кабачки с тыквами. Кабаны все разрывали. Мы пытались поле восстановить. А в 2016 году начали пилить деловой лес, возили его по моему полю. Куда только не обращалась! Лесник меня вдоль и поперек матом обложил. Разбили все мое поле, живой травины нет, колеи мне по полю, косить там теперь невозможно. Глава волости сказала, что разрешила ездить: «Я понимаю и тебя, но им надо лес вывезти». Ездила в природные ресурсы, в полицию. Никто не услышал вопрос простого человека. Никто не хочет поговорить с лесорубами, чтобы они объезжали мое поле.
- Вера Сергеевна, я поручу ваш вопрос своему общественному помощнику Наталье Плявинской, - сообщил Михаил Ведерников. - Она приедет, пообщается и попытается разобраться в сложившейся ситуации, если факты подтвердятся, мы лесника и главу волости призовем к ответу. Я возьму на контроль эту ситуацию.
- Михаил Юрьевич, хочу поблагодарить вас за возобновление программы санитарной авиации, для нашего региона с его многочисленными разбросанными населенными пунктами - это реальное подспорье. Мы, медики, знаем, правило «золотого часа», как важно доставить пациента вовремя в медицинское учреждение. Будет ли программа санавиации в регионе действовать в этом году? Хватит ли средств, чтобы обеспечить работу вертолетов до конца года? - поинтересовался главный врач Пушкиногорской межрайонной больницы Леонид Солонухин.
- Программу мы будем продолжать, - ответил Михаил Ведерников. - Уже есть лимиты на этот год. В прошлом году мы спасли 74 человека, среди них четверо детишек. Я осознаю, что для нас, для отдаленных и труднодоступных территорий, санавиация иногда является единственным способом оперативно оказать необходимую медицинскую помощь. Конкурс на этот год уже прошел. Будет два вертолета. Когда погодные условия позволяют, вертолет летает.
КОГДА ОТКРОЮТ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ- Еще один вопрос-просьба из соцсетей, - озвучила обращение Натальи Тарасовой из Пскова Ирина Фёдорова. - Мы с мужем ждем прибавления через полгода. Есть ли шанс, что роды будут уже в новом перинатальном центре?
- Конечно, есть, - заверил Михаил Ведерников. - Мы в ручном режиме занимаемся контролем и сокращением сроков ввода в эксплуатацию перинатального центра. В соцсетях многие пишут мнение, что не нужно гнать, что все это в ущерб качеству. Хочу заверить, что ущерба качеству никакого нет. Я лично езжу, проверяю, смотрю все. Мы делаем максимально быстро, но с сохранением качества. Все строительные работы на сегодняшний день завершены. Сейчас идет пусконаладка оборудования. Мы рассчитываем, что соответствующие лицензионные документы мы получим и к концу марта примем первых пациентов.
ВАЖНО
Михаил Ведерников пообещал ответить на все вопросы, поступившие в редакцию «Псковской правды».
- Все вопросы структурируют, и я их распишу заместителям по направлениям, чтобы они проработали каждую проблему, - заверил глава региона.
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