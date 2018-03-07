Водолей-энтузиаст

«Псковская правда» побывала в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Веры Мищенко, получившей квартиру по президентской программе. На 7-м этаже псковской многоэтажки на дальнем Завеличье нас встретила яркая симпатичная женщина. Радушно пригласила за стол, где ждал свежезаваренный чай и вкусные пирожные. — Может, не надо меня фотографировать? — интересуется хозяйка дома. — Давайте вот это фото с юбилея возьмем, мне в Красном Кресте подарили. Вера Ивановна показывает фотоколлаж в рамке. На подаренном юбилейном фото Вера Мищенко с кружкой. — Красному Кресту денег не дают, а мы, пенсионеры, иногда, перед праздником, берем кружку с красным крестом и с протянутой рукой в «Империале» собираем деньги, — поясняет ветеран.

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО

Вера Мищенко родилась в Островском районе. — Я «пскопская», абориген, — смеется женщина. Вообще, надо сказать, чувство юмора у нее отменное. Когда началась война, Вере было почти четыре года. В эти первые дни она осталась без отца и левой руки. По словам женщины, до сих пор в ее памяти всплывают живые картинки военных событий. — Те дни хорошо описаны в книге Михаила Бубеннова «Белая береза», — рассказывает свою историю Вера Ивановна. — Шел 41-й год, танковая дивизия отступала по направлению Ленинград — Киев через Остров. Он в это время со стороны Прибалтики был занят немцами. Когда в деревню пришли танки, ее всю спалили, отец меня схватил и побежал. Я держалась рукой за его шею, осколком пробило мою руку, а отца убило. Я помню, как мы лежим в картофельной борозде, а у отца фонтаном бьет кровь. Пока мама Веры нашла ее с отцом в борозде, пока запрягали телегу, пока везли 8 километров до госпиталя в Острове, в раненой ручке началось заражение. — Жара была, конец июля, руку по локоть отняли, — вспоминает ветеран. — Бой был страшный, но мне сделали операцию и велели матери приезжать каждый день на перевязку.

ПОДАЛЬШЕ ОТ ДОМА

После войны, в середине 50-х Вера Мищенко уехала из родной деревни. — В советское время печатали буклеты, куда поступать, — рассказывает Вера Ивановна. — Я захотела в Архангельск, подальше от дома. Приехала туда, а там мостки еще деревянные, до 1960 года по ним ходили. Окончила экономический техникум, хотя путь к диплому оказался нелегким. — Надо из колхоза было взять справку, что меня отпускают учиться, — говорит Вера Ивановна. — Когда я пошла в администрацию за справкой, мне ее не дали. Но уже тогда, в свои неполные 16 лет, Вера могла показать характер. — Я в вашем колхозе должна коров пасти всю жизнь, говорю им. Что я у вас буду делать без образования? — вспоминает. — Но справку мне так и не дали. Пошла проходить медицинскую комиссию, а мне говорят, принесите справку, где вас оперировали. Где я эту справку возьму? Я плюнула, села на поезд и поехала. Экзамены все сдала хорошо, меня без справки приняли, даже паспорт получила, — делится хозяйка дома. После окончания техникума молодого специалиста направили в Островский райпотребсоюз. Но делать ревизии по магазинам и работать бухгалтером неугомонной Вере быстро надоело. — Решила поступать на юриста в университет имени Жданова в Питере, — вспоминает ветеран. — Все бросила и поехала. Сдала политэкономию на тройку! Мне говорят, переходи на вечерний, а как? Раньше оклады были 80 рублей: за квартиру отдать надо, помогать мне было некому. Вера рванула к старшей сестре, которая жила в то время в Мурманске. — Мне город очень понравился, псковские ехали туда на новостройку. Весело было, молодежи много, общежитие давали, и я к ним примкнула. За моряка замуж вышла, так и жила там. Короче говоря, нахлебником у государства не была, — смеется ветеран.

ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ