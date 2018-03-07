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Общество

Водолей-энтузиаст

Делает ремонт, посещает кружок и университет, ездит в музеи в Санкт-Петербурге — и все это в 80 лет

Текст:
Алёна Комарова
7 марта 2018 года, 09:52
Фото: Андрей Степанов
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«Псковская правда» побывала в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Веры Мищенко, получившей квартиру по президентской программе.

На 7-м этаже псковской многоэтажки на дальнем Завеличье нас встретила яркая симпатичная женщина. Радушно пригласила за стол, где ждал свежезаваренный чай и вкусные пирожные.

— Может, не надо меня фотографировать? — интересуется хозяйка дома. — Давайте вот это фото с юбилея возьмем, мне в Красном Кресте подарили.

Вера Ивановна показывает фотоколлаж в рамке. На подаренном юбилейном фото Вера Мищенко с кружкой.

— Красному Кресту денег не дают, а мы, пенсионеры, иногда, перед праздником, берем кружку с красным крестом и с протянутой рукой в «Империале» собираем деньги, — поясняет ветеран.

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО

Вера Мищенко родилась в Островском районе.

— Я «пскопская», абориген, — смеется женщина. Вообще, надо сказать, чувство юмора у нее отменное.

Когда началась война, Вере было почти четыре года. В эти первые дни она осталась без отца и левой руки. По словам женщины, до сих пор в ее памяти всплывают живые картинки военных событий.

— Те дни хорошо описаны в книге Михаила Бубеннова «Белая береза», — рассказывает свою историю Вера Ивановна. — Шел 41-й год, танковая дивизия отступала по направлению Ленинград — Киев через Остров. Он в это время со стороны Прибалтики был занят немцами. Когда в деревню пришли танки, ее всю спалили, отец меня схватил и побежал. Я держалась рукой за его шею, осколком пробило мою руку, а отца убило. Я помню, как мы лежим в картофельной борозде, а у отца фонтаном бьет кровь.

Пока мама Веры нашла ее с отцом в борозде, пока запрягали телегу, пока везли 8 километров до госпиталя в Острове, в раненой ручке началось заражение.

— Жара была, конец июля, руку по локоть отняли, — вспоминает ветеран. — Бой был страшный, но мне сделали операцию и велели матери приезжать каждый день на перевязку.

ПОДАЛЬШЕ ОТ ДОМА

После войны, в середине 50-х Вера Мищенко уехала из родной деревни.

— В советское время печатали буклеты, куда поступать, — рассказывает Вера Ивановна. — Я захотела в Архангельск, подальше от дома. Приехала туда, а там мостки еще деревянные, до 1960 года по ним ходили.

Окончила экономический техникум, хотя путь к диплому оказался нелегким.

— Надо из колхоза было взять справку, что меня отпускают учиться, — говорит Вера Ивановна. — Когда я пошла в администрацию за справкой, мне ее не дали.

Но уже тогда, в свои неполные 16 лет, Вера могла показать характер.

— Я в вашем колхозе должна коров пасти всю жизнь, говорю им. Что я у вас буду делать без образования? — вспоминает. — Но справку мне так и не дали.

Пошла проходить медицинскую комиссию, а мне говорят, принесите справку, где вас оперировали. Где я эту справку возьму? Я плюнула, села на поезд и поехала. Экзамены все сдала хорошо, меня без справки приняли, даже паспорт получила, — делится хозяйка дома.

После окончания техникума молодого специалиста направили в Островский райпотребсоюз. Но делать ревизии по магазинам и работать бухгалтером неугомонной Вере быстро надоело.

— Решила поступать на юриста в университет имени Жданова в Питере, — вспоминает ветеран. — Все бросила и поехала. Сдала политэкономию на тройку! Мне говорят, переходи на вечерний, а как? Раньше оклады были 80 рублей: за квартиру отдать надо, помогать мне было некому.

Вера рванула к старшей сестре, которая жила в то время в Мурманске.

— Мне город очень понравился, псковские ехали туда на новостройку. Весело было, молодежи много, общежитие давали, и я к ним примкнула. За моряка замуж вышла, так и жила там. Короче говоря, нахлебником у государства не была, — смеется ветеран.

Вера Мищенко уже два года с любовью обставляет собственную квартиру.
Фото Андрея Степанова

ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ

Уже 12 лет Вера Ивановна живет в Пскове.

— Муж умер, родственники стали звать на родину, — рассказывает женщина. — Там я стояла в очереди на переселение северян, есть закон такой. Но в Пскове, когда я пошла к юристу, выяснилось, что об этом законе не знают. Я не дождалась своей очереди, квартиру продала и переехала.

На отдельную квартиру в Пскове денег ветерану войны не хватило. Она купила комнату в двухкомнатной квартире.

— Решила, что одна соседка, все будет хорошо. Но такая ведьма мне попалась, боже! – смеется Вера Ивановна. — Я не выдержала, пошла в городскую администрацию, просила, чтобы поставили меня на очередь, но мне отказали.

И тогда Вера Ивановна переселилась в социальный дом для одиноких и престарелых. По закону она отдала государству свою комнату и прожила в социальном жилье положенных пять лет.

— На доме табличка «Дом престарелых и одиноких», не могла я на нее спокойно смотреть, — с горечью говорит Вера Ивановна.

В 2015 году Веру Мищенко поставили в очередь на улучшение жилищных условий, через год она получила сертификат и стала хозяйкой своей собственной отдельной однокомнатной квартиры.

— Выбрала эту квартиру я сама, она была очень в запущенном состоянии, но мне понравилось, что новый микрорайон, лифт, в подъезде чисто, — отмечает Вера Ивановна. – Сейчас, когда я по-своему все сделала, рада, что живу отдельно.

Вере Ивановне помогает социальный работник. Несколько раз в неделю ветеран посещает университет 3-го возраста. Иногда к неугомонной Вере Ивановне приезжают родственники из Питера, но чаще она сама наведывается в Северную столицу.

— Люблю по магазинам ходить, в музеи, племянница часто билеты на разные мероприятия покупает, — говорит Вера Мищенко.

В начале марта она отметила 80-летний юбилей.

— Хорошая дата у вас, Вера Ивановна, — поздравляем героиню публикации.

— Хорошая не хорошая, а что делать? — смеется. — Вот праздновали в Красном Кресте, я там кружок посещаю. Собираемся раз в неделю, слушаем лекции, обсуждаем, поем, пьем чаи. На юбилей наняла баяниста за тысячу рублей, не пожалела денег: народ повеселился. Я же водолей-энтузиаст, не могу сидеть на месте.

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