Иммунитет сгорел

За что крупный чиновник выложил 200 тысяч рублей из своего кармана, а водоканал наказали на 3 миллиона, и куда пропали 800 тюльпанов.

50-70 % нарушений на антимонопольном рынке допускают госпредприятия.

— Президент нам поставил задачу сократить количество нарушений органами власти в два раза, — сказала руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец, — но пока сделать это не очень получается. Власти имеют устойчивый иммунитет.

Семнадцать нарушений со стороны органов власти зафиксировало УФАС уже в этом году. Тринадцать из семнадцати предупреждений, вынесенных ведомством, оказались исполнены, а по четырем делам пришлось обращаться в суд.

Об одном из этих дел Ольга Милонаец рассказала журналистам. Оно касается распределения койко-мест в больницах. Великолукская железнодорожная больница пожаловалась на соседей — районную больницу, где люди лежат в коридорах. А железнодорожная пустует, поскольку ей не выдали квот.

— Почему сложилась такая ситуация, внятного ответа из Госкомитета по здравоохранению и фармации мы не получили, — сказала Ольга Милонаец. — Мы проанализировали и увидели, что квоты получают муниципальные больницы, то есть «свои». Это необходимо прекратить. Мы обязали госкомитет разработать справедливый и прозрачный порядок распределения квот.

Количество муниципальных и государственных предприятий в ближайшие годы должно быть сокращено, чтобы освободить рынок для предпринимателей. Не секрет, что муниципальные предприятия не платят за аренду и имеют ряд конкурентных преимуществ, а у предпринимателей, помимо арендной платы, много других издержек.

— К 2020 году в каждой отрасли рынка должно быть не менее трех хозяйствующих субъектов, — сообщила Ольга Милонаец. — Из них минимум один — коммерческий.