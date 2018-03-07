Иммунитет сгорел

За что крупный чиновник выложил 200 тысяч рублей из своего кармана, а водоканал наказали на 3 миллиона, и куда пропали 800 тюльпанов.
50-70 % нарушений на антимонопольном рынке допускают госпредприятия.
— Президент нам поставил задачу сократить количество нарушений органами власти в два раза, — сказала руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец, — но пока сделать это не очень получается. Власти имеют устойчивый иммунитет.
Семнадцать нарушений со стороны органов власти зафиксировало УФАС уже в этом году. Тринадцать из семнадцати предупреждений, вынесенных ведомством, оказались исполнены, а по четырем делам пришлось обращаться в суд.
Об одном из этих дел Ольга Милонаец рассказала журналистам. Оно касается распределения койко-мест в больницах. Великолукская железнодорожная больница пожаловалась на соседей — районную больницу, где люди лежат в коридорах. А железнодорожная пустует, поскольку ей не выдали квот.
— Почему сложилась такая ситуация, внятного ответа из Госкомитета по здравоохранению и фармации мы не получили, — сказала Ольга Милонаец. — Мы проанализировали и увидели, что квоты получают муниципальные больницы, то есть «свои». Это необходимо прекратить. Мы обязали госкомитет разработать справедливый и прозрачный порядок распределения квот.
Количество муниципальных и государственных предприятий в ближайшие годы должно быть сокращено, чтобы освободить рынок для предпринимателей. Не секрет, что муниципальные предприятия не платят за аренду и имеют ряд конкурентных преимуществ, а у предпринимателей, помимо арендной платы, много других издержек.
— К 2020 году в каждой отрасли рынка должно быть не менее трех хозяйствующих субъектов, — сообщила Ольга Милонаец. — Из них минимум один — коммерческий.
КСТАТИ
В ведомство в прошлом году поступило 140 жалоб по госзаказам, из них 70 были признаны обоснованными.
Два крупных дела о нарушениях антимонопольного законодательства были возбуждены в прошлом году. Одно из них касалось псковского водоканала, на который пожаловалась птицефабрика «Назия». Водоканал отказал в продлении договора на водоотведение, а альтернативы у птицефабрики нет. Штраф составил более 3 миллионов рублей.
Благодаря вмешательству Псковского УФАС договор с птицефабрикой продлили.
В УФАС обратили внимание, что водоканал ежегодно просит многомиллионные дотации из городского бюджета. Хотя в этом случае мог бы отреагировать на предупреждение и обойтись без штрафа.
Второе дело касалось псковского наркодиспансера.
В учреждении увеличили цены на анализы для участников рынка охранных услуг. Охранники, которые работают с оружием, должны сдавать анализы на наркотики каждый год. Цена анализа увеличилась с 500 до 2500 рублей, а повторного — с 2000 рублей до 4000.
В диспансере увеличение цены объяснили появлением нового оборудования. Однако после вмешательства УФАС снизили цену в два раза и исправили свои нормативно-правовые акты. Измененный тариф УФАС посчитало экономически обоснованным.
КСТАТИ
В прошлом году УФАС привлекло к ответственности 110 должностных лиц. Наложило 1 млн 240 тысяч рублей штрафа. 1 млн 60 тысяч рублей взыскали в бюджет.
Бывший начальник УГХ Алексей Захаров, недавно пересевший в кресло зама главы администрации Пскова, заплатил несколько штрафов в общей сложности больше 200 тысяч рублей.
Деньги чиновник выложил из собственного кармана. УФАС наказало Захарова за то, что озеленение города проводили без торгов, а также за другие нарушения в сфере госзакупок.
— Жду не дождусь весны, когда увижу 600-800 тюльпанов, посаженных два года назад, — сказала журналистам Ольга Милонаец. — Я еще в прошлом году пыталась их найти, но мне сказали, что тюльпаны растут два-три года.
Ольга Милонаец призвала власти усилить контроль за госзакупками. Свои предложения, как это лучше сделать, ведомство направит врио губернатора.
Ольга Милонаец обещает продолжить поиски 800 тюльпанов, посаженных на улицах Пскова еще три года назад.
Фото Андрея Степанова
— Нужно поставить на особый контроль действия чиновников, которые продлевают сроки контрактов, — считает Ольга Милонаец. — Нам жаловались владельцы кафе и ресторанов, что они теряют клиентов из-за не отремонтированных вовремя улиц. И даже из церкви поступали жалобы, что прихожане не могут подобраться к храму. Город выглядит как после бомбежки, все перерыто.
Как правило, контракты на ремонт городских территорий заключают сроком на 4-8 месяцев, но по факту ремонтные работы практически везде затягиваются на год и больше. По словам Ольги Милонаец, это уже превратилось в систему.