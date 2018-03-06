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Общество

Рекламный беспорядок

Только треть рекламных конструкций в Пскове размещена законно

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Наталья Баранова
6 марта 2018 года, 10:53
Фото: Андрей Степанов
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Ситуацию с наружной рекламой руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец назвала хаосом. 

Мы даем время исправить ситуацию. Сначала ограничиваемся предупреждением. По каждой рекламной конструкции будем разбираться отдельно. Всех без разбора наказывать не станем.

Ольга Милонаец, руководитель Псковского УФАС
По словам Ольги Милонаец, городская администрация пока не стремится навести порядок на рекламном рынке Пскова.

К примеру, только на площади Ленина стоит семь нелегитимных рекламных конструкций, которые, к тому же, закреплены ненадежно.

— Мы не понимаем, каким образом выдают разрешение на рекламу и какие от нее поступления в бюджет, — добавила Ольга Милонаец.

УФАС неоднократно выдавало предупреждения городским властям о том, что в зоне охраны появляются рекламные конструкции с афишами мероприятий, что также является незаконным.

— Следить за тем, чтобы такие конструкции убирали из охранных зон областного центра, — обязанность комитета по управлению муниципальным имуществом, — сказала Ольга Милонаец. — Мы можем только наказывать. Общегородская информация может появиться и в охранной зоне, но только если город примет нормативно-правовой документ, который к тому же согласует с комитетом по охране культурного наследия.

27 февраля Управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области выиграло судебный процесс против администрации Пскова по торгам на право установки рекламных конструкций. 

Предметом спора стало всего-навсего невнесение в документы информации о местах, где уже есть чужие конструкции. Участники торгов должны знать об этом.

— Элементарное предписание, внесите изменение, дело 2-3 дней, но нет, нужно посудиться с УФАС. Видимо, их эго не позволяет смириться с тем, что мы их поправили, — сказала Ольга Милонаец. — Выполни предписание, а потом уже из принципа подавай в суд. Тогда предприниматели не пострадают. Но в данном случае торги были приостановлены на три месяца.

Ольга Милонаец также отметила, что город все это время нес убытки, потому что не мог получить деньги с этих конструкций, поскольку торги не проведены и конструкций просто нет на балансе.

Схемы размещения рекламных конструкций также до сих пор не утверждены в нескольких районах Псковской области.

Отсутствие схемы приводит к тому, что невозможно провести торги на рекламные конструкции и тем более разместить на них рекламу. 

КСТАТИ

За незаконную рекламу предусмотрен штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

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Комментарии

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