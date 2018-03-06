Поможем, подскажем

Практически целый месяц редакция «Псковской правды» собирала обращения псковичей к врио губернатора Михаилу Ведерникову. За это время на прямую линию поступило более 300 сообщений с жалобами на проблемы в ЖКХ, в здравоохранении, в образовании, в сельском хозяйстве. Жители буквально всех районов области через редакцию газеты просили помощи у главы региона, зачастую уповая на него, как на последнюю надежду. В минувшую пятницу, 2 марта, Михаил Ведерников посетил редакцию «Псковской правды» и в течение часа отвечал на вопросы псковичей. На глазах у журналистов родился новый формат общения главы региона с псковичами — народная пресс-конференция. Жители задавали Михаилу Ведерникову вопросы, а его ответы моментально разносили по свету журналисты. Конечно, за столь короткое время невозможно дать ответ на все чаяния и надежды нуждающихся, но Михаил Ведерников пообещал, что ни один вопрос, поступивший в редакцию, не останется без внимания властей.

КСТАТИ Михаил Ведерников пообещал ответить на все вопросы, поступившие в редакцию «Псковской правды». — Все вопросы структурируют, и я их распишу заместителям по направлениям, чтобы они проработали каждую проблему, — заверил глава региона.

ПАНДУС ДЛЯ ИНВАЛИДА

— Я инвалид 1 группы. Несколько лет прошу сделать мне пандус или платформу-подъемник, чтобы я смогла выходить на улицу, но говорят — денег нет, — последовал звонок от псковички Татьяны Слиж. — В конце 2017 года вроде пообещали найти средства. Еще одна очень большая просьба помочь мне соединить туалет и ванную вместе и сделать большую дверь, чтобы я могла заезжать туда на коляске, а то мама выносит тазик и я умываюсь в коридоре и все остальное... Так как коляска не вмещается. Мне 26 лет, и очень хочется заезжать в ванную и туалет самой, а не ждать, когда тебе помогут. Очень надеюсь, что вы откликнитесь и не откажете мне в помощи. — Татьяна Анатольевна, я сейчас звоню начальнику Государственного управления социальной защиты населения Армену Мнацаканяну, — ответил Михаил Ведерников. После разговора по телефону врио главы региона сообщил, что эту проблему Армен Мнацаканян знает. — Деньги на этот год по программе «Доступная среда» заложены, в течение недели он представит проект: какие работы необходимо провести, сколько это будет стоить и насколько это завязано на погодные условия. Обещаю вам, что до 1 сентября мы пандус сделаем. Но думаю, это будет гораздо раньше. По поводу ванной и туалета — я поручу главе администрации Пскова Александру Братчикову заехать к вам, посмотреть, и мы решим этот вопрос.

ПЛАТА ЗА ОТОПЛЕНИЕ

— Вопросы мы собирали также в соцсетях, — сообщила главный редактор «Псковской правды» Ирина Фёдорова, проводившая прямую линию. — Екатерина Васильева из Пушкинских Гор сообщила, что после открытия новой котельной в Пушкинских Горах возросли цены за отопление и горячую воду, хотя обещали, что это будет выгоднее. Для жителей оказалось совсем наоборот. С чем связаны такие заоблачные цены? — Когда я посещал Пушкинские Горы, был на этой котельной, задавал вопрос о тарифах, мне сказали, что эта котельная будет работать в рамках тех тарифов, которые были установлены ранее. Повышение оплаты — для меня новость. Главе Пушкиногорского района я поручу разобраться с этим вопросом и доложить мне.

ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА

— С середины 2017 года не получаю льготные лекарства от диабета, — сообщила Галина Фёдоровна Бояркина из Пскова. — Мне нужно определенное лекарство, а его нет по бесплатному региональному рецепту. Мы с врачом долго подбирали лекарство, остановились только на третьем препарате. А теперь я не могу его получить. Приходится мне, пенсионерке, покупать за 1600 рублей упаковку на 28 таблеток. Когда же будут лекарства? Вопросов, подобных этому, пришло в «Псковскую правду» много, из самых разных районов региона. — К сожалению, у нас по прошлому году и по началу этого есть проблема с обеспечением льготными лекарствами разных категорий граждан. Будем разбираться почему. Есть проблемы с финансированием, и не всегда своевременно разыгрываются конкурсы, не всегда компании, которые занимаются поставкой лекарственных препаратов, в этих конкурсах участвуют. Есть несколько вариантов решения этой проблемы, мы над ними работаем, в частности, изучаем опыт московской площадки, где проводятся соответствующие торги. Что касается конкретно этого вопроса, 22 февраля конкурс был проведен, я дам поручение, чтобы в ближайшее время с вами связались и сказали, где и когда препарат «Янувия» вы можете получить.

КСТАТИ Перед началом прямой линии Михаил Ведерников подвел итоги работы на Международном инвестиционном форуме в Сочи и рассказал, что последует за подписанными там соглашениями, а также поделился впечатлениями от послания президента Федеральному Собранию, на оглашении которого Михаил Ведерников побывал накануне. Подробности – на сайте pravdapskov.ru.

МУСОР

— Мой вопрос связан с актуальной в последнее время темой переработки бытовых отходов, — сообщила псковичка Валентина Нефедина. — Происходит ли какая-либо сортировка той массы мусора, которая вывозится из дворов, не оборудованных сетками для сбора перерабатываемых отходов? Используются ли для такой сортировки мощности предприятия в деревне Котово? Поясню свою ситуацию. В нашем дворе отсутствует такая сетка. Однако, задумываясь о посильной минимизации воздействия на окружающую среду, мы в своей семье собираем отдельно те материалы, которые пригодны для дальнейшей переработки. И выносить нам их приходится, делая немалый крюк по дороге на работу. Супруг зачастую высказывает недовольство такой ситуацией и аргументирует информацией из СМИ, что в наш коммунальный тариф за вывоз мусора уже включена сортировка мусора силами специализированной организации, а жители дворов, где установлены сетки и которые сами сортируют свой мусор, платят за вывоз мусора меньше. Поэтому прошу разъяснить вопрос разницы в тарифах на вывоз мусора для жителей домов, чьи дворы оборудованы сетками для раздельного сбора, и тех дворов, где таких сеток нет. — Спасибо! Мужа, конечно, надо слушать, — отвечает Михаил Ведерников. — Я хочу вас поблагодарить за внимательное отношение к экологии. Далеко не все у нас этим вопросом озабочены. Я посещал мусоросортировочный завод в Котово и хочу вас заверить, что тот мусор, который сейчас везется из Пскова на полигоны, проходит сортировку. Лично убедился, что объем мусора сокращается до трети, которая идет на захоронение. Сетки установлены во многих дворах, и это сказывается на тарифе. Я посмотрю информацию по вашему двору, по заявлению граждан управляющая компания должна поставить сетки для сортировки, и та экономия, которая будет получаться, решением собственников может быть направлена на решение разных дворовых проблем. — Наша УК, как я поняла, не дифференцирует те дворы, где раздельно собирают мусор, — дополнила свой вопрос Валентина Нефедина. — Они говорят, что нужны какие-то особые условия для организации площадок с сетками. Важно, чтобы людям была доступна эта услуга. — Должны дифференцировать. Подскажем. Мы идем к тому, чтобы в каждом дворе это было доступно, — отметил врио губернатора.

ЛЕЧЕНИЕ РЕБЁНКА

— Мы хотели бы часть денег материнского капитала потратить на лечение дочери, — поделилась своей проблемой Ирина Владимировна Боровик. — У нее задержка психоречевого развития. Ездили в Питер, чтобы дать толчок мозгу, нужен курс на специальном аппарате. Курс 10 дней стоит 40 000 рублей. У нас такого аппарата нет. Родственников в Питере нет, надо снимать квартиру, чтобы жить там. Мы пытаемся оформить инвалидность, дочери 4 года, боимся упустить время. Возможно ли получить часть маткапитала на эти цели? У меня двое детей, а зарплата мужа — 21 000 рублей. — К сожалению, федеральное законодательство не позволяет таким образом использовать материнский капитал, — ответил врио главы региона. — Мы в прошлом году встречались с многодетными мамами, обсуждали, что сфера применения материнского капитала крайне узкая, и все просили как-то этот вопрос проработать. В региональный материнский капитал мы уже добавили несколько направлений, по которым можно эти средства использовать. Попросим наших областных депутатов выйти с законодательной инициативой на Государственную Думу с тем, чтобы расширить спектр применения материнского капитала. Вашу ситуацию я внимательно посмотрю, мы найдем возможность оказать помощь из резервного фонда, с транспортом мы тоже договоримся, поможем найти варианты размещения в Петербурге на время проведения процедуры вашей дочери.

КСТАТИ Общение жителей с главой региона вылилось во внушительный список вполне конкретных дел. Инвалиду Татьяне Слиж установят пандус и помогут с перепланировкой в квартире. Жители Пушкинских Гор узнают, почему выросла плата за отопление. Диабетик Галина Бояркина получит бесплатное льготное лекарство. Псковичка Валентина Нефедина скоро увидит в своем дворе сетку для раздельного сбора мусора. Водители большегрузов перестанут устраивать ночные стоянки на Комсомольской площади. Четырехлетняя дочка Ирины Боровик отправится на лечение в Санкт-Петербург. Каждый житель области может стать общественным помощником губернатора, на прямой линии перечислили необходимые документы. Вера Матюшина из печорской деревни Дуравино получила шанс восстановить поле под сенокос, испорченное охотниками и лесорубами. Пётр Фёдоров предложил устраивать концерты симфонического оркестра на железнодорожном вокзале в Пскове, а Артём Иванов поблагодарил за недавнюю реконструкцию боев Красной армии. Стало известно, что вертолеты санавиации продолжат свои полеты в небе Псковской области, спасая жизни пациентов, а первые роды в новом корпусе перинатального центра состоятся в конце марта.

О ЛИЧНОМ

Пользуясь случаем, главный редактор задала личный вопрос. — На празднование Масленицы в Пскове в феврале вы пришли со своими детьми. Вместе с дочкой пекли блины, участвовали в благотворительном аукционе. Как часто ваша семья приезжает на Псковскую землю? — Когда каникулы или праздники — приезжают, — рассказал Михаил Ведерников. — У меня двое школьников, поэтому не хочется отрывать от учебного процесса. — Есть ли у детей уже любимые места в городе или области? — Есть, город вообще очень понравился, — отметил Михаил Ведерников. — Мы с удовольствием гуляем, и даже маленькая моя восхищается видами. Жду, что на мартовские праздники семья приедет. В день выхода номера из типографии, 7 марта, Михаил Ведерников празднует день рождения. Логичным стал вопрос о традициях празднования. — Я, честно говоря, последние годы свой день рождения встречал в командировках, поэтому особо не отмечал, но, когда возможность есть, стараюсь этот день провести в кругу семьи и близких людей. Традиций особых нет. На следующий день, 8-го числа, с сыном нашим трем девочкам подарим красивые букеты. — Что дарить вам на день рождения? — Настроение! И поддержку в той работе, которую мы с нашей командой сейчас ведем. Потенциал в области большой, я думаю, что все вместе в открытом режиме мы поработаем и результаты не заставят себя ждать.