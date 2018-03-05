Победа, которая окрыляет

В Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина состоялась торжественная церемония вручения Первой общественной премии Псковской области «Народное признание». Премия за 2017 год присуждалась в 11 номинациях. Среди победителей – три героя публикаций «Псковской правды». Премии «Народное признание» в номинации «Лидер» удостоилась руководитель группы компаний «Мега-холод» Татьяна Кирилёнок. - Лидер - это человек, который не может быть в одиночестве, это человек, за плечами которого всегда большой коллектив, - отметила Татьяна Кирилёнок, получив диплом и статуэтку победителя премии. - Я благодарна вам за тот азарт, который вы мне дарите, спасибо моей семье, мужу, родителям, потому что, если бы вы не уделяли столько времени семье, я бы не уделяла столько времени коллективу.

Многодетная мама, руководитель крупного холдинга, она является общественным представителем Агентства стратегических инициатив (АСИ) по направлению «Новый бизнес» в Псковской области. Обойдя конкурентов, она стала одним из 18 лучших экспертов, которых отобрали на федеральном уровне для продвижения интересов инвесторов в своих регионах. Об участии в конкурсе и о том, как молодой и красивый общественный представитель российской организации будет помогать бизнес-сообществу, мы тоже рассказывали читателям в прошлом году. Другая героиня публикаций «Псковской правды» — волонтер зоозащитной организации «Шанс» Елена Зиновьева — стала победителем премии в номинации «Инициатива». Она была выдвинута коллективом редакции на соискание премии за создание благотворительного аукциона в пользу бездомных животных. Волонтер создала сообщество в соцсети, где одни бесплатно делятся интересными вещами, а другие пытаются их выиграть на аукционе. - Вот объявляют номинацию… и… да! Глава городской администрации Александр Братчиков называет мою фамилию! Не может быть! Он оговорился? «Что ты сидишь? Иди на сцену!» - толкают в бок друзья по «Шансу». Иду, получаю заветную статуэтку, подарки, мне жмут руку, я что-то говорю в микрофон и не верю. Это какой-то сон! Депутат гордумы Валерий Тюменцев вручает ценные подарки от Центра социологии и маркетинга в знак дальнейшего сотрудничества. Потом поток смс, звонков, сообщений в социальных сетях. Подходят члены жюри, знакомые и незнакомые люди, поздравляют коллеги по общественной деятельности из «Зоозащиты», ликует «Шанс»! Спасибо, что верите в меня сильнее, чем я сама в себя верила! Это такая мощь! Это стимул расти, совершать добрые дела и изменять мир к лучшему! – своими эмоциями Елена щедро поделилась на странице в соцсети.

В разговоре с корреспондентом «Псковской правды» она отметила, что победа и даже выдвижение на соискание премии «Народное признание» было для нее полной неожиданностью: - Ни на что подобное я не рассчитывала. Ни я, ни люди, которые со мной работают в проекте, на это не нацеливались. Мы просто делали свое дело. По ее словам, борьба за победу во втором туре была непростой, так как соперники были очень достойные и дружные: - Они сразу взялись за борьбу. Но это очень здорово. Это вдохновляет на то, чтобы собирать как можно больше людей вокруг своего проекта, чтобы он развивался, чтобы продолжалось дело, которое мы начали. Из моих знакомых голосовали те, кто по-настоящему поддерживает идею благотворительного аукциона. Елена Зиновьева рассказала, что весь второй тур она получала огромное количество слов поддержки. В том числе от совершенно незнакомых людей. В 2016 году «Шанс» уже становился обладателем «Народного признания в номинации «Призвание». В прошлый раз зоозащитников также выдвигала «Псковская правда». - Эта победа - большая честь для проекта и ощутимая поддержка. Она окрыляет! Хочется делать что-то еще. Я благодарна редакции газеты «Псковская правда» за то внимание, которое они оказали моему проекту, и за возможность получить победу в «Народном признании». В ближайших планах организации – строительство первого современного приюта для животных в Пскове. Организация планирует ориентироваться на опыт эстонских зоозащитников. - Хотим, чтобы это было грамотно спланировано и качественно сделано, - поделилась Елена Зиновьева. - Это наша «голубая мечта», мы постараемся ее осуществить. И благотворительный аукцион будет в этом участвовать обязательно. Мы уже делаем первые шаги в этом направлении. Победителем в номинации «Рекорд» тоже стал герой наших публикаций - великолукский боец ММА Руслан Шамилов. Это один из самых перспективных российских молодых бойцов среднего веса, чемпион России среди студентов по смешанным боевым единоборствам. Первым в Псковской области в 2015 году был удостоен звания мастера спорта России по ММА. Несколько лет назад спортсмен вышел на профессиональный ринг. На его счету три победы в трех поединках. Буквально в прошлом номере «Псковская правда» рассказывала о победе Руслана в московском спорткомплексе «Олимпийский». Соперника из Франции он одолел с помощью удушающего приема, победа стала третьей в беспроигрышной серии спортсмена.

Как пошутил Руслан, о своей победе в «Народном признании» он «подозревал» - по итогам интернет-голосования во втором туре спортсмен значительно оторвался от своих соперников. - За меня голосовали друзья, родственники, наверное, и болельщики тоже. Много было репостов в социальных сетях, - рассказал он. Но несмотря на то, что «победа не была неожиданной», Руслан признается, что на ринге победить проще: - Победа в спорте зависит от тренировок, от подготовки. А здесь от меня ничего не зависело. Это и есть то самое народное признание. Поэтому победа очень значима для меня, она говорит о том, что люди меня знают и ценят мои спортивные достижения. Победители премии получили статуэтки из рук признанных профессионалов в своей отрасли. Так, победителя в номинации «Наша марка» поздравил директор псковского филиала Tele2 Максим Замахин. - Как известно из нашей рекламы, выгоду получают все абоненты Tele2. В случае номинантов «Нашей марки» можно с уверенностью говорить, что выгоду получают все жители Псковской области. Поскольку здесь представлены компании, качеством продукции которых можно смело гордиться, - уверен Максим Замахин. - Мы в Tele2 всегда с интересом наблюдаем за выдвижением претендентов, ходом голосования и, конечно, за результатами премии «Народное признание». Спасибо за то, что каждый год мы можем отмечать тех, кто делает область лучше.

СПРАВКА Учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты – Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача». В этом году оргкомитет принял 128 заявок на соискание премии. Соискателей премии выдвигают сами граждане и организации заявительным порядком. Достаточно скачать и заполнить специальный бланк, а затем отправить его в адрес редакции. Голосование проходит в два тура на сайте ПАИ. От «накруток» его защищают современные технологии верификации. Гарантом честности премии выступает жюри, в состав которого входят известные в регионе политики и общественные деятели. Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы ее проведения обладателями награды в разных номинациях стали более ста человек, участие приняли свыше 700.