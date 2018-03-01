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Огромный подарок

Ольга Голодец прогулялась по коридорам перинатального центра, в фундамент которого сама закладывала первый камень

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Алексей Кедров
1 марта 2018 года, 13:49
Фото: Сергей Герасимов
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Рывок в снижении младенческой смертности и прорыв в исполнении указов президента — какие оценки раздала вице-премьер псковским властям.

В августе 2014 года Ольга Голодец лично принимала участие в закладке камня в фундамент нового корпуса перинатального центра в Пскове. В последний день зимы, 28 февраля 2018 года, она с удовольствием прошлась по коридорам уже готового здания.

— Это огромный подарок для жителей региона, — отметила она. — Качество родов и отношение к детству и материнству определяет уровень развития общества. Это самое ценное, что у нас есть. Завершается наладка оборудования, и к концу марта перинатальный центр примет своих первых посетителей. В нем очень комфортно и красиво.

Визит вице-премьера в регион начался с рабочей встречи с врио губернатора области Михаилом Ведерниковым, который озвучил основные социально-экономические показатели прошедшего года.

— Меня порадовало, что Псковская область исполнила указы президента по всем 12 категориям, — призналась Ольга Голодец. — Это замечательный успех, это прорыв для региона. Я знаю, что это было тяжело. Но очень важно, что субъект правильно расставляет приоритеты, потому что от доходов учителей и врачей во многом зависит благополучие территорий.


Фото Сергея Герасимова
Позитивно вице-премьер оценила и проделанную работу в сфере здравоохранения. Основные показатели обсуждали прямо на месте — в Псковском перинатальном центре.

После осмотра помещений, открывая первое заседание экспертной рабочей группы «Здоровый ребенок» при Координационном совете при правительстве РФ по проведению в России Десятилетия детства, Ольга Голодец поблагодарила администрацию Псковской области и компанию «Ростех» за проделанную работу.

Вопросы демографии находятся на особом контроле у региональных властей. За последние 10 лет в этой области удалось добиться значительных результатов.

— Существенно снизилась смертность населения, практически вдвое сократилась естественная убыль населения, и стабилизировался уровень рождаемости. Еще один положительный результат совместной работы — это значительное снижение младенческой смертности. В 2017 году этот показатель составил 5,3 промилле, что на 30 % ниже уровня 2016 года, — отметил Михаил Ведерников, выступая на заседании. — Успешно себя зарекомендовал и проект по развитию санитарной авиации. За неполный прошлый год удалось спасти 74 человек, в том числе четверо детей.

Ольга Голодец констатировала, что Псковская область сделала рывок в снижении младенческой смертности: «5,3 промилле на тысячу населения — это абсолютно европейский показатель».


Фото Сергея Герасимова
В рамках Десятилетия детства при областной администрации будет создана специальная рабочая группа. В этой связи регион рассчитывает на участие в программах по реконструкции детских поликлиник, укреплению материально-технической базы детских лечебных учреждений, их информатизации, организации новых моделей школьной медицины и школьного питания.

Сразу после перинатального центра Ольга Голодец направилась в Псковскую инженерно-лингвистическую гимназию. Здесь ее порадовали увлеченные школьники. Ученики старших классов познакомили вице-премьера с проектом, который они готовят к 39-м Международным Ганзейским дням. Ребята проектируют ладью, которую будут использовать на фестивале, а после — для туристических прогулок по реке Великой и Псковскому озеру до острова Залита. Макет будет готов к концу этого учебного года, а саму лодку изготовит плюсское деревообрабатывающее предприятие.

— Это то, к чему мы стремимся — новые стандарты образования с точки зрения оснащения и ведения образовательного процесса, — отметила Ольга Голодец. — Дети вовлечены в творческий процесс, что создает новые возможности развития мышления у детей во всех сферах — в гуманитарном и инженерном направлении. Это серьезное подспорье для каждого обучающего.

Псков — не единственный город в регионе, где возводятся новые школы. Михаил Ведерников сообщил, что уже летом новый корпус школы № 6 в Великих Луках примет учеников в пришкольный лагерь. Он выразил полную уверенность, что школа будет готова к новому учебному году. Кроме того, в этом году должны начаться работы по реконструкции недостроенной гостиницы «Интурист», которая должна превратиться в студенческий кампус. На стендах, установленных внутри главного псковского долгостроя, Ольге Голодец показали, как он будет выглядеть совсем скоро.

В псковской гимназии вице-премьер правительства дала мини-интервью школьной телестудии.

— В чем вы черпаете силы для такой напряженной работы? — поинтересовались у нее учащиеся.

— Любовь к тому, что ты делаешь, и есть главная движущая сила нашей жизни. Занимайтесь любимым делом, — посоветовала вице-премьер школьникам.


Фото Сергея Герасимова
Псковский Центр науки и спорта «Без предела» как раз то самое место, где с любимым делом легко определиться. Цифровое прототипирование, 3D-моделирование, графический дизайн, кулинария, исследовательская работа — от предлагаемых активностей глаза разбегаются. Центр стал базой для реализации федерального проекта по созданию детского технопарка «Кванториум». Ольге Голодец показали помещение будущего центра. Поэтажное зонирование квантов и их направления уже прошли согласования в Министерстве образования и науки РФ. Псковский кванториум будет содержать гео-, нано-, аэро-, роботоквантум и квантум виртуальной реальности. Тестовый запуск последнего состоится уже в июне текущего года.

ВАЖНО

Минутой молчания Ольга Голодец и Михаил Ведерников почтили память погибших бойцов 6-й роты у подножия монумента в Черехе, посвященного подвигу псковских десантников. Они возложили цветы к памятнику вместе с военнослужащими 76-й дивизии и жителями города. В память о павших прозвучал многократный оружейный салют.

Главное фото: Ольга Голодец внимательно рассмотрела все успехи Псковской области.

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Новый перинатальный
Перинатальный центр строится в Пскове в рамках президентской программы по совершенствованию родовспомогательной службы. Для Псковской области вопрос демографии очень важен, в последние годы в этом направлении удалось многое сделать, благодаря чему в регионе сохраняется положительная динамика в сокращении младенческой смертности.
Огромный подарок
Ольга Голодец прогулялась по коридорам перинатального центра, в фундамент которого сама закладывала первый камень
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