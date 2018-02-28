Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество

Выбери свой вуз

Сделай ответственный выбор, от которого будет зависеть твоё будущее

Текст:
Алексей Кедров
28 февраля 2018 года, 13:00
Фото: из открытых источников
0

Не за горами выпускные экзамены, а это значит, что псковским абитуриентам пора задуматься о том, где продолжать обучение и по какой специальности.

Чтобы помочь сделать правильный выбор, «Псковская правда» публикует список популярных учебных заведений.

ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ


ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПсковГУ – это коллектив учёных, признанных не только в России, но и за рубежом. В настоящее время 70% профессорско-преподавательского состава имеет научные степени и учёные звания.

ПсковГУ – это качественное образование. Высокий уровень подготовки специалистов подтверждается результатами участия студентов и аспирантов ПсковГУ в межвузовских, региональных, всероссийских и международных соревнованиях, олимпиадах, конкурсах, конференциях.

ПсковГУ – это непрерывное развитие. Обучение ведется по 190 образовательным программам. Открываются новые направления подготовки. В 2018 году осуществляется набор на медицинское направление подготовки «Лечебное дело».

ПсковГУ – это мощная инфраструктура, включающая 22 учебно-лабораторных корпуса, 11 студенческих общежитий, Дом студента, бассейн «Универсант», Центр студенческих инициатив, медико-реабилитационный центр с университетской поликлиникой.

ПсковГУ это:

• 10 факультетов

• Более 10 тысяч студентов и аспирантов

• более 1200 иностранных граждан из 41 страны мира

• Колледж

• Филиал в г. Великие Луки

• Институт непрерывного образования

• Открытый институт русского языка и культуры имени Е.А. Маймина

• Ресурсный центр подготовки кадров для промышленности и социальной сферы

ПсковГУ – это магнит для талантов!

Бюджетные места - Да.

Общежитие для иногородних студентов - Да.

Военная кафедра - Нет.

Дистанционное обучение - Да.

Контакты учебного заведения: 180000, Псков, пл. Ленина, дом 2.

Телефон: +7(8112) 29-70-01, Факс:+7(8112) 29-70-02

Электронная почта: sekret@pskgu.ru

Сайт: www.pskgu.ru

Контакты приемной комиссии в г. Пскове: ул. Л.Толстого, д. 4 Тел.: +7(8112) 79-78-58, 79-78-59, электронная почта: priem@pskgu.ru. В г. Великие Луки: ул. Ленина, д. 248 (81153) 68-980, 30-286.


ФИЛИАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА в ПСКОВЕ


ФИЛИАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В ПСКОВЕ

Филиал Санкт-Петербургского государственного экономического университета в г. Пскове осуществляет образовательную деятельность с 1997 года. За данный период было подготовлено и выпущено более 3500 специалистов с высшим образованием, которые успешно трудятся в государственных структурах и коммерческих организациях на различных должностях в сфере экономики, финансов и сервиса в г. Пскове, Псковской области и за её пределами.

Направления подготовки:

- по программам высшего образования:

38.03.01 Экономика;

38.03.02. Менеджмент;

- по программам среднего профессионального образования:

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);

43.02.11 Гостиничный сервис;

- по дополнительным профессиональным программам и основным программам профессионального обучения.

Бюджетные места – Да.

Военная кафедра –Нет.

Общежитие для иногородних студентов –Да.

Дистанционное обучение –Да.

Средний проходной балл ЕГЭ (2018 год) – Минимальные баллы: Математика – 40, Русский язык – 45; Обществознание – 50.

Стоимость обучения (2017 г) – Очно – 81750 руб.

Контакты учебного заведения – 180004, г. Псков, Крестовское шоссе, д.2А; Телефон: 8(8112) 739-424; Электронная почта: finec-pskov@mail.ru; Сайт: www.finec-pskov.ru

Контакты приемной комиссии – 8(8112) 739-424; 753-787; Электронная почта: finec-pskov@mail.ru

ПСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ РОССИЙСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ ТУРИЗМА


ПСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ РОССИЙСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ ТУРИЗМА

Псковский филиал Российской международной академии туризма осуществляет свою деятельность с сентября 2002 года. Тесная связь филиала с бизнесом — это гарантия трудоустройства наших выпускников. Сфера туризма и гостеприимства Пскова и области остро нуждается в профессионально подготовленных кадрах. В регионе реализуется укрупненный инвестиционный проект – туристско-рекреационный кластер «Псковский». В результате реализации данного проекта в регионе появятся более 2000 рабочих мест в сфере туризма и гостеприимства. Кроме того, 39 международные Ганзейские дни в 2019г. дадут стимул для развития туризма в регионе и потребуют большое количество профессионалов. Студенты нашего филиала проходят практику и стажировку на лучших предприятиях города, за рубежом (Турция, Греция, Финляндия, Болгария и др.), изучают два иностранных языка, что, безусловно, повышает их рейтинг на рынке труда.

Перечень направлений подготовки на 2018-2019 учебный год:

Высшее образование :

(очная и заочная формы обучения)

38.03.02 Менеджмент

38.03.03 Управление персоналом

Прием по результатам ЕГЭ –математика(профильная), русский язык, обществознание.

Среднее профессиональное образование:

43.02.11 Гостиничный сервис

(очная форма обучения) на базе 9 и 11 классов

Прием без экзаменов.

Бюджетные места - Нет.

Общежитие для иногородних студентов - Да.

Военная кафедра - Нет.

Дистанционное обучение - Да.

Стоимость обучения - Среднее профессиональное образование- 36000 руб; высшее образование – 36000 руб(заочное), очное от 70000руб.

Контакты учебного заведения: 180004 Псков ул. Гагарина, 4.

Сайт: www.rmat.pskov.ru

Контакты приемной комиссии: тел. 62-20-53, 66-11-70, 62-16-14.


МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ» (ПСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ)


МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ» (ПСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ)

Университет «Синергия» — Вуз России и СНГ, удачно сочетающий опыт ведущих европейских вузов, современные технологии e-Learning и лучшие традиции российского академического образования. Университет «Синергия» имеет трижды подтвержденную аккредитацию Международной Ассоциации AMBA (Association of MBA’s) и сертификат UNIQUe Европейского фонда гарантий качества образования (EFQUEL). Дипломы Университета «Синергия», входящего в Международную ассоциацию университетов (International Association of Universities) и Великую хартию университетов (Magna Charta Universitatum), котируются во всем мире. Двойные дипломы Общеевропейское приложение UNESCO (на английском языке).

— Наш Вуз – это 70 000 выпускников со всего мира

— 100+ образовательных программ

— Широкие возможности онлайн-обучения

Направления:

- СПО (Колледж)

- Бакалавр

- Магистратура

- Аспирантура

Присоединяйся к «Синергии»!

Подробную информацию можно уточнить по телефону: 79-30-55 или 8 (965) 812-27-72

Адрес Псковского представительства университета «Синергия»: Псков, ул. Советская 15, офис 16


ПСКОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ


ПСКОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области «Псковский медицинский колледж», одно из старейших учебных заведений города Пскова, основан в 1930 г. Колледж в 2017 году планирует набор по следующим специальностям: «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Фармация».

Бюджетные места – Да.

Общежитие для иногородних студентов – Да (в общежитии ПОЧУ «Псковский кооперативный техникум»).

Военная кафедра – Нет.

Дистанционное обучение - Нет.

Средний проходной балл ЕГЭ (2016 год) – Зачисление проводится по среднему баллу аттестата.

Стоимость обучения – от 44900 руб. в год.

Контакты учебного заведения – 180007, г. Псков, ул. М. Горького, д. 28, Телефон: 56-35-76, Сайт: pskov-med.ru


ПСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ ИМЕНИ

Н. А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА


ПСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ ИМЕНИ Н. А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА

Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова - основное образовательное учреждение Псковской области, в котором ведется обучение по 16 образовательным программам среднего профессионального образования, 9 программам дополнительного профессионального образования и 11 программам дополнительного образования детей в области культуры и искусства. Колледж наследует и продолжает традиции двух учебных заведений: Псковского областного культурно-просветительского училища и Псковского областного музыкального училища, возникших более полувека назад.

Таким образом, сегодня это единственное и старейшее учебное заведение региона, где сотни студентов под руководством опытных преподавателей овладевают секретами профессионального мастерства в области музыки, хореографии, театра, библиотечного дела, а также различных видов пластических искусств: от дизайна до художественной фотографии.

Развивая и поддерживая лучшие традиции художественного образования, колледж чутко улавливает всё то новое, что появляется в современной культуре: в программе подготовки появляются новые предметы и целые специальности - такие, как музыкальная информатика и компьютерный дизайн.

Псковский областной колледж искусств хорошо известен в области и за её пределами. Студенты и выпускники колледжа регулярно участвуют в фестивалях, концертах и выставках в России и за её пределами; завоёвывают призовые места на престижных художественных конкурсах и смотрах, участвуют в международных проектах.

Выпускники колледжа имеют возможность продолжить образование в лучших художественных ВУЗах страны; многие из них стали известными музыкантами, художниками, учёными и преподавателями.

Бюджетные места – Да.

Общежитие для иногородних студентов – Да.

Военная кафедра – Нет.

Дистанционное обучение – Нет.

Стоимость обучения – от 15 тыс. руб. в год

Контакты учебного заведения – 180000, г. Псков, ул.В.Шуйского, д.2, ул.Набат, д.5, Телефоны: 600014, 600023, 600027 (+7(921) 70300-14, 23, 27). Сайт: www.poki-rk.ru. Электронная почта: artmus@bk.ru

Контакты приемной комиссии – 180000, г. Псков, ул.В.Шуйского, д.2, 600027 (8-921-703-00-27). Электронная почта: musotd@yandex.ru

ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ


ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Великолукский медицинский колледж − это одно из лучших учебных заведений Псковской области.

В нашем колледже Вы получите нужную и востребованную профессию медицинского работника: фельдшера или медицинской сестры. Овладеть профессией Вам поможет опытный коллектив преподавателей.

Сейчас колледж располагает современной базой: учебными аудиториями, кабинетами доклинической практики, оборудованными наглядными пособиями, компьютерным классом, спортивным залом, библиотекой.

Практические занятия проходят во всех лечебных учреждениях г. Великие Луки.

В колледже работает здравпункт, в котором студенты получают медицинскую помощь.

Студенты получают стипендию за учебу (академическую), социальную и дополнительную стипендию по договорам с учреждениями здравоохранения.

КОЛЛЕДЖ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОДГОТОВКУ НА ОТДЕЛЕНИЯХ:

- Лечебное дело (4 года) – квалификация – фельдшер.

- Сестринское дело (3 года) − квалификация − медицинская сестра.

Обучение на отделениях проводится на бюджетной основе (бесплатно).

- Фармация (3 года) на базе среднего общего образования (платно);

- Фармация (2 года) на базе среднего медицинского образования (платно).

Выпускники получают дипломы государственного образца.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:

- Прием студентов проводится на базе (11 классов) среднего общего образования.

- Абитуриенты принимаются на общедоступной основе (по среднему баллу аттестата).

Иногородним студентам предоставляется общежитие квартирного типа, которое находится рядом с учебным корпусом. Студенты живут в двух и трехместных комнатах. На каждом этаже имеются комнаты отдыха, кухни с электроплитами и холодильниками.

Бюджетные места - Да.

Общежитие для иногородних студентов - Да.

Военная кафедра - Нет.

Дистанционное обучение - Нет.

Стоимость обучения от 48000 руб. в год

Контакты учебного заведения: 182100 Псковская область г. Великие Луки, ул. Горная д. 3 тел. (881153) 3-72-61, 3-52-68, 3-09-24.

Почтовый ящик: e-mail: vlmeduch@yandex.ru

Сайт: vmedook.ru


ТАЛЛИННСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ


ТАЛЛИННСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Таллиннский Технический Университет (ТТУ) - единственный технологический университет в Эстонии, флагман эстонской инженерии и технологий. Наш университет является двигателем междисциплинарного образования. В результате взаимодействия между различными научными областями здесь появляются новые идеи и рождается новое знание.

3 главных причины для учебы в ТТУ:

1. Это самый международный университет Эстонии

2. Мы предлагаем уникальные и международно-признанные программы (4 программы бакалавриата и 16 программ магистратуры с обучением на английском языке)

3. Современный университетский кампус

Факты о ТТУ:

• Основан в 1918

• Государственный университет

• Единственный технический университет в Эстонии

• У нас обучается 1500 иностранных студентов из 90 стран мира

• Университет вошел в рейтинг QS World University Ranking 601–650 (2016)

• Современный кампус университета оснащен всем необходимым для учебы

• У ТТУ есть около 500 иностранных университетов-партнеров

• Наши программы полностью аккредитованы и имеют международное признание

• Широкие возможности для получения стипендий на образование

• Первоклассный преподавательский состав

Мы очень ждем новых иностранных студентов и делаем все возможное, чтобы учеба и жизнь в Эстонии стали для вас по-настоящему позитивным опытом. Для всех иностранных студентов проводятся Ориентационные Дни, которые проходят в сентябре, за несколько дней до начала учебного года. Темы мероприятия:

1. Необходимая информация об учебном процессе и его организации

2. Услуги, которые университет оказывает иностранным студентам - библиотека, спортивных центр, консультирование студентов

3. Возможность принимать участие в деятельности студенческих организаций

4. Информация о конкретных учебных программах, лекциях и преподавателях

5. Самая важная информация о жизни в Эстонии

Кроме этого, вы сможете познакомиться и подружиться с другими студентами.

Добро пожаловать в ТТУ!

Бюджетные места - Да.

Общежитие для иногородних студентов - Да.

Стоимость обучения от 2400 евро в год.

Контакты учебного заведения:

Таллиннский Технический Университет

Эхитаяте теэ 5, 19086, Таллинн, Эстония

тел. +372 620 2002

Пн-Пт 8.30–17.00

ttu@ttu.ee

Контакты приемной комиссии:

Таллиннский Технический Университет

Эхитаяте теэ 5, 19086, Таллинн, Эстония

Корпус U-05, кабинет 303

+372 620 2022

+372 620 3414

study@ttu.ee

Сайт: https://www.ttu.ee


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ


ДОСААФ РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Региональное отделение ДОСААФ России Псковской области обеспечивает подготовку в 8 образовательных учреждениях. За многие годы работы образовательные учреждения ДОСААФ России Псковской области подготовили огромное число высококлассных специалистов массовых технических профессий для народного хозяйства региона. Доля водителей, подготовленных в системе ДОСААФ России Псковской области, составляет более 29%.

ОСНОВНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Подготовка водителей транспортных средств всех категорий «А»; «В»; «С»; «Д»; «Е» и их подкатегорий

Переподготовка водителей транспортных средств с :

«В» на «С»;

«С» на «В»;

«С» на «Д»;

«С» на «Е»

Адрес: г.Псков,ул.Коммунальная д.19, каб.305, ул. Я.Райниса 41

Тел.: (8112) 20-16-91

Сайт: https://www.dosaaf-pskov.com/avtoshkola

АВТОШКОЛА НА КОММУНАЛЬНОЙ, 48


АВТОШКОЛА НА КОММУНАЛЬНОЙ, 48

Ежегодно на дорогах России значительно увеличивается количество автомобилей, а вместе с этим растет и число водителей недавно закончивших автошколу и получивших водительское удостоверение.

Но прежде чем это радостное событие произойдет, каждый из вновь севших за руль задавал себе вопрос в какой школе пройти обучение, так как от того на сколько оно будет качественным на прямую зависит безопасность и даже жизнь людей.

И если вы сейчас стоите перед таким же выбором, то мы рады познакомить вас с автошколой, которая действительно гарантирует вам качественное обучение. Автошкола на улице Коммунальная 48 приглашает всех желающих пройти обучение по подготовке водителей категории В. Отличительной особенностью обучения в этой автошколе является полный комплекс услуг оказываемых обучаемым. Полное сопровождение от начала обучения до сдачи экзамена в ГИБДД. Для удобства обучаемых теоретические занятия проводятся в утренние и вечерние часы. А во время практических занятий преподаватели помимо качественных навыков вождения прививают ученикам принципы взаимоуважения на дороге, предусмотрительности и навыки прогнозирования водителем различных дорожных ситуаций. Ведь довольно часто отсутствие именно таких знаний у большинства водителей и является основной причиной различных аварий. У автошколы есть свой автодром и полностью оборудованный класс для теоретических занятий. В нашей автошколе работает команда профессионалов, которые найдут индивидуальный подход к каждому. Если у вас имеются вопросы, обращайтесь к нам.

Адрес: Псков, ул.Коммунальная 48.

Телефон: +795175598977

Группа ВКонтакте: https://vk.com/avtoshkola_pskov


ШКОЛА ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА


ШКОЛА ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА

Профессия парикмахера вполне может называться одной из самых древних, но при этом она не утратила своей актуальности, а приобрела еще большую привлекательность. Яркое доказательство тому - большое число желающих пополнить ряды парикмахеров и популярность курсов парикмахеров.

Школа парикмахеров становятся хорошим подспорьем для тех, кто только начинает постигать азы этой профессии, равно как и уже состоявшимся мастерам, стремящимся освоить вершины парикмахерского искусства. Важно выбрать ту из школ, которая предоставит высокое качество обучения и приемлемые цены.

Наши курсы парикмахеров позволят получить 3-4 разряд и станут отправной точкой в этой профессии для начинающих, а опытных мастеров они приобщат к эксклюзивной работе с цветом, познакомят с fashion –тенденциями, с техниками ведущих школ мира и новейшими тенденциями в работе с длинными волосами, с последними женскими, мужскими и детскими стрижками.

Наши курсы парикмахеров - это отличная школа для тех, кто не только осваивает технологии стрижек и укладок, но для желающих научиться грамотному уходу за волосами и кожей головы.

Цена курса парикмахеров вполне соответствует получаемому уровню теоретических и практических знаний. Цена курса фиксирована.

Наши курсы парикмахеров обеспечивают выпускников дипломами государственного образца, с которыми им открыта дорога в любой салон. А приобретенные знания позволят им воплощать в реальность все пожелания клиентов.

Обучение парикмахеров для тех, кто желает освоить профессию «с нуля» длится 8 месяцев.


Приобрести справочные материалы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, учебные пособия, учебники и энциклопедии можно в магазинах «ЛЮБОПЫТ».

СЕТЬ МАГАЗИНОВ «ЛЮБОПЫТ»


СЕТЬ МАГАЗИНОВ «ЛЮБОПЫТ»

Также здесь представлен огромный ассортимент других товаров: интересные книги всех жанров и для любого возраста, сувенирная продукция, качественные канцелярские товары для школы, дома и офиса, мягкие игрушки, интерактивные игры и многое другое!

В «ЛЮБОПЫТе» действует бонусная система, по которой можно совершать выгодные покупки со скидкой до 30%! Рады вам сообщить, что мы открылись в ТЦ «Максимус» в г. Пскове!

Приглашаем за покупками!

Магазины «ЛЮБОПЫТ» в Псковской области:

Псков:

- ул. Труда, 54 («Тележка»), 8-911-886-58-72

- Октябрьский пр., д. 54 (ТЦ «Максимус»)

Великие Луки:

- ул. Некрасова, д. 18/7 (ТЦ «Рубин»), (81153) 6-93-03

- ул. Вокзальная, д. 11 (ТЦ «Апельсин») 8-951-752-53-25

- ул. Зверева, д. 30/25 (ТЦ «Весна»), 8-911-885-98-13

Невель:

- ул. Коммуны, д. 18, (81151) 2-50-44

Группа ВКонтакте: https://vk.com/vlstatuspress

Сайт: http://mirpechati-vl.ru

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
1 марта 13:49

Огромный подарок

Ольга Голодец прогулялась по коридорам перинатального центра, в фундамент которого сама закладывала первый камень

Общество / Мода
28 февраля 10:36

Семейное дело

Сегодня мы ищем новый образ для Екатерины Спиридоновой

Общество / Здоровье
28 февраля 09:04

Рак, диабет, гипертония

Только пятая часть псковичей оказалась здорова по результатам диспансеризации
  • Ольга Пискунова: Два одинаковых украшения не получатся никогда
  • Юнармейцы выйдут на поле битвы World oF Tanks в Пскове
  • Киберфутболисты московских «Динамо» и «Локомотива» сыграют в Пскове
  • В Пскове минутой молчания почтили память десантников, погибших 18 лет назад
  • Проект «Театр-Book-Библиотека» стартовал в псковской библиотеке
  • Михаил Ведерников принимает участие в оглашении послания Президента России
  • ЦИК начал SMS-рассылку о новых возможностях голосования
  • Два десятка коллективов будут участвовать в региональном этапе Всероссийского хорового фестиваля
  • На создание допмест в яслях Псковская область получит более 138 млн рублей
  • Перерывы на обогрев оплачивает работодатель – инспекция труда о работе в мороз
  • На улице Звездной в Пскове устраняют последствия аварии на теплотрассе
  • Псковская область возглавляет список регионов, обеспечивающих рост производства свинины в стране
  • Выдающихся жителей Псковской области наградили премией «Народное признание»

    • 28 февраля

  • «Газпром межрегионгаз Псков» опубликовал свежий список крупных должников
  • Ольга Голодец и Михаил Ведерников почтили память десантников 6-й роты
  • Итоги городского первенства по фехтованию озвучили в Пскове
  • Ольга Голодец побывала на площадке для будущего детского технопарка «Кванториум»
  • На незапланированный отдых отправили ещё пять классов в псковских школах
  • Пришкольный лагерь заработает в городе на Ловати этим летом
  • В Псковской области стабилизировался уровень рождаемости – Михаил Ведерников
  • Житель Локнянского района уехал на лечение в Псков и пропал (ФОТО)
  • Ольга Голодец о перинатальном центре Пскова: Там очень комфортно и красиво
  • Владельцы кафе и ресторанов теряют клиентов из-за не отремонтированных вовремя улиц
  • Олеся Ширяйкина: Каждая обложка может стать отражением стиля и характера человека
  • Ольга Милонаец пересчитает все тюльпаны, посаженные в Пскове два года назад
  • «Газпром межрегионгаз Псков» опубликовал свежий список крупных должников
  • После жалобы псковское УФАС наказало водоканал трёхмиллионным штрафом
  • Грядущий крупный киберфестиваль обсудят в пресс-центре «Псковской правды»
  • Рекордный прыжок сделал пскович на соревнованиях в Петербурге
  • Ольга Голодец приехала в Псков, чтобы поучаствовать в приёмке нового перинатального центра

    • Новости

    Политика / Власть
    Алексей Кедров 1 марта 13:27

    «Прошить» Россию

    Президент Путин обозначил главные векторы развития страны

    Общество / Здоровье
    27 февраля 13:33

    ОМС: итоги и перспективы

    Больше чем на миллиард увеличены расходы на бесплатную медицинскую помощь

    Общество / Образование
    27 февраля 12:52

    Землю грызть

    Будущие спасатели показали, что умеют обращаться с огнетушителем и вызволять пострадавших из покореженного авто и разрушенного дома