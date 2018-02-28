Выбери свой вуз

Не за горами выпускные экзамены, а это значит, что псковским абитуриентам пора задуматься о том, где продолжать обучение и по какой специальности. Чтобы помочь сделать правильный выбор, «Псковская правда» публикует список популярных учебных заведений.

ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПсковГУ – это коллектив учёных, признанных не только в России, но и за рубежом. В настоящее время 70% профессорско-преподавательского состава имеет научные степени и учёные звания. ПсковГУ – это качественное образование. Высокий уровень подготовки специалистов подтверждается результатами участия студентов и аспирантов ПсковГУ в межвузовских, региональных, всероссийских и международных соревнованиях, олимпиадах, конкурсах, конференциях. ПсковГУ – это непрерывное развитие. Обучение ведется по 190 образовательным программам. Открываются новые направления подготовки. В 2018 году осуществляется набор на медицинское направление подготовки «Лечебное дело». ПсковГУ – это мощная инфраструктура, включающая 22 учебно-лабораторных корпуса, 11 студенческих общежитий, Дом студента, бассейн «Универсант», Центр студенческих инициатив, медико-реабилитационный центр с университетской поликлиникой. ПсковГУ это: • 10 факультетов • Более 10 тысяч студентов и аспирантов • более 1200 иностранных граждан из 41 страны мира • Колледж • Филиал в г. Великие Луки • Институт непрерывного образования • Открытый институт русского языка и культуры имени Е.А. Маймина • Ресурсный центр подготовки кадров для промышленности и социальной сферы ПсковГУ – это магнит для талантов! Бюджетные места - Да. Общежитие для иногородних студентов - Да. Военная кафедра - Нет. Дистанционное обучение - Да. Контакты учебного заведения: 180000, Псков, пл. Ленина, дом 2. Телефон: +7(8112) 29-70-01, Факс:+7(8112) 29-70-02 Электронная почта: sekret@pskgu.ru Сайт: www.pskgu.ru Контакты приемной комиссии в г. Пскове: ул. Л.Толстого, д. 4 Тел.: +7(8112) 79-78-58, 79-78-59, электронная почта: priem@pskgu.ru. В г. Великие Луки: ул. Ленина, д. 248 (81153) 68-980, 30-286.



ФИЛИАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА в ПСКОВЕ

Филиал Санкт-Петербургского государственного экономического университета в г. Пскове осуществляет образовательную деятельность с 1997 года. За данный период было подготовлено и выпущено более 3500 специалистов с высшим образованием, которые успешно трудятся в государственных структурах и коммерческих организациях на различных должностях в сфере экономики, финансов и сервиса в г. Пскове, Псковской области и за её пределами. Направления подготовки: - по программам высшего образования: 38.03.01 Экономика; 38.03.02. Менеджмент; - по программам среднего профессионального образования: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 43.02.11 Гостиничный сервис; - по дополнительным профессиональным программам и основным программам профессионального обучения. Бюджетные места – Да. Военная кафедра –Нет. Общежитие для иногородних студентов –Да. Дистанционное обучение –Да. Средний проходной балл ЕГЭ (2018 год) – Минимальные баллы: Математика – 40, Русский язык – 45; Обществознание – 50. Стоимость обучения (2017 г) – Очно – 81750 руб. Контакты учебного заведения – 180004, г. Псков, Крестовское шоссе, д.2А; Телефон: 8(8112) 739-424; Электронная почта: finec-pskov@mail.ru; Сайт: www.finec-pskov.ru Контакты приемной комиссии – 8(8112) 739-424; 753-787; Электронная почта: finec-pskov@mail.ru

ПСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ РОССИЙСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ ТУРИЗМА

Псковский филиал Российской международной академии туризма осуществляет свою деятельность с сентября 2002 года. Тесная связь филиала с бизнесом — это гарантия трудоустройства наших выпускников. Сфера туризма и гостеприимства Пскова и области остро нуждается в профессионально подготовленных кадрах. В регионе реализуется укрупненный инвестиционный проект – туристско-рекреационный кластер «Псковский». В результате реализации данного проекта в регионе появятся более 2000 рабочих мест в сфере туризма и гостеприимства. Кроме того, 39 международные Ганзейские дни в 2019г. дадут стимул для развития туризма в регионе и потребуют большое количество профессионалов. Студенты нашего филиала проходят практику и стажировку на лучших предприятиях города, за рубежом (Турция, Греция, Финляндия, Болгария и др.), изучают два иностранных языка, что, безусловно, повышает их рейтинг на рынке труда. Перечень направлений подготовки на 2018-2019 учебный год: Высшее образование : (очная и заочная формы обучения) 38.03.02 Менеджмент 38.03.03 Управление персоналом Прием по результатам ЕГЭ –математика(профильная), русский язык, обществознание. Среднее профессиональное образование: 43.02.11 Гостиничный сервис (очная форма обучения) на базе 9 и 11 классов Прием без экзаменов. Бюджетные места - Нет. Общежитие для иногородних студентов - Да. Военная кафедра - Нет. Дистанционное обучение - Да. Стоимость обучения - Среднее профессиональное образование- 36000 руб; высшее образование – 36000 руб(заочное), очное от 70000руб. Контакты учебного заведения: 180004 Псков ул. Гагарина, 4. Сайт: www.rmat.pskov.ru Контакты приемной комиссии: тел. 62-20-53, 66-11-70, 62-16-14.



МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ» (ПСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ)

Университет «Синергия» — Вуз России и СНГ, удачно сочетающий опыт ведущих европейских вузов, современные технологии e-Learning и лучшие традиции российского академического образования. Университет «Синергия» имеет трижды подтвержденную аккредитацию Международной Ассоциации AMBA (Association of MBA’s) и сертификат UNIQUe Европейского фонда гарантий качества образования (EFQUEL). Дипломы Университета «Синергия», входящего в Международную ассоциацию университетов (International Association of Universities) и Великую хартию университетов (Magna Charta Universitatum), котируются во всем мире. Двойные дипломы Общеевропейское приложение UNESCO (на английском языке). — Наш Вуз – это 70 000 выпускников со всего мира — 100+ образовательных программ — Широкие возможности онлайн-обучения Направления: - СПО (Колледж) - Бакалавр - Магистратура - Аспирантура Присоединяйся к «Синергии»! Подробную информацию можно уточнить по телефону: 79-30-55 или 8 (965) 812-27-72 Адрес Псковского представительства университета «Синергия»: Псков, ул. Советская 15, офис 16



ПСКОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области «Псковский медицинский колледж», одно из старейших учебных заведений города Пскова, основан в 1930 г. Колледж в 2017 году планирует набор по следующим специальностям: «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Фармация». Бюджетные места – Да. Общежитие для иногородних студентов – Да (в общежитии ПОЧУ «Псковский кооперативный техникум»). Военная кафедра – Нет. Дистанционное обучение - Нет. Средний проходной балл ЕГЭ (2016 год) – Зачисление проводится по среднему баллу аттестата. Стоимость обучения – от 44900 руб. в год. Контакты учебного заведения – 180007, г. Псков, ул. М. Горького, д. 28, Телефон: 56-35-76, Сайт: pskov-med.ru



ПСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ ИМЕНИ Н. А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА

Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова - основное образовательное учреждение Псковской области, в котором ведется обучение по 16 образовательным программам среднего профессионального образования, 9 программам дополнительного профессионального образования и 11 программам дополнительного образования детей в области культуры и искусства. Колледж наследует и продолжает традиции двух учебных заведений: Псковского областного культурно-просветительского училища и Псковского областного музыкального училища, возникших более полувека назад. Таким образом, сегодня это единственное и старейшее учебное заведение региона, где сотни студентов под руководством опытных преподавателей овладевают секретами профессионального мастерства в области музыки, хореографии, театра, библиотечного дела, а также различных видов пластических искусств: от дизайна до художественной фотографии. Развивая и поддерживая лучшие традиции художественного образования, колледж чутко улавливает всё то новое, что появляется в современной культуре: в программе подготовки появляются новые предметы и целые специальности - такие, как музыкальная информатика и компьютерный дизайн. Псковский областной колледж искусств хорошо известен в области и за её пределами. Студенты и выпускники колледжа регулярно участвуют в фестивалях, концертах и выставках в России и за её пределами; завоёвывают призовые места на престижных художественных конкурсах и смотрах, участвуют в международных проектах. Выпускники колледжа имеют возможность продолжить образование в лучших художественных ВУЗах страны; многие из них стали известными музыкантами, художниками, учёными и преподавателями. Бюджетные места – Да. Общежитие для иногородних студентов – Да. Военная кафедра – Нет. Дистанционное обучение – Нет. Стоимость обучения – от 15 тыс. руб. в год Контакты учебного заведения – 180000, г. Псков, ул.В.Шуйского, д.2, ул.Набат, д.5, Телефоны: 600014, 600023, 600027 (+7(921) 70300-14, 23, 27). Сайт: www.poki-rk.ru. Электронная почта: artmus@bk.ru Контакты приемной комиссии – 180000, г. Псков, ул.В.Шуйского, д.2, 600027 (8-921-703-00-27). Электронная почта: musotd@yandex.ru

ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Великолукский медицинский колледж − это одно из лучших учебных заведений Псковской области. В нашем колледже Вы получите нужную и востребованную профессию медицинского работника: фельдшера или медицинской сестры. Овладеть профессией Вам поможет опытный коллектив преподавателей. Сейчас колледж располагает современной базой: учебными аудиториями, кабинетами доклинической практики, оборудованными наглядными пособиями, компьютерным классом, спортивным залом, библиотекой. Практические занятия проходят во всех лечебных учреждениях г. Великие Луки. В колледже работает здравпункт, в котором студенты получают медицинскую помощь. Студенты получают стипендию за учебу (академическую), социальную и дополнительную стипендию по договорам с учреждениями здравоохранения. КОЛЛЕДЖ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОДГОТОВКУ НА ОТДЕЛЕНИЯХ: - Лечебное дело (4 года) – квалификация – фельдшер. - Сестринское дело (3 года) − квалификация − медицинская сестра. Обучение на отделениях проводится на бюджетной основе (бесплатно). - Фармация (3 года) на базе среднего общего образования (платно); - Фармация (2 года) на базе среднего медицинского образования (платно). Выпускники получают дипломы государственного образца. УСЛОВИЯ ПРИЕМА: - Прием студентов проводится на базе (11 классов) среднего общего образования. - Абитуриенты принимаются на общедоступной основе (по среднему баллу аттестата). Иногородним студентам предоставляется общежитие квартирного типа, которое находится рядом с учебным корпусом. Студенты живут в двух и трехместных комнатах. На каждом этаже имеются комнаты отдыха, кухни с электроплитами и холодильниками. Бюджетные места - Да. Общежитие для иногородних студентов - Да. Военная кафедра - Нет. Дистанционное обучение - Нет. Стоимость обучения от 48000 руб. в год Контакты учебного заведения: 182100 Псковская область г. Великие Луки, ул. Горная д. 3 тел. (881153) 3-72-61, 3-52-68, 3-09-24. Почтовый ящик: e-mail: vlmeduch@yandex.ru Сайт: vmedook.ru



ТАЛЛИННСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Таллиннский Технический Университет (ТТУ) - единственный технологический университет в Эстонии, флагман эстонской инженерии и технологий. Наш университет является двигателем междисциплинарного образования. В результате взаимодействия между различными научными областями здесь появляются новые идеи и рождается новое знание. 3 главных причины для учебы в ТТУ: 1. Это самый международный университет Эстонии 2. Мы предлагаем уникальные и международно-признанные программы (4 программы бакалавриата и 16 программ магистратуры с обучением на английском языке) 3. Современный университетский кампус Факты о ТТУ: • Основан в 1918 • Государственный университет • Единственный технический университет в Эстонии • У нас обучается 1500 иностранных студентов из 90 стран мира • Университет вошел в рейтинг QS World University Ranking 601–650 (2016) • Современный кампус университета оснащен всем необходимым для учебы • У ТТУ есть около 500 иностранных университетов-партнеров • Наши программы полностью аккредитованы и имеют международное признание • Широкие возможности для получения стипендий на образование • Первоклассный преподавательский состав Мы очень ждем новых иностранных студентов и делаем все возможное, чтобы учеба и жизнь в Эстонии стали для вас по-настоящему позитивным опытом. Для всех иностранных студентов проводятся Ориентационные Дни, которые проходят в сентябре, за несколько дней до начала учебного года. Темы мероприятия: 1. Необходимая информация об учебном процессе и его организации 2. Услуги, которые университет оказывает иностранным студентам - библиотека, спортивных центр, консультирование студентов 3. Возможность принимать участие в деятельности студенческих организаций 4. Информация о конкретных учебных программах, лекциях и преподавателях 5. Самая важная информация о жизни в Эстонии Кроме этого, вы сможете познакомиться и подружиться с другими студентами. Добро пожаловать в ТТУ! Бюджетные места - Да. Общежитие для иногородних студентов - Да. Стоимость обучения от 2400 евро в год. Контакты учебного заведения: Таллиннский Технический Университет Эхитаяте теэ 5, 19086, Таллинн, Эстония тел. +372 620 2002 Пн-Пт 8.30–17.00 ttu@ttu.ee Контакты приемной комиссии: Таллиннский Технический Университет Эхитаяте теэ 5, 19086, Таллинн, Эстония Корпус U-05, кабинет 303 +372 620 2022 +372 620 3414 study@ttu.ee Сайт: https://www.ttu.ee



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



ДОСААФ РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Региональное отделение ДОСААФ России Псковской области обеспечивает подготовку в 8 образовательных учреждениях. За многие годы работы образовательные учреждения ДОСААФ России Псковской области подготовили огромное число высококлассных специалистов массовых технических профессий для народного хозяйства региона. Доля водителей, подготовленных в системе ДОСААФ России Псковской области, составляет более 29%. ОСНОВНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ Подготовка водителей транспортных средств всех категорий «А»; «В»; «С»; «Д»; «Е» и их подкатегорий Переподготовка водителей транспортных средств с : «В» на «С»; «С» на «В»; «С» на «Д»; «С» на «Е» Адрес: г.Псков,ул.Коммунальная д.19, каб.305, ул. Я.Райниса 41 Тел.: (8112) 20-16-91 Сайт: https://www.dosaaf-pskov.com/avtoshkola

АВТОШКОЛА НА КОММУНАЛЬНОЙ, 48

Ежегодно на дорогах России значительно увеличивается количество автомобилей, а вместе с этим растет и число водителей недавно закончивших автошколу и получивших водительское удостоверение. Но прежде чем это радостное событие произойдет, каждый из вновь севших за руль задавал себе вопрос в какой школе пройти обучение, так как от того на сколько оно будет качественным на прямую зависит безопасность и даже жизнь людей. И если вы сейчас стоите перед таким же выбором, то мы рады познакомить вас с автошколой, которая действительно гарантирует вам качественное обучение. Автошкола на улице Коммунальная 48 приглашает всех желающих пройти обучение по подготовке водителей категории В. Отличительной особенностью обучения в этой автошколе является полный комплекс услуг оказываемых обучаемым. Полное сопровождение от начала обучения до сдачи экзамена в ГИБДД. Для удобства обучаемых теоретические занятия проводятся в утренние и вечерние часы. А во время практических занятий преподаватели помимо качественных навыков вождения прививают ученикам принципы взаимоуважения на дороге, предусмотрительности и навыки прогнозирования водителем различных дорожных ситуаций. Ведь довольно часто отсутствие именно таких знаний у большинства водителей и является основной причиной различных аварий. У автошколы есть свой автодром и полностью оборудованный класс для теоретических занятий. В нашей автошколе работает команда профессионалов, которые найдут индивидуальный подход к каждому. Если у вас имеются вопросы, обращайтесь к нам. Адрес: Псков, ул.Коммунальная 48. Телефон: +795175598977 Группа ВКонтакте: https://vk.com/avtoshkola_pskov



ШКОЛА ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА

Профессия парикмахера вполне может называться одной из самых древних, но при этом она не утратила своей актуальности, а приобрела еще большую привлекательность. Яркое доказательство тому - большое число желающих пополнить ряды парикмахеров и популярность курсов парикмахеров. Школа парикмахеров становятся хорошим подспорьем для тех, кто только начинает постигать азы этой профессии, равно как и уже состоявшимся мастерам, стремящимся освоить вершины парикмахерского искусства. Важно выбрать ту из школ, которая предоставит высокое качество обучения и приемлемые цены. Наши курсы парикмахеров позволят получить 3-4 разряд и станут отправной точкой в этой профессии для начинающих, а опытных мастеров они приобщат к эксклюзивной работе с цветом, познакомят с fashion –тенденциями, с техниками ведущих школ мира и новейшими тенденциями в работе с длинными волосами, с последними женскими, мужскими и детскими стрижками. Наши курсы парикмахеров - это отличная школа для тех, кто не только осваивает технологии стрижек и укладок, но для желающих научиться грамотному уходу за волосами и кожей головы. Цена курса парикмахеров вполне соответствует получаемому уровню теоретических и практических знаний. Цена курса фиксирована. Наши курсы парикмахеров обеспечивают выпускников дипломами государственного образца, с которыми им открыта дорога в любой салон. А приобретенные знания позволят им воплощать в реальность все пожелания клиентов. Обучение парикмахеров для тех, кто желает освоить профессию «с нуля» длится 8 месяцев.



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