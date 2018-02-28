Выбери свой вуз

Не за горами выпускные экзамены, а это значит, что псковским абитуриентам пора задуматься о том, где продолжать обучение и по какой специальности.
Чтобы помочь сделать правильный выбор, «Псковская правда» публикует список популярных учебных заведений.
ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПсковГУ – это коллектив учёных, признанных не только в России, но и за рубежом. В настоящее время 70% профессорско-преподавательского состава имеет научные степени и учёные звания.
ПсковГУ – это качественное образование. Высокий уровень подготовки специалистов подтверждается результатами участия студентов и аспирантов ПсковГУ в межвузовских, региональных, всероссийских и международных соревнованиях, олимпиадах, конкурсах, конференциях.
ПсковГУ – это непрерывное развитие. Обучение ведется по 190 образовательным программам. Открываются новые направления подготовки. В 2018 году осуществляется набор на медицинское направление подготовки «Лечебное дело».
ПсковГУ – это мощная инфраструктура, включающая 22 учебно-лабораторных корпуса, 11 студенческих общежитий, Дом студента, бассейн «Универсант», Центр студенческих инициатив, медико-реабилитационный центр с университетской поликлиникой.
ПсковГУ это:
• 10 факультетов
• Более 10 тысяч студентов и аспирантов
• более 1200 иностранных граждан из 41 страны мира
• Колледж
• Филиал в г. Великие Луки
• Институт непрерывного образования
• Открытый институт русского языка и культуры имени Е.А. Маймина
• Ресурсный центр подготовки кадров для промышленности и социальной сферы
ПсковГУ – это магнит для талантов!
Бюджетные места - Да.
Общежитие для иногородних студентов - Да.
Военная кафедра - Нет.
Дистанционное обучение - Да.
Контакты учебного заведения: 180000, Псков, пл. Ленина, дом 2.
Телефон: +7(8112) 29-70-01, Факс:+7(8112) 29-70-02
Электронная почта: sekret@pskgu.ru
Сайт: www.pskgu.ru
Контакты приемной комиссии в г. Пскове: ул. Л.Толстого, д. 4 Тел.: +7(8112) 79-78-58, 79-78-59, электронная почта: priem@pskgu.ru. В г. Великие Луки: ул. Ленина, д. 248 (81153) 68-980, 30-286.
ФИЛИАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА в ПСКОВЕ
ФИЛИАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В ПСКОВЕ
Филиал Санкт-Петербургского государственного экономического университета в г. Пскове осуществляет образовательную деятельность с 1997 года. За данный период было подготовлено и выпущено более 3500 специалистов с высшим образованием, которые успешно трудятся в государственных структурах и коммерческих организациях на различных должностях в сфере экономики, финансов и сервиса в г. Пскове, Псковской области и за её пределами.
Направления подготовки:
- по программам высшего образования:
38.03.01 Экономика;
38.03.02. Менеджмент;
- по программам среднего профессионального образования:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
43.02.11 Гостиничный сервис;
- по дополнительным профессиональным программам и основным программам профессионального обучения.
Бюджетные места – Да.
Военная кафедра –Нет.
Общежитие для иногородних студентов –Да.
Дистанционное обучение –Да.
Средний проходной балл ЕГЭ (2018 год) – Минимальные баллы: Математика – 40, Русский язык – 45; Обществознание – 50.
Стоимость обучения (2017 г) – Очно – 81750 руб.
Контакты учебного заведения – 180004, г. Псков, Крестовское шоссе, д.2А; Телефон: 8(8112) 739-424; Электронная почта: finec-pskov@mail.ru; Сайт: www.finec-pskov.ru
Контакты приемной комиссии – 8(8112) 739-424; 753-787; Электронная почта: finec-pskov@mail.ru
ПСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ РОССИЙСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ ТУРИЗМА
ПСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ РОССИЙСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ ТУРИЗМА
Псковский филиал Российской международной академии туризма осуществляет свою деятельность с сентября 2002 года. Тесная связь филиала с бизнесом — это гарантия трудоустройства наших выпускников. Сфера туризма и гостеприимства Пскова и области остро нуждается в профессионально подготовленных кадрах. В регионе реализуется укрупненный инвестиционный проект – туристско-рекреационный кластер «Псковский». В результате реализации данного проекта в регионе появятся более 2000 рабочих мест в сфере туризма и гостеприимства. Кроме того, 39 международные Ганзейские дни в 2019г. дадут стимул для развития туризма в регионе и потребуют большое количество профессионалов. Студенты нашего филиала проходят практику и стажировку на лучших предприятиях города, за рубежом (Турция, Греция, Финляндия, Болгария и др.), изучают два иностранных языка, что, безусловно, повышает их рейтинг на рынке труда.
Перечень направлений подготовки на 2018-2019 учебный год:
Высшее образование :
(очная и заочная формы обучения)
38.03.02 Менеджмент
38.03.03 Управление персоналом
Прием по результатам ЕГЭ –математика(профильная), русский язык, обществознание.
Среднее профессиональное образование:
43.02.11 Гостиничный сервис
(очная форма обучения) на базе 9 и 11 классов
Прием без экзаменов.
Бюджетные места - Нет.
Общежитие для иногородних студентов - Да.
Военная кафедра - Нет.
Дистанционное обучение - Да.
Стоимость обучения - Среднее профессиональное образование- 36000 руб; высшее образование – 36000 руб(заочное), очное от 70000руб.
Контакты учебного заведения: 180004 Псков ул. Гагарина, 4.
Сайт: www.rmat.pskov.ru
Контакты приемной комиссии: тел. 62-20-53, 66-11-70, 62-16-14.
МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ» (ПСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ)
МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ» (ПСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ)
Университет «Синергия» — Вуз России и СНГ, удачно сочетающий опыт ведущих европейских вузов, современные технологии e-Learning и лучшие традиции российского академического образования. Университет «Синергия» имеет трижды подтвержденную аккредитацию Международной Ассоциации AMBA (Association of MBA’s) и сертификат UNIQUe Европейского фонда гарантий качества образования (EFQUEL). Дипломы Университета «Синергия», входящего в Международную ассоциацию университетов (International Association of Universities) и Великую хартию университетов (Magna Charta Universitatum), котируются во всем мире. Двойные дипломы Общеевропейское приложение UNESCO (на английском языке).
— Наш Вуз – это 70 000 выпускников со всего мира
— 100+ образовательных программ
— Широкие возможности онлайн-обучения
Направления:
- СПО (Колледж)
- Бакалавр
- Магистратура
- Аспирантура
Присоединяйся к «Синергии»!
Подробную информацию можно уточнить по телефону: 79-30-55 или 8 (965) 812-27-72
Адрес Псковского представительства университета «Синергия»: Псков, ул. Советская 15, офис 16
ПСКОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ПСКОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области «Псковский медицинский колледж», одно из старейших учебных заведений города Пскова, основан в 1930 г. Колледж в 2017 году планирует набор по следующим специальностям: «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Фармация».
Бюджетные места – Да.
Общежитие для иногородних студентов – Да (в общежитии ПОЧУ «Псковский кооперативный техникум»).
Военная кафедра – Нет.
Дистанционное обучение - Нет.
Средний проходной балл ЕГЭ (2016 год) – Зачисление проводится по среднему баллу аттестата.
Стоимость обучения – от 44900 руб. в год.
Контакты учебного заведения – 180007, г. Псков, ул. М. Горького, д. 28, Телефон: 56-35-76, Сайт: pskov-med.ru
ПСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ ИМЕНИ
Н. А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА
ПСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ ИМЕНИ Н. А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА
Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова - основное образовательное учреждение Псковской области, в котором ведется обучение по 16 образовательным программам среднего профессионального образования, 9 программам дополнительного профессионального образования и 11 программам дополнительного образования детей в области культуры и искусства. Колледж наследует и продолжает традиции двух учебных заведений: Псковского областного культурно-просветительского училища и Псковского областного музыкального училища, возникших более полувека назад.
Таким образом, сегодня это единственное и старейшее учебное заведение региона, где сотни студентов под руководством опытных преподавателей овладевают секретами профессионального мастерства в области музыки, хореографии, театра, библиотечного дела, а также различных видов пластических искусств: от дизайна до художественной фотографии.
Развивая и поддерживая лучшие традиции художественного образования, колледж чутко улавливает всё то новое, что появляется в современной культуре: в программе подготовки появляются новые предметы и целые специальности - такие, как музыкальная информатика и компьютерный дизайн.
Псковский областной колледж искусств хорошо известен в области и за её пределами. Студенты и выпускники колледжа регулярно участвуют в фестивалях, концертах и выставках в России и за её пределами; завоёвывают призовые места на престижных художественных конкурсах и смотрах, участвуют в международных проектах.
Выпускники колледжа имеют возможность продолжить образование в лучших художественных ВУЗах страны; многие из них стали известными музыкантами, художниками, учёными и преподавателями.
Бюджетные места – Да.
Общежитие для иногородних студентов – Да.
Военная кафедра – Нет.
Дистанционное обучение – Нет.
Стоимость обучения – от 15 тыс. руб. в год
Контакты учебного заведения – 180000, г. Псков, ул.В.Шуйского, д.2, ул.Набат, д.5, Телефоны: 600014, 600023, 600027 (+7(921) 70300-14, 23, 27). Сайт: www.poki-rk.ru. Электронная почта: artmus@bk.ru
Контакты приемной комиссии – 180000, г. Псков, ул.В.Шуйского, д.2, 600027 (8-921-703-00-27). Электронная почта: musotd@yandex.ru
ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Великолукский медицинский колледж − это одно из лучших учебных заведений Псковской области.
В нашем колледже Вы получите нужную и востребованную профессию медицинского работника: фельдшера или медицинской сестры. Овладеть профессией Вам поможет опытный коллектив преподавателей.
Сейчас колледж располагает современной базой: учебными аудиториями, кабинетами доклинической практики, оборудованными наглядными пособиями, компьютерным классом, спортивным залом, библиотекой.
Практические занятия проходят во всех лечебных учреждениях г. Великие Луки.
В колледже работает здравпункт, в котором студенты получают медицинскую помощь.
Студенты получают стипендию за учебу (академическую), социальную и дополнительную стипендию по договорам с учреждениями здравоохранения.
КОЛЛЕДЖ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОДГОТОВКУ НА ОТДЕЛЕНИЯХ:
- Лечебное дело (4 года) – квалификация – фельдшер.
- Сестринское дело (3 года) − квалификация − медицинская сестра.
Обучение на отделениях проводится на бюджетной основе (бесплатно).
- Фармация (3 года) на базе среднего общего образования (платно);
- Фармация (2 года) на базе среднего медицинского образования (платно).
Выпускники получают дипломы государственного образца.
УСЛОВИЯ ПРИЕМА:
- Прием студентов проводится на базе (11 классов) среднего общего образования.
- Абитуриенты принимаются на общедоступной основе (по среднему баллу аттестата).
Иногородним студентам предоставляется общежитие квартирного типа, которое находится рядом с учебным корпусом. Студенты живут в двух и трехместных комнатах. На каждом этаже имеются комнаты отдыха, кухни с электроплитами и холодильниками.
Бюджетные места - Да.
Общежитие для иногородних студентов - Да.
Военная кафедра - Нет.
Дистанционное обучение - Нет.
Стоимость обучения от 48000 руб. в год
Контакты учебного заведения: 182100 Псковская область г. Великие Луки, ул. Горная д. 3 тел. (881153) 3-72-61, 3-52-68, 3-09-24.
Почтовый ящик: e-mail: vlmeduch@yandex.ru
Сайт: vmedook.ru
ТАЛЛИННСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТАЛЛИННСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Таллиннский Технический Университет (ТТУ) - единственный технологический университет в Эстонии, флагман эстонской инженерии и технологий. Наш университет является двигателем междисциплинарного образования. В результате взаимодействия между различными научными областями здесь появляются новые идеи и рождается новое знание.
3 главных причины для учебы в ТТУ:
1. Это самый международный университет Эстонии
2. Мы предлагаем уникальные и международно-признанные программы (4 программы бакалавриата и 16 программ магистратуры с обучением на английском языке)
3. Современный университетский кампус
Факты о ТТУ:
• Основан в 1918
• Государственный университет
• Единственный технический университет в Эстонии
• У нас обучается 1500 иностранных студентов из 90 стран мира
• Университет вошел в рейтинг QS World University Ranking 601–650 (2016)
• Современный кампус университета оснащен всем необходимым для учебы
• У ТТУ есть около 500 иностранных университетов-партнеров
• Наши программы полностью аккредитованы и имеют международное признание
• Широкие возможности для получения стипендий на образование
• Первоклассный преподавательский состав
Мы очень ждем новых иностранных студентов и делаем все возможное, чтобы учеба и жизнь в Эстонии стали для вас по-настоящему позитивным опытом. Для всех иностранных студентов проводятся Ориентационные Дни, которые проходят в сентябре, за несколько дней до начала учебного года. Темы мероприятия:
1. Необходимая информация об учебном процессе и его организации
2. Услуги, которые университет оказывает иностранным студентам - библиотека, спортивных центр, консультирование студентов
3. Возможность принимать участие в деятельности студенческих организаций
4. Информация о конкретных учебных программах, лекциях и преподавателях
5. Самая важная информация о жизни в Эстонии
Кроме этого, вы сможете познакомиться и подружиться с другими студентами.
Добро пожаловать в ТТУ!
Бюджетные места - Да.
Общежитие для иногородних студентов - Да.
Стоимость обучения от 2400 евро в год.
Контакты учебного заведения:
Таллиннский Технический Университет
Эхитаяте теэ 5, 19086, Таллинн, Эстония
тел. +372 620 2002
Пн-Пт 8.30–17.00
ttu@ttu.ee
Контакты приемной комиссии:
Таллиннский Технический Университет
Эхитаяте теэ 5, 19086, Таллинн, Эстония
Корпус U-05, кабинет 303
+372 620 2022
+372 620 3414
study@ttu.ee
Сайт: https://www.ttu.ee
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДОСААФ РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Региональное отделение ДОСААФ России Псковской области обеспечивает подготовку в 8 образовательных учреждениях. За многие годы работы образовательные учреждения ДОСААФ России Псковской области подготовили огромное число высококлассных специалистов массовых технических профессий для народного хозяйства региона. Доля водителей, подготовленных в системе ДОСААФ России Псковской области, составляет более 29%.
ОСНОВНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Подготовка водителей транспортных средств всех категорий «А»; «В»; «С»; «Д»; «Е» и их подкатегорий
Переподготовка водителей транспортных средств с :
«В» на «С»;
«С» на «В»;
«С» на «Д»;
«С» на «Е»
Адрес: г.Псков,ул.Коммунальная д.19, каб.305, ул. Я.Райниса 41
Тел.: (8112) 20-16-91
Сайт: https://www.dosaaf-pskov.com/avtoshkola
АВТОШКОЛА НА КОММУНАЛЬНОЙ, 48
АВТОШКОЛА НА КОММУНАЛЬНОЙ, 48
Ежегодно на дорогах России значительно увеличивается количество автомобилей, а вместе с этим растет и число водителей недавно закончивших автошколу и получивших водительское удостоверение.
Но прежде чем это радостное событие произойдет, каждый из вновь севших за руль задавал себе вопрос в какой школе пройти обучение, так как от того на сколько оно будет качественным на прямую зависит безопасность и даже жизнь людей.
И если вы сейчас стоите перед таким же выбором, то мы рады познакомить вас с автошколой, которая действительно гарантирует вам качественное обучение. Автошкола на улице Коммунальная 48 приглашает всех желающих пройти обучение по подготовке водителей категории В. Отличительной особенностью обучения в этой автошколе является полный комплекс услуг оказываемых обучаемым. Полное сопровождение от начала обучения до сдачи экзамена в ГИБДД. Для удобства обучаемых теоретические занятия проводятся в утренние и вечерние часы. А во время практических занятий преподаватели помимо качественных навыков вождения прививают ученикам принципы взаимоуважения на дороге, предусмотрительности и навыки прогнозирования водителем различных дорожных ситуаций. Ведь довольно часто отсутствие именно таких знаний у большинства водителей и является основной причиной различных аварий. У автошколы есть свой автодром и полностью оборудованный класс для теоретических занятий. В нашей автошколе работает команда профессионалов, которые найдут индивидуальный подход к каждому. Если у вас имеются вопросы, обращайтесь к нам.
Адрес: Псков, ул.Коммунальная 48.
Телефон: +795175598977
Группа ВКонтакте: https://vk.com/avtoshkola_pskov
ШКОЛА ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА
ШКОЛА ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА
Профессия парикмахера вполне может называться одной из самых древних, но при этом она не утратила своей актуальности, а приобрела еще большую привлекательность. Яркое доказательство тому - большое число желающих пополнить ряды парикмахеров и популярность курсов парикмахеров.
Школа парикмахеров становятся хорошим подспорьем для тех, кто только начинает постигать азы этой профессии, равно как и уже состоявшимся мастерам, стремящимся освоить вершины парикмахерского искусства. Важно выбрать ту из школ, которая предоставит высокое качество обучения и приемлемые цены.
Наши курсы парикмахеров позволят получить 3-4 разряд и станут отправной точкой в этой профессии для начинающих, а опытных мастеров они приобщат к эксклюзивной работе с цветом, познакомят с fashion –тенденциями, с техниками ведущих школ мира и новейшими тенденциями в работе с длинными волосами, с последними женскими, мужскими и детскими стрижками.
Наши курсы парикмахеров - это отличная школа для тех, кто не только осваивает технологии стрижек и укладок, но для желающих научиться грамотному уходу за волосами и кожей головы.
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Псков:
- ул. Труда, 54 («Тележка»), 8-911-886-58-72
- Октябрьский пр., д. 54 (ТЦ «Максимус»)
Великие Луки:
- ул. Некрасова, д. 18/7 (ТЦ «Рубин»), (81153) 6-93-03
- ул. Вокзальная, д. 11 (ТЦ «Апельсин») 8-951-752-53-25
- ул. Зверева, д. 30/25 (ТЦ «Весна»), 8-911-885-98-13
Невель:
- ул. Коммуны, д. 18, (81151) 2-50-44
Группа ВКонтакте: https://vk.com/vlstatuspress
Сайт: http://mirpechati-vl.ru