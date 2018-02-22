Еда и путешествия

Известный российский шеф-повар рассказал, почему он выбрал свою профессию, как правильно фотографировать еду и что нужно для стажировки за границей.

Участники второго регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) могут не только показать свои умения и навыки, но и получить новые знания. Причем, в качестве преподавателей выступают известные в профессиональных кругах специалисты. Например, поделиться секретами мастерства с будущими технологами и поварами - учащимися Псковского профессионального лицея №15 – приехал известный российский шеф-повар Кирилл Сухачев. Гостя ребятам представила Алина Герман – дизайнер с мировым именем,чьи платья носят Леди Гага и Ева Лонгория, и автор проекта по профориентации школьников «Большое будущее». Площадкой для его реализации стал Псков, проект помогает школьникам реализовать себя в любимом деле.



- Мы бесплатно учим детей английскому языку, швейному делу, а кроме того мы привозим сюда крутейших людей. И благодаря этому проекту сегодня перед вами выступит Кирилл Сухачев - бренд-шеф гигантской сети «Две палочки». В этот холдинг входит много нестандартных ресторанных проектов, - представила гостя Герман. Кирилл Сухачев уже 20 лет работает в ресторанном бизнесе. Ребятам он признался, что профессию повара выбрал еще в школе: - Мне хотелось, чтобы профессия была связана с едой и путешествиями. Поэтому родилась у меня мысль – надо идти коком на корабль! И пошел в кулинарный.



Но по-настоящему полюбил профессию только во время работы в ресторане японской кухни. Именно эта работа позволила открывать много новых продуктов и… новых стран. Кирилл признался, что российские регионы знает плохо, зато он исколесил всю юго-восточную Азию, постоянно бывает в Сингапуре, в Японии. На сегодня в холдинге, где он работает, порядка 200 ресторанов, и ежегодно появляются новые проекты. - Двадцать лет я в общепите и постоянно драйв – живой процесс, - отметил Кирилл. Например, когда он в качестве шеф-повара открывал ресторан, девушек на работу не брал. Но в связи с нехваткой кадров пришлось отойти от этого принципа. Выяснил, что женщины справляются с работой не хуже, а иногда и лучше мужчин. - Сейчас в сети работают три шеф-повара девушки, которые самостоятельны и дадут фору поварам-мужчинам по таким процессам, как контроль качества, отбор персонала и многое другое.



В компании также есть своя школа и курсы повышения квалификации, где поваров знакомят с современными технологиями приготовления – такими, как «сювит». - Эта технология, когда продукт готовят в вакууме, при низкой температуре, - рассказал специалист. - Например, если яйцо жарят на сковородке, все питательные вещества белка пропадают. А нужно разбивать и на медленном огне томить. Тогда вкус белка и желтка будет тот, который нужен. Разные есть температуры приготовления: 43 градуса – для яйца, 60 - для куры и от 60 до 85 – для мяса. Если бедро говядины три часа готовят при температуре 85 градусов – оно будет как тушеное.

Учиться можно не только на специальных курсах. Но и у коллег, причем, по словам Кирилла, стажировку пройти намного проще за границей, чем у российских коллег. - Я удивляюсь, какие закрытые шеф-повара в Москве. За границей – это вообще не проблема. Даже далеко не надо ездить – Рига, Таллин. Мой помощник стажировался в четырех ресторанах эстонской столицы. Он познакомился с парнем, который там работал, и приехал туда стажироваться. Купил билет, сделал визу и снял хостел. Это все его затраты. А через месяц вернулся, полный идей!

Многое зависит не только от приготовления, но и от подачи блюда - фотофиксация обязательна. Гости чаще не читают меню, а заказывают блюда по внешнему виду. Но это должны быть фото реальных блюд- если у нас в блюде одна креветка, то на картинке их не должно быть восемь. Иначе гость может быть недоволен, даже если блюдо ему понравится!