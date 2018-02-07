Деревню восстановят для туристов

Любителям активного отдыха Мальская долина давно знакома, а в ближайшие годы она должна стать еще и популярным туристическим объектом. Проект развития парка активного отдыха в Мальской долине и освоения исторического поселения Рогово одобрил научно-методический и экспертный совет при Госкомитете по охране объектов культурного наследия. И в этом году инвестор приступает к реализации проекта. Подробности «Псковской правде» рассказал представитель компании-инвестора — директор парка активного отдыха Геннадий Орлов.

УНИКАЛЬНАЯ ДЕРЕВНЯ

В деревне планируется сделать небольшие гостевые домики, восстановив старые строения из бута — камня, который добывался в этой же местности.

Для этого нам нужно очень серьезно вложиться в сохранение старых домов. Когда-то на этом месте было большое поселение, там даже работало какое-то предприятие, было много хозяйственных построек. От всего этого остались только бутовые фундаменты и стены коровников

По его словам, за последние несколько лет многие деревенские жители продали свои дома москвичам и питерцам и уехали. Деревня оживает, но новые владельцы участков не заинтересованы в сохранении старых строений.

Инвестор же планирует не только восстановить бутовые развалины, но и сделать в одном из домов выставочный зал, чтобы размещать там музейные экспозиции и информацию об истории Мальской долины. Возможно, там появится и кафе с местной кухней.

— Мы хотим сделать деревню в стиле архитектурных построек тех мест. Нам хочется, чтобы проект «Мальская долина» соответствовал по сути и по функционалу той местности, в которой он находится. В этом его уникальность, и повторить его где-то еще будет невозможно. Мы хотим, чтоб наши гости не только получали удовольствие от видов, но еще гордились этим местом, как им гордимся мы, — отметил он.

Проект согласован с администрацией. Однако чтобы начать строительство экодеревни, необходимо дождаться внесения изменений в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) и принятия новых ПЗЗ на эти земли.