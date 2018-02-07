Деревню восстановят для туристов

Инвестор сохранит постройки из местного камня в деревне Рогово. В планах — ресторан с местной кухней, музейная экспозиция. Глобальная цель инвестора — привить гостям гордость за Мальскую долину.
Инвестор сохранит постройки из местного камня в деревне Рогово. В планах — ресторан с местной кухней, музейная экспозиция. Глобальная цель инвестора — привить гостям гордость за Мальскую долину.
Любителям активного отдыха Мальская долина давно знакома, а в ближайшие годы она должна стать еще и популярным туристическим объектом. Проект развития парка активного отдыха в Мальской долине и освоения исторического поселения Рогово одобрил научно-методический и экспертный совет при Госкомитете по охране объектов культурного наследия. И в этом году инвестор приступает к реализации проекта. Подробности «Псковской правде» рассказал представитель компании-инвестора — директор парка активного отдыха Геннадий Орлов.
В деревне планируется сделать небольшие гостевые домики, восстановив старые строения из бута — камня, который добывался в этой же местности.
Для этого нам нужно очень серьезно вложиться в сохранение старых домов. Когда-то на этом месте было большое поселение, там даже работало какое-то предприятие, было много хозяйственных построек. От всего этого остались только бутовые фундаменты и стены коровников
Геннадий Орлов, директор парка активного отдыха
Инвестор же планирует не только восстановить бутовые развалины, но и сделать в одном из домов выставочный зал, чтобы размещать там музейные экспозиции и информацию об истории Мальской долины. Возможно, там появится и кафе с местной кухней.
— Мы хотим сделать деревню в стиле архитектурных построек тех мест. Нам хочется, чтобы проект «Мальская долина» соответствовал по сути и по функционалу той местности, в которой он находится. В этом его уникальность, и повторить его где-то еще будет невозможно. Мы хотим, чтоб наши гости не только получали удовольствие от видов, но еще гордились этим местом, как им гордимся мы, — отметил он.
Проект согласован с администрацией. Однако чтобы начать строительство экодеревни, необходимо дождаться внесения изменений в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) и принятия новых ПЗЗ на эти земли.
— Отсутствие дороги — это очень большая проблема для развития. В конце апреля на склоне еще снег, но к нам просто не доехать. Поэтому дорога — это первостепенный объект.
Проект возведения дорожного полотна протяженностью 2,5 км согласован со всеми службами. Инвестор выкупил земли под ее строительство и строит ее на свои средства. Причем при планировке объекта учитывались даже данные дореволюционных немецких карт. То есть путь будет пролегать по когда-то уже существовавшему маршруту.
Также в планах построить большой гостевой дом. Его возведение займет примерно год. Дорогу планируется сделать уже в этом году. А реализация дальнейших мероприятий зависит от того, как скоро примут новые ПЗЗ.
Что уже сделано — реконструирована баня и создана кемпинговая зона.
— Мы сделали красивую территорию, провели воду, электричество, поставили туалеты, — рассказал Геннадий Орлов. — То есть люди могут отдыхать, приезжать летом и жить в комфортных условиях.