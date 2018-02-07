Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество

Деревню восстановят для туристов

Дорогу по дореволюционным немецким картам построят уже в нынешнем году

Текст:
Светлана Синцова
7 февраля 2018 года, 15:23
Фото: предоставлено парком отдыха «Мальская долина»
0

Инвестор сохранит постройки из местного камня в деревне Рогово. В планах — ресторан с местной кухней, музейная экспозиция. Глобальная цель инвестора — привить гостям гордость за Мальскую долину.

Любителям активного отдыха Мальская долина давно знакома, а в ближайшие годы она должна стать еще и популярным туристическим объектом. Проект развития парка активного отдыха в Мальской долине и освоения исторического поселения Рогово одобрил научно-методический и экспертный совет при Госкомитете по охране объектов культурного наследия. И в этом году инвестор приступает к реализации проекта. Подробности «Псковской правде» рассказал представитель компании-инвестора — директор парка активного отдыха Геннадий Орлов.

УНИКАЛЬНАЯ ДЕРЕВНЯ

Проект развития Мальской долины создала московско-питерская компания. Комплексная программа освоения территории предполагает строительство дороги и гостиницы, различные инфраструктурные решения и регенерацию деревни Рогово.

В деревне планируется сделать небольшие гостевые домики, восстановив старые строения из бута — камня, который добывался в этой же местности.

Для этого нам нужно очень серьезно вложиться в сохранение старых домов. Когда-то на этом месте было большое поселение, там даже работало какое-то предприятие, было много хозяйственных построек. От всего этого остались только бутовые фундаменты и стены коровников

Геннадий Орлов, директор парка активного отдыха

По его словам, за последние несколько лет многие деревенские жители продали свои дома москвичам и питерцам и уехали. Деревня оживает, но новые владельцы участков не заинтересованы в сохранении старых строений.

Инвестор же планирует не только восстановить бутовые развалины, но и сделать в одном из домов выставочный зал, чтобы размещать там музейные экспозиции и информацию об истории Мальской долины. Возможно, там появится и кафе с местной кухней.

— Мы хотим сделать деревню в стиле архитектурных построек тех мест. Нам хочется, чтобы проект «Мальская долина» соответствовал по сути и по функционалу той местности, в которой он находится. В этом его уникальность, и повторить его где-то еще будет невозможно. Мы хотим, чтоб наши гости не только получали удовольствие от видов, но еще гордились этим местом, как им гордимся мы, — отметил он.

Проект согласован с администрацией. Однако чтобы начать строительство экодеревни, необходимо дождаться внесения изменений в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) и принятия новых ПЗЗ на эти земли.

Когда-то Рогово было большим поселением. Инвестор же планирует не только восстановить бутовые развалины, но и сделать в одном из домов выставочный зал.
Фото предоставлено парком отдыха «Мальская долина»

ПЕРВОСТЕПЕННАЯ ЗАДАЧА

Зато строительство гостиницы и дороги планируют начать уже в этом году. Дорога к парку активного отдыха и удобная парковка позволит туристам, которые путешествуют по маршруту Изборск — Печоры, заезжать в Мальскую долину.

— Отсутствие дороги — это очень большая проблема для развития. В конце апреля на склоне еще снег, но к нам просто не доехать. Поэтому дорога — это первостепенный объект.

Проект возведения дорожного полотна протяженностью 2,5 км согласован со всеми службами. Инвестор выкупил земли под ее строительство и строит ее на свои средства. Причем при планировке объекта учитывались даже данные дореволюционных немецких карт. То есть путь будет пролегать по когда-то уже существовавшему маршруту.

Также в планах построить большой гостевой дом. Его возведение займет примерно год. Дорогу планируется сделать уже в этом году. А реализация дальнейших мероприятий зависит от того, как скоро примут новые ПЗЗ.

Что уже сделано — реконструирована баня и создана кемпинговая зона.

— Мы сделали красивую территорию, провели воду, электричество, поставили туалеты, — рассказал Геннадий Орлов. — То есть люди могут отдыхать, приезжать летом и жить в комфортных условиях. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Обратная связь
7 февраля 07:23

В темноте с октября

Читательница жалуется, что заявки энергетикам несколько месяцев не имеют эффекта

Общество
7 февраля 10:26

50+

Пенсионерам помогут найти достойную работу или интересное хобби

Общество / Семья
7 февраля 10:54

Путинские пошли

Семья Захаровых из Красногородска попала в первую десятку псковичей, оформивших новое пособие на первого ребенка

7 февраля

  • 8 февраля в Пскове выпадет немного снега и подморозит до 8 градусов
  • Фомичевы – первая семья в регионе, получившая пособие за первенца
  • Новые стоматологические установки появятся в восьми больницах Псковской области
  • Масленица в Пскове пройдет 18 февраля
  • Что вошло в программу XXV Всероссийского театрального Пушкинского фестиваля
  • Завтра в 10 часов утра в Псковской области начнётся Пушкинский диктант
  • Николая Тесля избрали председателем Совета Псковского облпотребсоюза
  • Бесплатно проверить своё здоровье можно будет на улицах Пскова (АДРЕСА)
  • Элегии и романсы прозвучат в Пскове накануне Дня памяти А. С. Пушкина
  • В этом году Корнилиевские православные чтения соберут в Печорах около 500 человек
  • Петербуржец превратил дом в дновской деревне в нарколабораторию
  • Благодарность в адрес врачей Оксаны Торгашевой и Оксаны Долгих поступила в «Псковскую правду»
  • В России за последние 10 лет на 40% сократилось потребление алкоголя
  • Псковскую дивизию ВДВ перевооружили на новейшие боевые машины
  • Александр Хлопонин обсудит в Пскове вопросы экологической безопасности
  • Футболисты «Луки-Энергии» приступили к интенсивным тренировкам
  • Михаил Ведерников высоко оценил великолукские сыры на выставке в Москве

    • 6 февраля

  • Бригаду псковской скорой помощи с номером 683 благодарят за оперативность
  • Россия поднялась на 18 пунктов в мировом туристическом рейтинге
  • Куртку с документами стащила у жителя Куньи молодая великолучанка
  • Кузнеца Евгения Вагина похоронили на Мироносицком кладбище Пскова
  • Территориальную схему вывоза ТКО откорректируют в Пскове 9 февраля
  • Муж пациентки: Низкий поклон участковому врачу Федотовой Елене из Пскова
  • Учёные установили главную причину рака
  • Какой будет Масленица в этом году, расскажут гости пресс-центра «ПП»
  • Дно реки Великой в Псковском районе собираются углубить
  • «Псковская правда» дарит призы за свадебные фото
  • Российские гостиницы принудили обязательно получать «звёзды»
  • Роженица просит объявить благодарность персоналу Псковского перинатального центра
  • Задать вопрос Михаилу Ведерникову можно через соцсети или электронную почту

    • Новости

    Общество
    Светлана Синцова 7 февраля 09:53

    Наш выбор

    Финалистами премии «Народное признание» стали 4 героя «Псковской правды»

    Общество / Коммуналка
    6 февраля 15:07

    Мусор без политики

    Михаил Ведерников назвал первые компании, которые хотят работать с твердыми коммунальными отходами Пскова

    Общество
    6 февраля 11:30

    Спросите нас

    Люди с ограниченными возможностями призывают строителей консультироваться с ними при формировании доступной среды