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Общество

50+

Пенсионерам помогут найти достойную работу или интересное хобби

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Светлана Синцова
7 февраля 2018 года, 10:26
Фото: Андрей Степанов
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Псковская область в числе пяти российских регионов станет участницей федерального проекта по содействию занятости пенсионеров. Для этого в регионе будет создан Центр новых возможностей 50+, специалисты которого помогут пожилым людям быть полезными обществу и заниматься интересным делом. Потребность в таких услугах есть — уверены организаторы и исполнители проекта.

Когда мы анонсировали проект «Мама-предприниматель», после семинара ко мне подошла женщина и сказала, что нужен проект «Бабушка-предприниматель».

Светлана Седунова, директор Центра инноваций социальной сферы Псковской области

И такой проект для людей «активных, интересных, опытных, носителей знания и очень молодых душой» теперь будет реализован. Специалисты помогут пожилым и активным гражданам найти достойную работу или интересную занятость.

Мы располагаем хорошей структурой. Мы уже 11 лет работаем на территории области. В каждом районе есть местное отделение, которое пользуется поддержкой и районных властей, и Пенсионного фонда. У нас есть Университет третьего возраста, который уже стал брендом, — более 2 тысяч пенсионеров обучается в 12 филиалах в районах. У нас есть волонтеры и Общественная приемная, которая работает и постоянно решает проблемы пенсионеров. А сколько событийных мероприятий! Поэтому мы находим серьезных партнеров. Все это позволило нам в очередной раз принять участие в хорошем проекте. Постараемся, чтобы он был интересен и полезен.

Светлана Мельничук, председатель Псковского отделения Союза пенсионеров России

ПРОЕКТ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Презентация программы состоялась в рамках круглого стола по проблемам развития социального предпринимательства в регионе, в котором приняли участие организаторы проекта и его партнеры — отделение Пенсионного фонда РФ по Псковской области, областной комитет по труду и занятости, общественные организации региона и социальные предприниматели.

Это федеральный проект. В нем принимает участие пять регионов: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленобласть и Псковская область. Проект реализуется уже два года, а в этом году получил президентский грант. Мы рассчитываем, что к октябрю этого года получим хороший результат включения людей 50+ в экономическую деятельность. Притом что для нас экономическая деятельность — это и волонтерство, труд людей, которые самоотверженно по зову сердца делают очень много дел. В этом отношении задачи проекта пересекаются с тем, что 2018 год объявлен Годом волонтерства.

Константин Царанов, председатель попечительского совета некоммерческой организации «Центр развития социальных технологий» из Москвы

Вторая цель проекта — формирование предложений по выделению отдельной государственной услуги информирования граждан о возможностях жизни на пенсии. Людям, которые пришли и подали заявку в пенсионный фонд об оформлении пенсии, будет выдаваться буклет Центра новых возможностей 50+.

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

По словам специалиста Центра инноваций социальной сферы, пенсионный возраст является кризисным периодом, потому что не все понимают, чем они хотят заниматься. С каждым обратившимся специалисты Центра новых возможностей планируют работать индивидуально.

— Мы готовы оказать им любую поддержку и помощь. К нам обращаются потрясающие люди со своими идеями. Каждому мы будем помогать в любых его начинаниях, — сообщила специалист Центра инноваций социальной сферы Псковской области Мария Лукшайтис.

А направления деятельности центра самые разные. Это и программы дополнительного образования, которые помогут заняться новой деятельностью. И помощь в трудоустройстве, и вовлечение в волонтерскую деятельность — помощь опытных специалистов может понадобиться, например, при подготовке к Ганзе-2019, и даже предпринимательское направление по программе «Бизнес 50+». Ведь именно на пенсии у многих появляется время заняться любимым делом.

— Мы считаем, что нашими услугами воспользуются более 300 граждан возраста 50+. И не просто воспользуются, а получат реальную помощь в трудоустройстве, в том, чтобы найти себя в деятельности, которую они считают приоритетной. Если люди хотят быть значимыми в обществе и полезными — это выполнимая цель, — уверена Мария Лукшайтис.

Торговля выращенным на огороде — пока что едва ли не единственный доступный пенсионерам способ сразу и досуга, и заработка.
Фото Андрея Степанова.

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАПАС

— Многие люди делают замечательные вещи своими руками. Запрос на реализацию своей продукции у пенсионеров очень большой, — сообщила Светлана Седунова, — и мы озабочены созданием площадок для этого. В ходе проекта этот вопрос мы тоже будем решать.

Пенсионер не может быть признан безработным, но в качестве ищущего работу ему предлагают целый спектр услуг по профессиональному обучению и дополнительному профобразованию. Так, в 2017 году 200 неработающих пенсионеров обучились навыку работы на компьютере. Обучение неработающих пенсионеров региона основам компьютерной грамотности будет продолжено и в 2018 году.

Предоставлять свои ресурсы «серебряным» волонтерам готовы в Союзе собственников недвижимости Псковской области. Председатель общественной организации Алексей Кириллов рассказал, что 80 % активистов в сфере ЖКХ — люди предпенсионного и пенсионного возраста:

И те проекты, которые мы реализовываем на территории Псковской области, выявили одну из важных проблем — недостаток квалификации кадров, в том числе в управлении многоквартирными домами. Поэтому замечательным было бы привлечение специалистов, которые с этим связаны и готовы прийти в эту сферу.

Алексей Кириллов, председатель общественной организации

КСТАТИ

По данным регионального комитета по труду и занятости, в 2017 году обратились в службу занятости 486 человек пенсионного и 1173 предпенсионного возраста, стремящихся продолжить трудовую деятельность.

Из них трудоустроено 57 и 291 человек. 

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