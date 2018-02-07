Псковская область в числе пяти российских регионов станет участницей федерального проекта по содействию занятости пенсионеров. Для этого в регионе будет создан Центр новых возможностей 50+, специалисты которого помогут пожилым людям быть полезными обществу и заниматься интересным делом. Потребность в таких услугах есть — уверены организаторы и исполнители проекта.
Когда мы анонсировали проект «Мама-предприниматель», после семинара ко мне подошла женщина и сказала, что нужен проект «Бабушка-предприниматель».
И такой проект для людей «активных, интересных, опытных, носителей знания и очень молодых душой» теперь будет реализован. Специалисты помогут пожилым и активным гражданам найти достойную работу или интересную занятость.
Светлана Седунова, директор
Центра инноваций социальной сферы Псковской области
Мы располагаем хорошей структурой. Мы уже 11 лет работаем на территории области. В каждом районе есть местное отделение, которое пользуется поддержкой и районных властей, и Пенсионного фонда. У нас есть Университет третьего возраста, который уже стал брендом, — более 2 тысяч пенсионеров обучается в 12 филиалах в районах. У нас есть волонтеры и Общественная приемная, которая работает и постоянно решает проблемы пенсионеров. А сколько событийных мероприятий! Поэтому мы находим серьезных партнеров. Все это позволило нам в очередной раз принять участие в хорошем проекте. Постараемся, чтобы он был интересен и полезен.
Светлана Мельничук, председатель
Псковского отделения Союза пенсионеров России
ПРОЕКТ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙПрезентация программы состоялась в рамках круглого стола по проблемам развития социального предпринимательства в регионе, в котором приняли участие организаторы проекта и его партнеры — отделение Пенсионного фонда РФ по Псковской области, областной комитет по труду и занятости, общественные организации региона и социальные предприниматели.
Это федеральный проект. В нем принимает участие пять регионов: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленобласть и Псковская область. Проект реализуется уже два года, а в этом году получил президентский грант. Мы рассчитываем, что к октябрю этого года получим хороший результат включения людей 50+ в экономическую деятельность. Притом что для нас экономическая деятельность — это и волонтерство, труд людей, которые самоотверженно по зову сердца делают очень много дел. В этом отношении задачи проекта пересекаются с тем, что 2018 год объявлен Годом волонтерства.
Вторая цель проекта — формирование предложений по выделению отдельной государственной услуги информирования граждан о возможностях жизни на пенсии. Людям, которые пришли и подали заявку в пенсионный фонд об оформлении пенсии, будет выдаваться буклет Центра новых возможностей 50+.
Константин Царанов, председатель
попечительского совета некоммерческой организации «Центр развития социальных
технологий» из Москвы
По словам специалиста Центра инноваций социальной сферы, пенсионный возраст является кризисным периодом, потому что не все понимают, чем они хотят заниматься. С каждым обратившимся специалисты Центра новых возможностей планируют работать индивидуально.
— Мы готовы оказать им любую поддержку и помощь. К нам обращаются потрясающие люди со своими идеями. Каждому мы будем помогать в любых его начинаниях, — сообщила специалист Центра инноваций социальной сферы Псковской области Мария Лукшайтис.
А направления деятельности центра самые разные. Это и программы дополнительного образования, которые помогут заняться новой деятельностью. И помощь в трудоустройстве, и вовлечение в волонтерскую деятельность — помощь опытных специалистов может понадобиться, например, при подготовке к Ганзе-2019, и даже предпринимательское направление по программе «Бизнес 50+». Ведь именно на пенсии у многих появляется время заняться любимым делом.
— Мы считаем, что нашими услугами воспользуются более 300 граждан возраста 50+. И не просто воспользуются, а получат реальную помощь в трудоустройстве, в том, чтобы найти себя в деятельности, которую они считают приоритетной. Если люди хотят быть значимыми в обществе и полезными — это выполнимая цель, — уверена Мария Лукшайтис.
— Многие люди делают замечательные вещи своими руками. Запрос на реализацию своей продукции у пенсионеров очень большой, — сообщила Светлана Седунова, — и мы озабочены созданием площадок для этого. В ходе проекта этот вопрос мы тоже будем решать.
Торговля выращенным на огороде — пока что едва ли не единственный доступный пенсионерам способ сразу и досуга, и заработка.
Фото Андрея Степанова.
Пенсионер не может быть признан безработным, но в качестве ищущего работу ему предлагают целый спектр услуг по профессиональному обучению и дополнительному профобразованию. Так, в 2017 году 200 неработающих пенсионеров обучились навыку работы на компьютере. Обучение неработающих пенсионеров региона основам компьютерной грамотности будет продолжено и в 2018 году.
Предоставлять свои ресурсы «серебряным» волонтерам готовы в Союзе собственников недвижимости Псковской области. Председатель общественной организации Алексей Кириллов рассказал, что 80 % активистов в сфере ЖКХ — люди предпенсионного и пенсионного возраста:
И те проекты, которые мы реализовываем на территории Псковской области, выявили одну из важных проблем — недостаток квалификации кадров, в том числе в управлении многоквартирными домами. Поэтому замечательным было бы привлечение специалистов, которые с этим связаны и готовы прийти в эту сферу.
Алексей Кириллов, председатель
общественной организации
КСТАТИ
По данным регионального комитета по труду и занятости, в 2017 году обратились в службу занятости 486 человек пенсионного и 1173 предпенсионного возраста, стремящихся продолжить трудовую деятельность.
Из них трудоустроено 57 и 291 человек.