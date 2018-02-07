Псковская область в числе пяти российских регионов станет участницей федерального проекта по содействию занятости пенсионеров. Для этого в регионе будет создан Центр новых возможностей 50+, специалисты которого помогут пожилым людям быть полезными обществу и заниматься интересным делом. Потребность в таких услугах есть — уверены организаторы и исполнители проекта.

Когда мы анонсировали проект «Мама-предприниматель», после семинара ко мне подошла женщина и сказала, что нужен проект «Бабушка-предприниматель».

Мы располагаем хорошей структурой. Мы уже 11 лет работаем на территории области. В каждом районе есть местное отделение, которое пользуется поддержкой и районных властей, и Пенсионного фонда. У нас есть Университет третьего возраста, который уже стал брендом, — более 2 тысяч пенсионеров обучается в 12 филиалах в районах. У нас есть волонтеры и Общественная приемная, которая работает и постоянно решает проблемы пенсионеров. А сколько событийных мероприятий! Поэтому мы находим серьезных партнеров. Все это позволило нам в очередной раз принять участие в хорошем проекте. Постараемся, чтобы он был интересен и полезен.

ПРОЕКТ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Это федеральный проект. В нем принимает участие пять регионов: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленобласть и Псковская область. Проект реализуется уже два года, а в этом году получил президентский грант. Мы рассчитываем, что к октябрю этого года получим хороший результат включения людей 50+ в экономическую деятельность. Притом что для нас экономическая деятельность — это и волонтерство, труд людей, которые самоотверженно по зову сердца делают очень много дел. В этом отношении задачи проекта пересекаются с тем, что 2018 год объявлен Годом волонтерства.

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

По словам специалиста Центра инноваций социальной сферы, пенсионный возраст является кризисным периодом, потому что не все понимают, чем они хотят заниматься. С каждым обратившимся специалисты Центра новых возможностей планируют работать индивидуально.

— Мы готовы оказать им любую поддержку и помощь. К нам обращаются потрясающие люди со своими идеями. Каждому мы будем помогать в любых его начинаниях, — сообщила специалист Центра инноваций социальной сферы Псковской области Мария Лукшайтис.

А направления деятельности центра самые разные. Это и программы дополнительного образования, которые помогут заняться новой деятельностью. И помощь в трудоустройстве, и вовлечение в волонтерскую деятельность — помощь опытных специалистов может понадобиться, например, при подготовке к Ганзе-2019, и даже предпринимательское направление по программе «Бизнес 50+». Ведь именно на пенсии у многих появляется время заняться любимым делом.

— Мы считаем, что нашими услугами воспользуются более 300 граждан возраста 50+. И не просто воспользуются, а получат реальную помощь в трудоустройстве, в том, чтобы найти себя в деятельности, которую они считают приоритетной. Если люди хотят быть значимыми в обществе и полезными — это выполнимая цель, — уверена Мария Лукшайтис.