Первый тур голосования за соискателей Первой общественной премии Псковской области «Народное признание — 2017» завершен. Определены тройки финалистов в каждой из номинаций. Среди номинантов премии, оказавшихся в финале, — герои публикаций «Псковской правды».
Финалистом в номинации «Открытие» стал Центр науки и спорта «Без предела». О «территории безграничных возможностей» для детей газета «Псковская правда» рассказывала в апреле прошлого года. Центр науки и спорта сравнивают с образовательным центром «Сириус», что в Сочи. Здесь можно все: прыгать и кричать, крутить и толкать, бросать и бить, ломать и собирать. Здесь происходят чудеса: скучные лабораторные работы превращаются в увлекательные опыты, непонятная математика — в занимательную веселую науку, а потерявшие интерес к учебе школьники — в исследователей и открывателей.
В номинации «Лидер» во второй тур голосования прошла руководитель группы компаний «Мега-холод» Татьяна Кирилёнок. Многодетная мама, руководитель крупного холдинга Татьяна Кирилёнок является общественным представителем Агентства стратегических инициатив (АСИ) по направлению «Новый бизнес» в Псковской области. Обойдя конкурентов, она стала одним из 18 лучших экспертов, которых отобрали на федеральном уровне для продвижения интересов инвесторов в своих регионах. Отбор кандидатов на позиции общественных представителей АСИ был открытым и проходил в несколько этапов. Об участии в конкурсе и о том, как молодой и красивый общественный представитель российской организации будет помогать бизнес-сообществу, мы тоже рассказывали читателям в прошлом году.
В номинации «Рекорд» на шаг ближе к победе стал 7-летний победитель соревнований по мотокроссу Семён Белобоков, выдвинутый на премию редакцией «Псковской правды» за победы в этом виде спорта. Первоклассник Семён стал не только героем статьи, но и самым юным участником пресс-конференции в «Псковской правде», посвященной псковскому мотокроссу. Семён тренируется четыре раза в неделю, любимое упражнение — прыжки с трамплина. В мотоциклетную секцию ДОСААФ его привел отец.
Достойных статуэтки «Народное признание» выберут жители области.
Фото Андрея Степанова
Еще одна героиня публикаций — волонтер зоозащитной организации «Шанс» Елена Зиновьева — стала финалистом премии в номинации «Инициатива». Она выдвинута коллективом редакции на соискание премии за создание благотворительного аукциона в пользу бездомных животных. Волонтер создала сообщество в соцсети, где одни бесплатно делятся интересными вещами, а другие пытаются их выиграть на аукционе.
— Финансовое положение «Шанса» ухудшается, а работу мы останавливать не можем. Если она хоть на миг прекратится, бездомные собаки быстро воспроизведутся и все уже сделанное окажется бесполезным. Мы должны платить людям, которые занимаются отловом и стерилизацией, постоянно находятся в пункте передержки, — пояснила Елена. Поэтому регулярные поступления на экстренный случай организация решила собирать при помощи аукциона. В конечном счете все усилия зоозащитников приводят к тому, что улицы города очищаются от агрессивных бродячих собак и становятся безопаснее.
ПОДРОБНОСТИ
Второй тур голосования стартует на сайте Псковского агентства информации. Параллельно начнет работу жюри премии из 12 экспертов. Голос каждого из них равен 3 % голосов, поданных в номинации за всех трех претендентов. Список жюри — на сайте ПАИ.
Учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда — Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».
Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы ее проведения обладателями награды в разных номинациях стали более ста человек, участие приняли свыше 700. В прошлом году оргкомитет принял 104 заявки на соискание премии.