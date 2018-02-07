Первый тур голосования за соискателей Первой общественной премии Псковской области «Народное признание — 2017» завершен. Определены тройки финалистов в каждой из номинаций. Среди номинантов премии, оказавшихся в финале, — герои публикаций «Псковской правды».

Финалистом в номинации «Открытие» стал Центр науки и спорта «Без предела». О «территории безграничных возможностей» для детей газета «Псковская правда» рассказывала в апреле прошлого года. Центр науки и спорта сравнивают с образовательным центром «Сириус», что в Сочи. Здесь можно все: прыгать и кричать, крутить и толкать, бросать и бить, ломать и собирать. Здесь происходят чудеса: скучные лабораторные работы превращаются в увлекательные опыты, непонятная математика — в занимательную веселую науку, а потерявшие интерес к учебе школьники — в исследователей и открывателей.

В номинации «Лидер» во второй тур голосования прошла руководитель группы компаний «Мега-холод» Татьяна Кирилёнок. Многодетная мама, руководитель крупного холдинга Татьяна Кирилёнок является общественным представителем Агентства стратегических инициатив (АСИ) по направлению «Новый бизнес» в Псковской области. Обойдя конкурентов, она стала одним из 18 лучших экспертов, которых отобрали на федеральном уровне для продвижения интересов инвесторов в своих регионах. Отбор кандидатов на позиции общественных представителей АСИ был открытым и проходил в несколько этапов. Об участии в конкурсе и о том, как молодой и красивый общественный представитель российской организации будет помогать бизнес-сообществу, мы тоже рассказывали читателям в прошлом году.