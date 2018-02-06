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Общество

Спросите нас

Люди с ограниченными возможностями призывают строителей консультироваться с ними при формировании доступной среды

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Наталья Баранова
6 февраля 2018 года, 11:30
Фото: Андрей Степанов
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В пресс-центре «Псковской правды» поговорили о том, как сделать комфортной жизнь маломобильных граждан.

В Псковской области, как и в других российских регионах, уже несколько лет реализуют государственную программу «Доступная среда». Пока ее продлили до 2025 года, так как предстоит сделать еще очень много.

По закону все объекты, которые строят после июля 2016 года, обязательно должны быть доступны для инвалидов. Здания, построенные раньше, по мере возможности переоборудуют для удобства людей с ограниченными возможностями. Речь в первую очередь идет об объектах социальной сферы. Где-то пристраивают пандусы, где-то расширяют дверные проемы или вешают таблички со шрифтом Брайля. Но денег, чтобы учесть все потребности, как это обычно бывает, недостаточно.

Доступная среда — это программа не только для инвалидов, а для всех граждан. Обратите внимание, там, где есть правильный нормативный пандус, люди в основном идут по пандусу, потому что это удобно для пожилых, для мам с колясками, для маленьких детей.

Марина Борисенкова, депутат Псковского областного Собрания, куратор федеральной программы «Доступная среда» в регионе, председатель областной организации инвалидов 

По словам Марины Борисенковой, представители бизнеса хотят при строительстве или реконструкции объектов сделать их доступными, но не знают как.

— Не делайте для инвалидов без инвалидов! — призывает Марина Борисенкова. — Спросите нас. Мы готовы сотрудничать, знаем, как сделать качественно и хорошо.

В качестве неудачного примера создания доступной среды Марина Борисенкова назвала развлекательный центр. Пандус при входе там перекрыт водосточной трубой, а подъемник можно было бы установить и более дешевый, но им смогли бы пользоваться все посетители.

Еще один пример — Городской культурный центр. В прошлом году в здании, со стороны улицы Советской, сделали очень удобную входную группу. Но человек в инвалидной коляске к ней просто не подберется, потому что вокруг нет асфальта.

Интересы маломобильных горожан учтены при реконструкции улицы Ленина в Пскове, а вот обновленная улица Калинина им по душе не пришлась.
Фото Андрея Степанова
Проблема — в отсутствии комплексного подхода, уверены общественники. Те деньги, что выделяли на обустройство доступной среды в ГКЦ, можно расходовать на строго определенные цели. Асфальтирование прилегающей территории сюда не входит. Теперь вся надежда на областные или муниципальные власти.

Однако не все так плохо. В Пскове достаточно объектов, доступных для инвалидов.

— Спорткомплексы, библиотеки не идеальны, но доступны, — продолжает Марина Борисенкова. — Спасибо владельцам всех крупных гипермаркетов, я могу там спокойно гулять. Новую школу в Борисовичах построили также с учетом доступной среды. Очень хорошо оборудованы помещения в Центре лечебной педагогики, интеграционных мастерских, интернате в Гдове, но там основные потребители услуги именно инвалиды.

В течение двух последних лет благодаря вмешательству общественников приспособления для инвалидов появляются в аэропорту и на вокзале. Преобразования обещают продолжить.

— С нами консультировались при строительстве школы в Борисовичах. Первый проект сильно отличался от итогового. Приятно, что нас слышали. С нами неоднократно встречались по реконструкции улицы Свердлова, — продолжает Марина Борисенкова. — Пока рано говорить, надо посмотреть, что получится. Опыт реконструкции улицы Калинина, к сожалению, негативный.

Многие думают, что обустройство доступной среды в разы удорожает строительство. Но это не так. Как показывает практика, если задуматься о доступной среде еще на стадии проектирования, это сделает строительство объекта дороже на 2-5 %, а вот если усовершенствовать уже готовое здание, то придется раскошелиться еще на 10-20 %.

В 2018 году программа «Доступная среда» будет осуществляться на условиях софинансирования: 93 % — средства федерального бюджета и 7 % — областного. На этот год выделено 20 млн рублей.

У нас обозначено семь приоритетных сфер реализации программы. Это социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, спорт, транспорт, информация и связь. И в отдельную сферу выделено образование.

Татьяна Николаева, заместитель начальника Государственного управления социальной защиты населения Псковской области 

Также средства по программе «Доступная среда» тратят и на индивидуальную реабилитацию инвалидов, на специальные приспособления, призванные облегчить жизнь людей с ограниченными возможностями. Например, «говорящие» часы и бумагу для письма шрифтом Брайля для незрячих, многофункциональные кровати для лежачих больных, индукционные петли для слабослышащих. 

КСТАТИ

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