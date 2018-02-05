Небожитель

В ночь на 3 февраля не стало знаменитого псковского кузнеца Евгения Вагина. Скорбная весть быстро полетела по миру, и в «Псковскую правду» пришло письмо из французского Лиона. Переехавшая туда пятнадцать лет назад псковичка рассказала, что в 2010 году записала свою беседу с одноклассником – кузнецом Евгением Вагиным. «Я старалась с ним встречаться почти в каждый приезд мой в Псков. Его диски у меня в машине, я слушаю их очень часто, сегодня, в день известия о гибели Жени - со слезами. Статья написана просто от восхищения человеком, к которому я имею глубокое уважение. Женя одобрил ее, она ему понравилась. Может, теперь пришло время опубликовать текст».

Мы сидим в его небольшом кабинете, расположенном на территории Кузнечного двора в Пскове. Если бы я не знала, чем Женя занимается, я бы никогда не подумала, глядя на моложавого мужчину, с тонкими, правильными чертами лица, со спокойной, размеренной речью эрудита, что передо мной именно кузнец, человек, прошедший хорошую половину своего жизненного пути, перешагнувший свое пятидесятилетие и создавший потрясающе красивые произведения. Вот только руки, они, пожалуй, и выдают профессию.

ОСТРОВСКИЕ ВОРОТА

- Как получилось, что ты стал кузнецом? - Родился в Пскове, на улице Кузнецкой. С детства любил рисовать. Для меня художники всегда были какие-то небожители. Рисовал много, даже в учебниках и на уроках. (Смеется.) После окончания школы поступил в политехнический институт, но вообще тянуло в творчество, так что лучшие стенгазеты на факультете были мои. На третьем курсе понял, что не туда попал. Учебу все же закончил и, получив диплом, тут же поехал в Москву, где поступил на учебу в реставрационные мастерские имени академика Грабаря, ныне это Академия реставрации. Ни дня не проработав инженером, получил второй диплом – художник-реставратор по металлу. Среди преподаваемых дисциплин были и ювелирные работы, и позолота, и ковка. Вернулся домой, в Псков, и свою трудовую деятельность начал в Псковском музее художником по металлу. В смутное время перестройки, когда на реставрацию денег не было, мне предложили должность заместителя руководителя в одной коммерческой структуре. И в это же время поступило предложение стать помощником кузнеца. Не раздумывая выбрал второе. Так я начал работу в кузнице известного тогда мастера Сергея Смирнова, племянника Всеволода Петровича Смирнова, знаменитого российского художника-реставратора и кузнеца. Три года работали вместе. Одной из знаковых стала работа над 4-метровыми коваными воротами для собора города Острова. После скоропостижной смерти учителя пришлось заканчивать работу одному, и тогда понял: «Могу!». Работу закончил достойно, и если б была возможность отчитаться, то Сергею Смирнову не было бы стыдно за меня. После этой работы пришло понимание того, что вырос в самостоятельного и независимого мастера.

СВЯЗЬ С ВЫСШИМИ СИЛАМИ

- На стенах в кабинете много наград. Какие ты считаешь самыми важными? - Мои регалии – это мои работы. Многие из них находятся в частных коллекциях. Среди звучных имен и Алла Пугачева, и Борис Ельцин, и Владимир Путин, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и многие другие: эстрадные исполнители, политики, известные люди страны. Делал много по заказу администрации города, а куда работы уходили – это уже история. Мои работы более чем в 20 храмах имеют, среди них Троицкий собор в Пскове, Печерский мужской и Творожковский женский монастыри. В данный момент ведется реставрация и оформление самого западного российского православного храма XV века в деревне Доможирка Гдовского района. Работаю и как позолотчик - участвовал в золочении храма Христа Спасителя. Одна из последних монументальных работ - ковка и позолота пятиметрового креста в поселке Столбушино Новоржевского района. Если говорить о наградах, то можно выделить только одну. Это правительственная награда «Премия Российской Федерации «Душа России» за вклад в развитие народного творчества в номинации «Народный мастер». Получал ее в Москве, в зале имени Чайковского, на церемонии удалось проявить себя еще и как автор-исполнитель собственных песен.

- Расскажи о своей творческой кухне. Что происходит с тобой в момент рождения твоих произведений? - Особых секретов нет. Просто, наверно, есть какая-то связь с высшими силами, будто ангел садится на плечо и мне подсказывает. Как только получаю кузнечный заказ, сразу имею свое видение исполнения. Вечером ложишься с мыслью о работе, утром просыпаешься, и нет сомнений в том, как нужно делать. - Преемственность в кузнечном деле - очень важный момент. У тебя сейчас уже есть ученики, кто они? Расскажи о них. - Когда меня спрашивают, где можно учиться на кузнеца, я уже без шуток могу сказать, что кузнецами рождаются. Приходят многие, но многие и уходят, особенно те, кто пришел заработать. Поэтому говорю: ради денег сюда приходить не стоит, несмотря на то, что работы хорошо оплачиваются. Здесь нужно отдаваться полностью и еще нужно любить это дело. Да, у меня уже есть ученики. Одного из них зовут Дмитрий Сергеев. Он приехал из Гдова, и у него история, похожая на мою собственную. Когда я появился в кузнице, я был молод, студент, а Всеволод Петрович Смирнов уже в возрасте, маститый кузнец. Дмитрий учился на факультете дизайна, присматривался ко мне, ценил мои работы и мечтал познакомиться. Наша встреча состоялась, когда он работал на телевидении. Так он пришел в мастерскую. Мне сразу понравилось, что он готовый дизайнер, очень толковый человек. Как и мне в свое время, я показал ему приемы ковки, а дальше... а дальше, сказал я ему, думай сам. Каждый кузнец вырабатывает свой почерк. Зачем нужен второй Евгений Вагин? Считаю, что у него очень здорово получается. Я не знаю как, может, это псковская земля питает, но знаю точно - у меня есть достойный продолжатель и из кузницы он уже никуда не уйдет.

МЕЧТЫ КУЗНЕЦА

- Как появился Кузнечный двор? - Так как я много ездил по различным фестивалям и конкурсам, то идея возникла не случайно. В Ульяновске подобный двор уже действует 10 лет при поддержке местного губернатора. Несмотря на отсутствие такой поддержки в Пскове, два года назад эта идея нашла поддержку у директора музея-заповедника Юрия Николаевича Киселева. Финансовым директором стал Сергей Петрович Соколов, и вот такой тройственный союз и дал возможность открыть Кузнечный двор Пскова.

На данный момент работают две кузницы: одна для посетителей и туристов, где мы показываем ковку, проводим свадебные обряды. Для молодоженов – старинный обряд «Заковывание свадебки». Молодожёны при помощи кузнеца выковывают себе талисманы на счастье. Невеста, как хранительница очага, получает два кованых сердца скреплённых накрепко, на вечную любовь в семье. А жених, в свою очередь, чеканит псковскую деньгу, чтобы в доме всегда деньги водились. Этой зимой проводили праздничные колядки, отмечали День архитектора, и именно здесь собираемся открыть школу выходного дня. Идея заключается в том, чтобы не только увидеть кузнечные работы, но и самому попробовать. Ведь многие приходящие сюда и взрослые, и дети постоянно спрашивают: а как это, ковать? Школа выходного дня и будет давать такую возможность Есть и вторая кузница, где производятся непосредственно работы. В ближайшем будущем – открытие выставочного зала, где не только можно посмотреть работы, но и отведать русскую кухню. - Проводились ли твои персональные выставки? - Персональной выставки не было ни одной. Для кузнеца это крайне невыполнимая задача. Ведь ковка делается на заказ, ну а самые значительные работы находятся в соборах и монастырских подворьях. Много сделано и интерьерных работ. Поэтому остаются только фотографии и небольшие работы. Одной из моих инициатив была выставка к 1100-летию Пскова. Я предложил псковским кузнецам сковать 1100 подсвечников и их все вместе зажечь. Несмотря на то, что проектом я занимался полгода, полностью заявленное количество сковать не удалось. Но тем не менее выставка состоялась. Следующей моей инициативой по возрождению интереса к кузнечному делу было создание артели псковских мастеров. На День города мы были одеты все в одинаковую форму и ковали на улицах города. Эта акция служила еще распространению идеи о создании кованой часовенки Козьмы и Дамиана, покровителей кузнечного дела. Если бы откуда-то появилась нужная сумма, то истратил бы ее на строительство часовни. Этот проект существует уже десять лет, нравится всем, но везде один ответ – нет денег. Еще об одной выставке хочется упомянуть - "Пасхальный подарок", где было несколько подиумов с кузнечными работами. Также и за границу, когда приглашают участвовать в каких-то проектах, я посылаю свои работы. Во Франции, в городе Арль – побратиме Пскова - есть авеню Псков, где находится памятный знак по проекту архитектора Михайлова, кованный мною. Чтобы делать персональную выставку, нужно куда-то откладывать работы, но это нереально.

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