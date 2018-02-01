«Папа упал по пути на работу»

Маргарита Георгиевна Ганушова - коренная, даже не ленинградка, а петербурженка, так как все ее предки родились и жили в городе на Неве. Но судьба распорядилась так, что большую часть жизни Маргарита Георгиевна прожила в Великих Луках. Несмотря на возраст, она очень активный человек, возглавляет организацию блокадников, которая объединяет тех, кому удалось выжить в те страшные годы. В 1992 году, когда эта организация только создавалась, она насчитывала около 400 человек, сегодня их осталось всего 39. Когда Маргарита Георгиевна обзванивала участников организации и сообщала о предстоящей 27 января поездке в Санкт-Петербург, на мероприятия, посвященные прорыву блокады, поехать смогли только шесть женщин. Всех их объединило одно: детство, которое внезапно прервала война, блокада, когда умирали родные и близкие, и лед Ладожского озера, по которому их, едва живых от голода вывозили на большую землю. Это была своего рода лотерея. Сколько грузовиков не могли преодолеть этот путь и навсегда остались на дне Ладоги вместе со своими пассажирами. Им повезло. Они преодолели этот страшный путь, остались живы, выросли. Теперь у самих уже дети, внуки и правнуки, но их детская память сохранила, пусть и отрывочные, но очень страшные воспоминания.

- Мне было три года, когда началась война. Понятия «блокада», «война», «фашисты», «наши» постепенно входили в сознание ребенка, как отражение блокадной жизни, - делится воспоминаниями Маргарита Георгиевна. - Наша семья, я, мама, папа и бабушка прожили в блокадном Ленинграде всю самую страшную холодную и голодную зиму 1941–1942 годов до дня эвакуации 3 апреля 1942 года. Мы уезжали по «Дороге жизни», по льду Ладожского озера. Я сидела в кабине грузовика на коленях у мамы и до сих пор не могу забыть такую картину: идущий перед нами грузовик, в котором тоже находились такие же женщины и дети, проваливается под лед. Нам повезло, мы добрались до берега, только вот наша бабушка была уже совсем слабая, и она умерла на станции Бабаево. Там ее и похоронили в общей могиле. Кольцо блокады Ленинграда, погубившей сотни тысяч людей, замкнулось 8 сентября 1941 года. С каждым днем жизнь в осажденном городе становилась все сложнее. Нормы выдачи продуктов по карточкам снижались, люди слабели. С ноября 1941 года в осажденном городе начались самые трагические дни. Не было воды, тепла, суточная норма выдачи хлеба сократилась до 125 г. Но что это был за хлеб? Он практически на 90% состоял из жмыха, целлюлозы и других малосъедобных ингредиентов. - Первой слегла бабушка, - продолжает Маргарита Георгиевна описывать тяготы блокадной жизни. - Наверное, она отдавала часть своего пайка нам, поэтому и ослабела раньше всех. Она оставалась дома одна, так как отец и мама каждый день шли на работу, они работали в одном учреждении, а меня мама отводила в детский сад. Помню, я так не хотела туда идти: на улице холодно, темно, страшно. Просилась, чтобы меня оставили дома с бабушкой, а мама уговаривала идти в детский сад, ведь там кормили. Я в порыве детского эгоизма просила маму оставить меня дома и отдать мне свой хлеб. В детской памяти остаются только самые яркие или страшные воспоминания: - Город бомбили и обстреливали каждый день. Когда темнело, за окном были видны всполохи пожаров, раздавались взрывы. Мама очень боялась бомбежек, а я пыталась ее успокоить, дескать, это все на улице, во дворе, а у нас в квартире все хорошо. Дом, где жила семья, находился на Театральной площади, и из окон был виден Мариинский театр, а недалеко от Мойки находилось бомбоубежище, куда в случае воздушной тревоги убегали Рита с мамой. Бабушка уже не вставала и оставалась в квартире. И вот с этим бомбоубежищем и связаны самые страшные воспоминания о том времени. Под бомбоубежища наспех приспосабливали глубокие подвалы, с толстыми крепкими стенами. Конечно, от прямого попадания это не спасало, но от осколков можно было укрыться. В этих подвалах устанавливали деревянные лавки, а кому не хватало места сидели на полу. Маргарита Георгиевна вспоминает, как во время одного из налетов она, как всегда, устроилась на руках у мамы и вдруг, погас свет и двери убежища распахнулись настежь:

- Никогда не могу забыть тот страшный крик, который вдруг раздался. В убежище находились сотни людей, в основном женщины с детьми, и все очевидно решили, что нам пришел конец. Оказалось, что одна из бомб попала в Мойку и взрывной волной выбило двери в убежище и произошло замыкание электропроводки.

В некоторые дни тревога объявлялась пять, шесть, восемь, а то и десять раз. Позже мама рассказывала Маргарите, что, привыкнув, многие уже не прятались в бомбоубежищах, иной раз не было сил бегать туда-сюда. Голод делал свое дело: люди таяли на глазах. Многие дети, как рассказывает Маргарита Георгиевна, выжили, прежде всего, потому, что взрослые, матери и отцы, дедушки и бабушки, в каждой семье спасали в первую очередь детей: - Папу и маму как-то отправили на несколько дней в так называемый стационар, для наиболее ослабевших, где давали чуть больше еды. Хорошо помню, как они вернулись и принесли нам с бабушкой какие-то кусочки. Что это было, не помню, хлеб или какая-то другая еда. А еще нас очень выручила дача, я думаю, это она спасла нас от голодной смерти в первые месяцы блокады. На лето 1941 года в Парголове сняли комнату и уплатили хозяевам вперед за все три месяца. На эти деньги хозяева купили что-то из одежды себе и детям, а когда началась война, взамен за неиспользованную дачу предложили продукты: сало, зерно, картошку. Судьба хранила семью Маргариты Георгиевны. Однажды, ослабев от голода, по дороге на работу упал отец. Это было очень страшно, ведь ослабевший, голодный человек не мог бы подняться сам. В это время проходили военные, поставили его на ноги.

Маму не отпускали с работы, а уже подходило время эвакуации, но видимо, начальник пожалел женщину, и удалось уехать всей семьей. Конечной точкой их странствий стал Казахстан, город Талды-Курган. Родители работали по специальности финансовыми работниками, Рита училась в школе.

После окончания войны в Ленинград семье вернуться не удалось, но связь с родным городом Маргарита Георгиевна не теряла.

Сегодня ее внуки живут в Санкт-Петербурге и она, разумеется, тоже навещает их. Но нынешняя поездка в город на Неве, в годовщину прорыва блокады стала большим событием в ее жизни. Великолукская делегация блокадников приняла участие в траурной церемонии на Пискаревском кладбище, где у каждого из них в безымянной могиле покоится кто-то из близких.

Побывали на экскурсии на выставке, посвященной снятию блокады. - Очень интересная выставка, на ней представлена военная техника, причем, все эти машины настоящие, восстановленные. Наверное, среди них были и те грузовики, которые возили по «Дороге жизни» хлеб в осажденный город, а обратно везли людей, - предполагает Маргарита Георгиевна.

- Организовали нам и экскурсию в музей знаменитой киностудии «Ленфильм». Там тоже очень много интересных экспонатов, мы с удовольствием их осмотрели. Как строятся декорации, из чего на самом деле создаются «мраморные» скульптуры и паркет, какие профессионалы задействованы на съемочной площадке, кроме режиссера, кинооператора и, конечно, актеров - все это можно узнать и увидеть при посещении съемочных павильонов «Ленфильма». Опытный экскурсовод рассказывает много интересных фактов и легенд не только из истории «Ленфильма», но и из истории мирового кинематографа. - Программа нашего пребывания получилась очень насыщенной, мы все очень довольны. Спасибо за такое внимание, к нам, детям пережившим блокаду, - благодарит Маргарита Георгиевна.

КСТАТИ Участие псковичей и великолучан в памятных мероприятиях в Санкт-Петербурге организовал Великолукский агропромышленный холдинг. Компания постоянно выступает в качестве благотворителя и спонсора в различных социальных проектах на территории региона. В 2017 году холдинг установил рекорд по сумме налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, продемонстрировав прирост на более чем 60% к показателю 2016 года, что составило 1,763 млрд рублей. Постоянно расширяющееся производство позволило только в минувшем году трудоустроить на предприятия Великолукского агропромышленного холдинга 1966 человек. Холдинг активно сотрудничает с вузами области, которые готовят для предприятия профильных специалистов.