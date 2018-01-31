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Общество

Памятник спасали с МЧС

Археологи нашли укрепления, защищавшие Псков до появления Покровской башни

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Светлана Синцова
31 января 2018 года, 10:31
Фото: Андрей Степанов
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Когда будет снесен самострой в Изборске, что ищут археологи, просеивая грунт через сито, и зачем монументу на Соколихе понадобилась помощь МЧС — рассказали специалисты по сохранению объектов культурного наследия и археологи, подводя итоги 2017 года.

АУТЕНТИЧНОЕ ПРАВОСЛАВИЕ

Одно из самых известных и громких дел — самострой в Изборске в границах достопримечательного места, рядом с музеем-заповедником. Есть подтвержденное судом предписание о сносе всех воздвигнутых сооружений и конструкций. Строитель за что их только не выдавал: это были и музейные павильоны, и временные конструкции, и садовый домик. Как бы это ни называлось, оно должно быть снесено. Кроме этого, наложен административный штраф.

Елена Яковлева, председатель Госкомитета Псковской области по охране объектов культурного наследия
К Ганзейским дням в Пскове будут приведены в порядок 25 объектов культурного наследия — они вошли в план капремонта. Приоритет отдавался объектам, расположенным на главных магистралях города.

На 45 объектах федерального и 66 регионального значения начались проектные и исследовательские работы. В частности, в Пскове планируется реставрировать Дом Карамышева (Советская, 46) и Купеческий дом Светланова (ул. Леона Поземского, 38). Кроме того, обрела собственника бывшая гостиница «Россия» — здание на ул. Пушкина, 3/13, где ранее располагался профильный комитет. В прошлом году он переехал на ул. Конную, проектирование уже подходит к концу, и в этом году начнутся реставрационные работы.

Также в прошлом году принято решение о реставрации детской музыкальной школы № 1 имени Римского-Корсакова. Администрация Пскова выделила деньги на разработку проекта. Конкурс на сами работы не состоялся. Планируется, что он будет объявлен в этом году.

В качестве примера добросовестной реставрации Елена Яковлева привела замену деревянного лемеха куполов на церкви Николы со Усохи:

— Обычно пользователи в лице православных приходов хотят улучшить качество своих зданий и бьются за то, чтобы заменить аутентичные материалы на современные. Очень отрадно, что в этом храме приход принял решение о ремонте лемеха и поддержании облика этого памятника в том виде, в каком он нам достался в результате реставрации 60-х годов.

Здание бывшей теплоэлектростанции на берегу Великой было признано объектом и памятником функционализма. На базе ТЭЦ будет создан жилой дом.

— Проект активно рассматривался и обсуждался. Возглавлял проектную группу знаменитый петербургский архитектор, и его предложение по этому зданию и регенерации застройки бывшей ТЭЦ долгое время занимало специалистов Псковской области, — напомнила Елена Яковлева.

Будет реализован и другой длительное время обсуждавшийся проект — парк активного отдыха в деревне Рогово. В конце 2017 года генеральный план инвестора был утвержден и согласован.

ВДОЛЬ И ПОПЕРЕК

— Самый известный объект, на котором мы работали, — это здание ТЭЦ на ул. Советской, — рассказала директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова. По ее словам, было заложено два раскопа — под подземную стоянку и под жилой дом — общей площадью более 2 тысяч квадратных метров. Особенность этой территории в том, что по ней проходила крепостная стена 1375 года.

Мы не рассчитывали, что будут такие удивительные результаты. Был открыт курганный могильник, исследовано 7 курганов, в том числе с каменными конструкциями. Всего — порядка 4 тысяч находок. Из них самые удивительные — находки малых печатей со знаками Рюриковичей.

Марина Кулакова, директор Археологического центра
Большое количество монеток-чешуек найдено во время проведения раскопок на ул. Свердлова. Там работы велись по трассам коммуникаций — на тех участках, где строится новый водопровод и ливневая канализация. А у внешней стороны Покровской башни археологи открыли первоначальные конструкции деревянных укреплений, которые окружали город еще до строительства башни.

В прошлом году много археологических исследований проведено и в области.

— С севера на юг практически всю область охватили, — отметила Марина Кулакова.

До строительства Покровской башни город окружали деревянные укрепления, остатки которых в прошлом году нашли археологи.
Фото Катерины Кочкиной

С ПОМОЩЬЮ МЧС

В прошлом году сотрудники Научно-производственного центра провели противоаварийный ремонт памятника «Ледовое побоище» — скульптурной группы на горе Соколихе на окраине Пскова.

Общественность сообщила нам об удручающем состоянии данного памятника. После долгих бюрократических процедур решено было произвести ремонт нашими силами и средствами. Флагштоки и флаги представляли опасность для людей в случае их обрушения. Кроме того, это испортило бы вид памятника и его репутацию. Мы взялись за эти работы настолько срочно, насколько могли.

Алексей Калиненко, директор Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области
Ремонт был достаточно сложным. Работы проводились на высоте около 26 метров:

— Фактически ничем достать было невозможно, за исключением техники МЧС. Если бы не они, мы бы никогда туда не попали.

Сначала было проведено обследование монумента, затем — сварочные работы. Ситуация усложнялась тем, что уникальная техника МЧС не может работать при скорости ветра более 9 метров в секунду. Пришлось ждать подходящую погоду.

— Сейчас монумент тоже имеет ряд недостатков. Но это не носит аварийного характера и не угрожает жизни и здоровью людей. 

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