Памятник спасали с МЧС

Когда будет снесен самострой в Изборске, что ищут археологи, просеивая грунт через сито, и зачем монументу на Соколихе понадобилась помощь МЧС — рассказали специалисты по сохранению объектов культурного наследия и археологи, подводя итоги 2017 года.
Когда будет снесен самострой в Изборске, что ищут археологи, просеивая грунт через сито, и зачем монументу на Соколихе понадобилась помощь МЧС — рассказали специалисты по сохранению объектов культурного наследия и археологи, подводя итоги 2017 года.
Одно из самых известных и громких дел — самострой в Изборске в границах достопримечательного места, рядом с музеем-заповедником. Есть подтвержденное судом предписание о сносе всех воздвигнутых сооружений и конструкций. Строитель за что их только не выдавал: это были и музейные павильоны, и временные конструкции, и садовый домик. Как бы это ни называлось, оно должно быть снесено. Кроме этого, наложен административный штраф.
На 45 объектах федерального и 66 регионального значения начались проектные и исследовательские работы. В частности, в Пскове планируется реставрировать Дом Карамышева (Советская, 46) и Купеческий дом Светланова (ул. Леона Поземского, 38). Кроме того, обрела собственника бывшая гостиница «Россия» — здание на ул. Пушкина, 3/13, где ранее располагался профильный комитет. В прошлом году он переехал на ул. Конную, проектирование уже подходит к концу, и в этом году начнутся реставрационные работы.
Также в прошлом году принято решение о реставрации детской музыкальной школы № 1 имени Римского-Корсакова. Администрация Пскова выделила деньги на разработку проекта. Конкурс на сами работы не состоялся. Планируется, что он будет объявлен в этом году.
В качестве примера добросовестной реставрации Елена Яковлева привела замену деревянного лемеха куполов на церкви Николы со Усохи:
— Обычно пользователи в лице православных приходов хотят улучшить качество своих зданий и бьются за то, чтобы заменить аутентичные материалы на современные. Очень отрадно, что в этом храме приход принял решение о ремонте лемеха и поддержании облика этого памятника в том виде, в каком он нам достался в результате реставрации 60-х годов.
Здание бывшей теплоэлектростанции на берегу Великой было признано объектом и памятником функционализма. На базе ТЭЦ будет создан жилой дом.
— Проект активно рассматривался и обсуждался. Возглавлял проектную группу знаменитый петербургский архитектор, и его предложение по этому зданию и регенерации застройки бывшей ТЭЦ долгое время занимало специалистов Псковской области, — напомнила Елена Яковлева.
Будет реализован и другой длительное время обсуждавшийся проект — парк активного отдыха в деревне Рогово. В конце 2017 года генеральный план инвестора был утвержден и согласован.
Мы не рассчитывали, что будут такие удивительные результаты. Был открыт курганный могильник, исследовано 7 курганов, в том числе с каменными конструкциями. Всего — порядка 4 тысяч находок. Из них самые удивительные — находки малых печатей со знаками Рюриковичей.
В прошлом году много археологических исследований проведено и в области.
— С севера на юг практически всю область охватили, — отметила Марина Кулакова.
Общественность сообщила нам об удручающем состоянии данного памятника. После долгих бюрократических процедур решено было произвести ремонт нашими силами и средствами. Флагштоки и флаги представляли опасность для людей в случае их обрушения. Кроме того, это испортило бы вид памятника и его репутацию. Мы взялись за эти работы настолько срочно, насколько могли.
— Фактически ничем достать было невозможно, за исключением техники МЧС. Если бы не они, мы бы никогда туда не попали.
Сначала было проведено обследование монумента, затем — сварочные работы. Ситуация усложнялась тем, что уникальная техника МЧС не может работать при скорости ветра более 9 метров в секунду. Пришлось ждать подходящую погоду.
— Сейчас монумент тоже имеет ряд недостатков. Но это не носит аварийного характера и не угрожает жизни и здоровью людей.