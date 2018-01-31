Памятник спасали с МЧС

Когда будет снесен самострой в Изборске, что ищут археологи, просеивая грунт через сито, и зачем монументу на Соколихе понадобилась помощь МЧС — рассказали специалисты по сохранению объектов культурного наследия и археологи, подводя итоги 2017 года.

АУТЕНТИЧНОЕ ПРАВОСЛАВИЕ

Одно из самых известных и громких дел — самострой в Изборске в границах достопримечательного места, рядом с музеем-заповедником. Есть подтвержденное судом предписание о сносе всех воздвигнутых сооружений и конструкций. Строитель за что их только не выдавал: это были и музейные павильоны, и временные конструкции, и садовый домик. Как бы это ни называлось, оно должно быть снесено. Кроме этого, наложен административный штраф.

К Ганзейским дням в Пскове будут приведены в порядок 25 объектов культурного наследия — они вошли в план капремонта. Приоритет отдавался объектам, расположенным на главных магистралях города.

На 45 объектах федерального и 66 регионального значения начались проектные и исследовательские работы. В частности, в Пскове планируется реставрировать Дом Карамышева (Советская, 46) и Купеческий дом Светланова (ул. Леона Поземского, 38). Кроме того, обрела собственника бывшая гостиница «Россия» — здание на ул. Пушкина, 3/13, где ранее располагался профильный комитет. В прошлом году он переехал на ул. Конную, проектирование уже подходит к концу, и в этом году начнутся реставрационные работы.

Также в прошлом году принято решение о реставрации детской музыкальной школы № 1 имени Римского-Корсакова. Администрация Пскова выделила деньги на разработку проекта. Конкурс на сами работы не состоялся. Планируется, что он будет объявлен в этом году.

В качестве примера добросовестной реставрации Елена Яковлева привела замену деревянного лемеха куполов на церкви Николы со Усохи:

— Обычно пользователи в лице православных приходов хотят улучшить качество своих зданий и бьются за то, чтобы заменить аутентичные материалы на современные. Очень отрадно, что в этом храме приход принял решение о ремонте лемеха и поддержании облика этого памятника в том виде, в каком он нам достался в результате реставрации 60-х годов.

Здание бывшей теплоэлектростанции на берегу Великой было признано объектом и памятником функционализма. На базе ТЭЦ будет создан жилой дом.

— Проект активно рассматривался и обсуждался. Возглавлял проектную группу знаменитый петербургский архитектор, и его предложение по этому зданию и регенерации застройки бывшей ТЭЦ долгое время занимало специалистов Псковской области, — напомнила Елена Яковлева.

Будет реализован и другой длительное время обсуждавшийся проект — парк активного отдыха в деревне Рогово. В конце 2017 года генеральный план инвестора был утвержден и согласован.