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Общество

Выстрел с полпредом

Двум мальчишкам из Пскова продлили каникулы на пять незабываемых дней

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Ольга Нефёдова
31 января 2018 года, 10:02
Фото: пресс-службы стратегического партнерства
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Когда школьники по всей области готовились к выходу с новогодних каникул, псковичи Андрей Хрусталёв и Алексей Алексеев паковали чемоданы. Вместо школы им предстояла поездка в Санкт-Петербург и Великий Устюг, вместо уроков и домашнего задания— выстрел из пушки в Петропавловской крепости, экскурсии по Эрмитажу и вотчине Деда Мороза. Мальчишки стали участниками проекта «Великий Устюг», который объединил ребят со всего Северо-Запада.

Андрей Хрусталёв — ученик псковского многопрофильного правового лицея № 8. Так получилось, что в городе на Неве ни разу не был, а в Великий Устюг мечтал попасть, когда был еще совсем маленьким. Говорит, что в чудеса уже не верит, но впечатления от посещения резиденции главного зимнего волшебника получил незабываемые.

Мечты Андрея и еще 67 ребят, чьи родители — сотрудники МВД и Росгвардии, погибшие или пострадавшие при исполнении служебных обязанностей, взялись воплотить организаторы проекта «Великий Устюг». Он состоялся впервые. Готовили его долгих четыре месяца: собирали информацию, формировали программу, детализировали маршрут. Одним словом, делали все, чтобы ребята из всех регионов Северо-Запада могли провести пять незабываемых дней.

Псковскую область представляли 14-летний Андрей Хрусталёв и 11-летний Алексей Алексеев. По числу детей из каждого региона не было жестких ограничений. Среди требований— возраст участника не старше 15 лет и возможность отправиться в путешествие в учебное время. Ребят приглашали через УМВД России по Псковской области.

Мы стараемся в подобных мероприятиях задействовать детей всех сотрудников. Периодически смотрим, кто и куда ездил, хотим, чтобы все были вовлечены.

Евгения Парфеева, старший инспектор по особым поручениям отделения организации воспитательной работы отдела морально-психологического обеспечения управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области

Началось путешествие в Санкт-Петербурге. Там школьников ждал самый главный подарок — полуденный выстрел со стены Нарышкина бастиона в Петропавловской крепости. Там 14 января их встретил полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов. Каждый получил от полпреда сувениры и энциклопедии.

— Он сообщил школьникам, что организаторы долго думали над подарком, чтобы он запомнился на всю жизнь, — рассказала Евгения Парфеева, которая сопровождала мальчишек в этой поездке. — В итоге остановились на выстреле из пушки.

Правда, оказалось, что давать залп могут только те, кто достиг 18-летнего возраста, поэтому из пушки стреляли Александр Беглов и один из сопровождающих в поездке ребят — каждый по разу.

Мне предлагали выстрелить. Но я отказался, о чем сразу же пожалел. А когда до выстрела оставалась пара минут, сотрудники крепости пояснили, что стрелять все равно может только тот, кому исполнилось 18 лет. Так что по возрасту я все равно не подошел бы.

Андрей Хрусталёв, ученик псковского многопрофильного правового лицея №8
После школьники отправились на обзорную экскурсию по городу, в Исаакиевский собор, Эрмитаж, а также посетили постоянно действующую экспозицию Культурного центра ГУ МВД России.

— Питер мне очень понравился, — признается Андрей. — Красивые здания, в центре у всех яркая подсветка. Впечатлил Эрмитаж, но и выстрел из пушки запомнился.

А уже на следующий день поезд мчал ребят в Великий Устюг. Сутки в пути прошли незаметно.

— Компания подобралась хорошая, — говорит Андрей. — Несмотря на то что ребята были самых разных возрастов, мы здорово сдружились. В поезде играли в города и разные карточные игры.

Полпред Беглов встречал ребят на территории Петропавловской крепости. Каждому вручил подарок.
Фото Евгении Парфеевой «Северо-Запад»
В Великом Устюге провели два дня. В первый — подружились со сказочными персонажами, состоящими на службе у зимнего волшебника, погуляли по его владениям и лично свели знакомство с хозяином вотчины, который каждому подарил сладкий подарок, а еще позволил посидеть на своем троне, который исполняет желания.

— Я тоже присел, — признается Андрей. — Но желание рассказывать не буду, иначе не сбудется.

Во второй день ребята посетили рождественское представление, узнали историю вологодских храмов и побывали на почте Деда Мороза.

— Дети лично убедились в том, что почта Деда Мороза — это не вымысел и письма действительно приходят, — рассказывает Евгения Парфеева. — Как раз при нас «Почта России» выгружала конверты. А вообще вся вотчина — один большой сказочный мир. Удовольствие от ее посещения получили не только дети, но и мы, взрослые. Фотографий, по крайней мере, сделали не меньше.

— Поездка получилась очень веселой и насыщенной, — делится впечатлениями Андрей.— Со многими ребятами и сейчас переписываемся. Надеюсь, что еще будут организованы аналогичные поездки и мы снова встретимся.

На главном фото: Давать залп из пушки пришлось взрослым.

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