Выстрел с полпредом

Когда школьники по всей области готовились к выходу с новогодних каникул, псковичи Андрей Хрусталёв и Алексей Алексеев паковали чемоданы. Вместо школы им предстояла поездка в Санкт-Петербург и Великий Устюг, вместо уроков и домашнего задания— выстрел из пушки в Петропавловской крепости, экскурсии по Эрмитажу и вотчине Деда Мороза. Мальчишки стали участниками проекта «Великий Устюг», который объединил ребят со всего Северо-Запада.

Андрей Хрусталёв — ученик псковского многопрофильного правового лицея № 8. Так получилось, что в городе на Неве ни разу не был, а в Великий Устюг мечтал попасть, когда был еще совсем маленьким. Говорит, что в чудеса уже не верит, но впечатления от посещения резиденции главного зимнего волшебника получил незабываемые.

Мечты Андрея и еще 67 ребят, чьи родители — сотрудники МВД и Росгвардии, погибшие или пострадавшие при исполнении служебных обязанностей, взялись воплотить организаторы проекта «Великий Устюг». Он состоялся впервые. Готовили его долгих четыре месяца: собирали информацию, формировали программу, детализировали маршрут. Одним словом, делали все, чтобы ребята из всех регионов Северо-Запада могли провести пять незабываемых дней.

Псковскую область представляли 14-летний Андрей Хрусталёв и 11-летний Алексей Алексеев. По числу детей из каждого региона не было жестких ограничений. Среди требований— возраст участника не старше 15 лет и возможность отправиться в путешествие в учебное время. Ребят приглашали через УМВД России по Псковской области.