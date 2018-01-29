На своих четверых

«Псковская правда» продолжает рассказывать о собаках, которые готовы стать частью семьи. Все собаки содержатся в пункте передержки зоозащитной организации «Шанс».
«Псковская правда» продолжает рассказывать о собаках, которые готовы стать частью семьи. Все собаки содержатся в пункте передержки зоозащитной организации «Шанс».
Более подробную информацию можно узнать по телефону: 8 (8112) 61-03-03.
Группа ВКонтакте: vk.com/shanszoopskov
Все собаки подходят для содержания в доме или квартире. Собаки чипированы, стерилизованы (кастрированы). Отдаются по договору с АНЗО «Шанс».