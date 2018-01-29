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Общество

На своих четверых

В пункте передержки можно бесплатно получить домашнего друга или сторожа

Текст:
Алексей Кедров
29 января 2018 года, 09:55
Фото: zoo-shadr.ru
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«Псковская правда» продолжает рассказывать о собаках, которые готовы стать частью семьи. Все собаки содержатся в пункте передержки зоозащитной организации «Шанс».

Бош.
Родился в августе 2016 года. Будет средним.
Шарп. Метис шарпея.
Родился в 2016 году. 62 см в холке.
Милки Вэй.
Родилась в марте 2016 г. Около 52 см в холке.
Ника.
Родилась в 2015 году. Некрупная, около 40 см в холке.
Томас.
Родился в 2017 году. 50 см в холке.
Дик.
Родился в январе 2016 года. Около 67 см в холке.
Багира.
Родилась в 2013-14 году. Около 65 см в холке. Крупная, с голубыми глазами.
Кинг.
Родился в феврале 2017 года. Будет крупным.
Хэтти.
Родилась в ноябре 2015 г. Примерно 50 см в холке.
Скай.
Родилась в сентябре 2016. Около 54 см в холке.
Хома.
Родился в 2011 году. 64 см в холке.
Цезарь.
Родился в 2014 году. Около 65 см в холке.
СПРАВКА

Более подробную информацию можно узнать по телефону: 8 (8112) 61-03-03.

Группа ВКонтакте: vk.com/shanszoopskov

КСТАТИ

Все собаки подходят для содержания в доме или квартире. Собаки чипированы, стерилизованы (кастрированы). Отдаются по договору с АНЗО «Шанс».

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