Какие подарки дарили святые?

Это масштабный жест, преисполненный жизненного изобилия. Ведь святые ни к чему не были привязаны и потому легко дарили все, что имели. В этом проявлялся их широкий, можно даже сказать аристократический, дух. Подарок святого всегда преображал одаренного, вдохновлял его, восполняя то, чего ему так сильно не хватало.

Ее подарок отличался особенной, не земной, красотой. Не каждый может похвастаться такой «весточкой» из райского сада. Святая мученица Дорофея (ок. 288–300) родилась в Кесарии Каппадокийской (территория современной Турции). Юная и прекрасная девушка удивляла всех своей мудростью и рассудительностью. Когда по приказу правителя Саприкия на родине Дорофеи начались гонения на христиан, ее схватили, мучили, но безуспешно — святая от Христа не отреклась. Тогда мучители решили пойти на хитрость. Они бросили святую в камеру и подослали к ней двух женщин, которые, испугавшись пыток, отреклись от Христа. Они надеялись, что Дорофея под их влиянием смягчится в своем упорстве. Но произошло обратное: женщины после разговора со святой раскаялись и вновь заявили о своем желании пострадать за Христа. Пытки продолжились, а за ними последовал смертный приговор. Когда Дорофею вели к месту казни, один философ по имени Феофил ехидно крикнул ей: «Невеста Христова, пошли мне из сада Жениха Твоего розовых цветов и яблок». Она посмотрела на него и молча кивнула. Перед смертью святая долго молилась… Когда казнь совершилась, к Феофилу подошел незнакомец и передал ему некий сверток. Развернув его, философ увидел на белоснежном полотне три яблока и три розовых цветка. Их чудес­ное благоухание и удивительная красота наполнили его необычайной радостью и спокойствием. Что-то дрогнуло в сердце Феофила; молчать он уже не смог. Философ публично назвал себя христианином и через несколько дней, вслед за Дорофеей, пополнил число христианских мучеников.