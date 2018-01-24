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Общество

Какие подарки дарили святые?

Подарок для нас — это некий «вещественный» символ нашей симпатии или внимания

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Алексей Кедров
24 января 2018 года, 12:16
Фото: РИАФАН
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Это масштабный жест, преисполненный жизненного изобилия. Ведь святые ни к чему не были привязаны и потому легко дарили все, что имели. В этом проявлялся их широкий, можно даже сказать аристократический, дух. Подарок святого всегда преображал одаренного, вдохновлял его, восполняя то, чего ему так сильно не хватало. 

От кого: Мученица Дорофея
Подарок: райские цветы
Ее подарок отличался особенной, не земной, красотой. Не каждый может похвастаться такой «весточкой» из райского сада.

Святая мученица Дорофея (ок. 288–300) родилась в Кесарии Каппадокийской (территория современной Турции). Юная и прекрасная девушка удивляла всех своей мудростью и рассудительностью. Когда по приказу правителя Саприкия на родине Дорофеи начались гонения на христиан, ее схватили, мучили, но безуспешно — святая от Христа не отреклась. Тогда мучители решили пойти на хитрость. Они бросили святую в камеру и подослали к ней двух женщин, которые, испугавшись пыток, отреклись от Христа. Они надеялись, что Дорофея под их влиянием смягчится в своем упорстве. Но произошло обратное: женщины после разговора со святой раскаялись и вновь заявили о своем желании пострадать за Христа.

Пытки продолжились, а за ними последовал смертный приговор. Когда Дорофею вели к месту казни, один философ по имени Феофил ехидно крикнул ей: «Невеста Христова, пошли мне из сада Жениха Твоего розовых цветов и яблок». Она посмотрела на него и молча кивнула. Перед смертью святая долго молилась…

Когда казнь совершилась, к Феофилу подошел незнакомец и передал ему некий сверток. Развернув его, философ увидел на белоснежном полотне три яблока и три розовых цветка. Их чудес­ное благоухание и удивительная красота наполнили его необычайной радостью и спокойствием. Что-то дрогнуло в сердце Феофила; молчать он уже не смог. Философ публично назвал себя христианином и через несколько дней, вслед за Дорофеей, пополнил число христианских мучеников.

От кого: святитель Павлин Ноланский
Подарок: свобода сына
«Милостивым» этого святого назвали за неустанное желание дарить приходящим к нему людям материальную или духовную помощь. Но главным его подарком, как бы парадоксально это ни звучало, стал он сам.

Святой Павлин (ок. 353–431) родился в Бурдигале (сейчас город Бордо во Франции) в семье римского сенатора. Образование позволило ему стать губернатором области Кампания в Испании. В возрасте 25 лет он вместе с супругой обратился в христианство. Будучи бездетными, они решили взять на воспитание детей-сирот. В 393 году Павлин стал священником, а затем вместе с женой принял монашество. Через некоторое время святой был возведен в сан епископа итальянского города Нола.

Святой чутко откликался на все смятения и горести своей обширной паствы, окормляя нищих, помогая вдовствующим. Когда на итальянские земли напали вандалы, многие христиане, жившие в городе, были взяты в плен и проданы в рабство. Павлин стал использовать церковное имущество для выкупа пленённых.

Однажды к епископу пришла бедная вдова и с плачем умоляла дать ей денег для выкупа сына. Святой перерыл все ящики и осмотрел все полки, надеясь найти хоть какие-то средства, но безуспешно. Тогда он предложил несчастной продать в рабство самого себя, чтобы на эти деньги выкупить ее сына или же попробовать совершить обмен.

Вдова поначалу не поверила ему, думая, что епископ смеется над ней. Но святой убедил ее в необходимости и даже уместности такого «подарка», сказав, чтобы она не беспокоилась о его судьбе. Так Павлин стал невольником у вандальского князя взамен освобожденного единственного сына вдовы. Он был назначен садовником. Однако через некоторое время князь узнал о том, кто ухаживает за его садами. Убоявшись держать у себя в неволе «служителя Божия» и восхитившись высотой его жертвы, он захотел освободить его. Но святитель Павлин отказался уходить в одиночестве и просил князя отпустить вместе с ним и всех плененных христиан…

Через некоторое время епископ вместе со своей паствой вернулся на кораблях домой. Так, подарив себя, святитель Павлин подарил свободу другим.

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