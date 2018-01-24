Какие подарки дарили святые?

Это масштабный жест, преисполненный жизненного изобилия. Ведь святые ни к чему не были привязаны и потому легко дарили все, что имели. В этом проявлялся их широкий, можно даже сказать аристократический, дух. Подарок святого всегда преображал одаренного, вдохновлял его, восполняя то, чего ему так сильно не хватало.
Ее подарок отличался особенной, не земной, красотой. Не каждый может похвастаться такой «весточкой» из райского сада.
От кого: Мученица Дорофея
Подарок: райские цветы
Святая мученица Дорофея (ок. 288–300) родилась в Кесарии Каппадокийской (территория современной Турции). Юная и прекрасная девушка удивляла всех своей мудростью и рассудительностью. Когда по приказу правителя Саприкия на родине Дорофеи начались гонения на христиан, ее схватили, мучили, но безуспешно — святая от Христа не отреклась. Тогда мучители решили пойти на хитрость. Они бросили святую в камеру и подослали к ней двух женщин, которые, испугавшись пыток, отреклись от Христа. Они надеялись, что Дорофея под их влиянием смягчится в своем упорстве. Но произошло обратное: женщины после разговора со святой раскаялись и вновь заявили о своем желании пострадать за Христа.
Пытки продолжились, а за ними последовал смертный приговор. Когда Дорофею вели к месту казни, один философ по имени Феофил ехидно крикнул ей: «Невеста Христова, пошли мне из сада Жениха Твоего розовых цветов и яблок». Она посмотрела на него и молча кивнула. Перед смертью святая долго молилась…
Когда казнь совершилась, к Феофилу подошел незнакомец и передал ему некий сверток. Развернув его, философ увидел на белоснежном полотне три яблока и три розовых цветка. Их чудесное благоухание и удивительная красота наполнили его необычайной радостью и спокойствием. Что-то дрогнуло в сердце Феофила; молчать он уже не смог. Философ публично назвал себя христианином и через несколько дней, вслед за Дорофеей, пополнил число христианских мучеников.
«Милостивым» этого святого назвали за неустанное желание дарить приходящим к нему людям материальную или духовную помощь. Но главным его подарком, как бы парадоксально это ни звучало, стал он сам.
От кого: святитель Павлин Ноланский
Подарок: свобода сына
Святой Павлин (ок. 353–431) родился в Бурдигале (сейчас город Бордо во Франции) в семье римского сенатора. Образование позволило ему стать губернатором области Кампания в Испании. В возрасте 25 лет он вместе с супругой обратился в христианство. Будучи бездетными, они решили взять на воспитание детей-сирот. В 393 году Павлин стал священником, а затем вместе с женой принял монашество. Через некоторое время святой был возведен в сан епископа итальянского города Нола.
Святой чутко откликался на все смятения и горести своей обширной паствы, окормляя нищих, помогая вдовствующим. Когда на итальянские земли напали вандалы, многие христиане, жившие в городе, были взяты в плен и проданы в рабство. Павлин стал использовать церковное имущество для выкупа пленённых.
Однажды к епископу пришла бедная вдова и с плачем умоляла дать ей денег для выкупа сына. Святой перерыл все ящики и осмотрел все полки, надеясь найти хоть какие-то средства, но безуспешно. Тогда он предложил несчастной продать в рабство самого себя, чтобы на эти деньги выкупить ее сына или же попробовать совершить обмен.
Вдова поначалу не поверила ему, думая, что епископ смеется над ней. Но святой убедил ее в необходимости и даже уместности такого «подарка», сказав, чтобы она не беспокоилась о его судьбе. Так Павлин стал невольником у вандальского князя взамен освобожденного единственного сына вдовы. Он был назначен садовником. Однако через некоторое время князь узнал о том, кто ухаживает за его садами. Убоявшись держать у себя в неволе «служителя Божия» и восхитившись высотой его жертвы, он захотел освободить его. Но святитель Павлин отказался уходить в одиночестве и просил князя отпустить вместе с ним и всех плененных христиан…
Через некоторое время епископ вместе со своей паствой вернулся на кораблях домой. Так, подарив себя, святитель Павлин подарил свободу другим.