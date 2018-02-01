ПсковТИСИз исполнилось 55 лет

24 января 1963 года вышел приказ – создать в подчинении у Ленинградского треста инженерно-строительных изысканий псковскую изыскательскую экспедицию, которая приступила к работе в феврале того же года. Через некоторое время экспедицию преобразовали в Псковский отдел ЛенТИСИЗа, а в 1995 году он стал самостоятельной организацией как ЗАО «Псковский трест инженерно-строительных изысканий». Таким образом, в Псковской области более полувека поддерживается традиция, благодаря которой в регионе есть кому гарантировать качество и надёжность инженерно-строительных изысканий, обеспечивающих любое строительство.
Кроме того, трест с успехом освоил такое новое направление деятельности как экологические изыскания, без которых теперь не обходится ни один проект.
- А самое главное, что «ПсковТИСИз» перешёл на цифровые технологии и внедрил в своё производство новейшую электронную технику, - добавляет Пётр Иванович. – К примеру, мы единственная в Псковской области изыскательская организация, которая имеет в своём распоряжении комплекс автоматизированных компрессионных приборов для исследования прочности грунтов. А для осуществления топографических исследований мы теперь пользуемся GPS-приёмниками и электронными тахеометрами.
Неудивительно, что самые важные в регионе проекты почти всегда начинаются с изысканий инженеров «ПсковТИСИз». Исследования треста лежат в основе строительства новых школ и спортивных комплексов в Пскове, Великих Луках и Дно. «ПсковТИСИз» проводил изыскания для областного онкоцентра, Ледового дворца и объектов особой экономической зоны «Моглино». Инженеры именно этого треста исследовали условия для реконструкции театра драмы и гостиницы «Интурист» под университетский кампус. «ПсковТИСИз» задействован и в подготовке областного центра к Ганзейским дням, потому что это после его инженерных изысканий стала возможной реконструкция набережных, а также улиц Калинина и Свердлова. Трест, кроме того, выполняет важнейшие заказы Минобороны и погрануправления.
ПсковТИСИз – это уже бренд нашего региона. Это многолетний опыт и всегда безупречное качество работы. Я рад, что трест благополучно пережил все экономические кризисы и что там складывается славная трудовая династия. В последнее время наш институт в сотрудничестве с ПсковТИСИз сдал несколько федеральных объектов и прошёл главэкспертизу, и хочу заметить, что к изыскательским работам не было никаких претензий. Так что мне остаётся только пожелать тресту дальнейшего процветания на благо региона.
Аркадий Гинделес, исполнительный директор Ассоциации
строительных компаний Псковской области, директор института «Псковгражданпроект»
Любая стройка начинается с инженерных изысканий. Если они выполнены некачественно, то инвестор рискует выбросить деньги на ветер. Естественно, важно доверить такие изыскания надёжным профессионалам. ПсковТИСИз – это как раз та организация, которая сама по себе является гарантом качества, потому что за годы своего существования она многократно зарекомендовала себя. В том, что Псковский трест инженерно-строительных изысканий сберёг свой профессиональный потенциал даже в самые трудные перестроечные годы, огромная заслуга его генерального директора Петра Ивановича Хомича. Пётр Иванович не только сумел сохранить коллектив высококлассных специалистов, но также привлёк в свою организацию новых, а, кроме того, приумножил материальную базу предприятия и осуществил её техническое перевооружение. Псковский университет воспользовался услугами треста во время работы над проектом реконструкции студенческого кампуса. Этот проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы, в чём немалая заслуга Псковского треста инженерно-строительных изысканий. Псковичи могут только гордиться тем, что у нас в регионе есть изыскательская организация такого уровня.
Владимир Моисеев, президент Ассоциации строительных компаний
Псковской области, проректор ПсковГУ