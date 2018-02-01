ПсковТИСИз исполнилось 55 лет

24 января 1963 года вышел приказ – создать в подчинении у Ленинградского треста инженерно-строительных изысканий псковскую изыскательскую экспедицию, которая приступила к работе в феврале того же года. Через некоторое время экспедицию преобразовали в Псковский отдел ЛенТИСИЗа, а в 1995 году он стал самостоятельной организацией как ЗАО «Псковский трест инженерно-строительных изысканий». Таким образом, в Псковской области более полувека поддерживается традиция, благодаря которой в регионе есть кому гарантировать качество и надёжность инженерно-строительных изысканий, обеспечивающих любое строительство.

Кроме того, трест с успехом освоил такое новое направление деятельности как экологические изыскания, без которых теперь не обходится ни один проект.

- А самое главное, что «ПсковТИСИз» перешёл на цифровые технологии и внедрил в своё производство новейшую электронную технику, - добавляет Пётр Иванович. – К примеру, мы единственная в Псковской области изыскательская организация, которая имеет в своём распоряжении комплекс автоматизированных компрессионных приборов для исследования прочности грунтов. А для осуществления топографических исследований мы теперь пользуемся GPS-приёмниками и электронными тахеометрами.

Неудивительно, что самые важные в регионе проекты почти всегда начинаются с изысканий инженеров «ПсковТИСИз». Исследования треста лежат в основе строительства новых школ и спортивных комплексов в Пскове, Великих Луках и Дно. «ПсковТИСИз» проводил изыскания для областного онкоцентра, Ледового дворца и объектов особой экономической зоны «Моглино». Инженеры именно этого треста исследовали условия для реконструкции театра драмы и гостиницы «Интурист» под университетский кампус. «ПсковТИСИз» задействован и в подготовке областного центра к Ганзейским дням, потому что это после его инженерных изысканий стала возможной реконструкция набережных, а также улиц Калинина и Свердлова. Трест, кроме того, выполняет важнейшие заказы Минобороны и погрануправления.