Универсальная ценность

Первое заседание рабочей группы по продвижению номинации «Памятники древнего Пскова» в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО состоялось 16 января. В очередной раз документы необходимо подать до февраля.
Первое заседание рабочей группы по продвижению номинации «Памятники древнего Пскова» в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО состоялось 16 января. В очередной раз документы необходимо подать до февраля.
Министерство культуры готовит к отправке надлежащим образом нашу номинацию. Это большой объем документации на бумажном и электронном носителях: картография, графика, фотографии, текстовые материалы, которые обосновывают универсальную выдающуюся всемирную ценность наших памятников.
Елена Яковлева, председатель Госкомитета по охране объектов культурного наследия Псковской области
— Это очень подробный анализ всех объектов и всех вопросов, связанных с законодательной, территориальной и имущественной базой. Цель плана управления — сохранение выдающейся универсальной ценности объекта.
Наталья Сергеева, председатель
Государственного комитета по охране объектов культурного наследия Псковской
области
Елена Яковлева обратила внимание на понятие «выдающейся универсальной ценности» объекта.
— Это не только то, что важно для какого-либо государства. Для нас важно, что Покровская башня выстояла против Стефана Батория. Для ЮНЕСКО нужно обосновать выдающуюся универсальную ценность — то есть ценность для всех народов, культур, этносов, мировоззрений. Например, все одинаково понимают универсальную ценность египетских пирамид, — пояснила она. — Другая задача: поддерживать сбалансированный характер списка, там должно быть всего понемногу.
— Если в 90-е годы можно было просто подать список памятников и приложить к нему документы, то сейчас другие требования к оформлению документов. Необходим план управления объектом культурного наследия, разработка схем буферных зон. Поэтому мы подтягиваем материалы к требованиям сегодняшнего дня, сохраняя содержание. Это процесс трудоемкий и длительный.
Например, работа по включению одного из объектов в Татарстане в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО длилась более 10 лет.
До февраля текущего года документы по псковской номинации после технических корректировок должны быть переданы в Центр всемирного наследия. Затем будет принято решение о соответствии этих документов техническим требованиям и о переходе к следующему этапу рассмотрения номинации — приглашению экспертов. Либо материалы могут быть возвращены на доработку, как с этой номинацией было уже дважды. В прошлый раз торжественно бумаги в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже возили теперь уже бывший губернатор Турчак и министр культуры Владимир Мединский. Было это в сентябре, и вот — снова доработка.
По ее словам, преференций никаких — только обязательства:
— Это стимул. Вспоминается рассказ Мединского о том, как руководители Центра всемирного наследия вручили ему огромный том — «Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО», назвав его самым лучшим в мире путеводителем. Конечно, практический аспект присутствует в том, чтобы попасть в этот список. Потому что туризм по списку ЮНЕСКО — один из самых доходных, привлекательных и развитых. Это приносит дивиденды. Но понятно, что для этого нужно много вложить и в инфраструктуру и в сами памятники.
— Они окружают нас, мы привыкли к ним, но не перестаем удивляться и восхищаться ими. На наш взгляд — взгляд разработчиков, региональных специалистов — эти объекты достойны всемирного признания. Несмотря на то, что у псковской номинации длинная и сложная история, мы не отказываемся от этого намерения, — отметила Елена Яковлева.
Номинация состоит из трех компонентов: это объекты гражданского, оборонного и культового зодчества. К объектам гражданского строительства относятся два памятника, которые находятся в наилучшем состоянии: Поганкины палаты и Приказные палаты Псковского кремля. К фортификационным сооружениям — Покровская башня и Гремячая башня с остатками нижних водобежных решеток. Также в состав номинации вошли 14 храмов, в том числе собор Спасо-Преображенский Мирожского монастыря, собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря и Иоанновский собор Иоанновского монастыря, а также приходские храмы исторического центра.
В Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО уже есть объект, похожий на псковский. Это «Памятники исторического центра Новгорода». И в этом заключается сложность для Пскова. Убедить сторонних экспертов, в чем наша универсальная ценность и чем мы отличаемся от Новгорода, достаточно сложно. Поэтому специалисты не исключают, что в ходе работы над номинацией может измениться ее название или уменьшиться ее состав.