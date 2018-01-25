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Общество

Универсальная ценность

Какие обязательства примет Псков, попав в «лучший в мире путеводитель» — Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

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Светлана Синцова
25 января 2018 года, 10:43
Фото: Андрей Степанов
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Первое заседание рабочей группы по продвижению номинации «Памятники древнего Пскова» в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО состоялось 16 января. В очередной раз документы необходимо подать до февраля.

Министерство культуры готовит к отправке надлежащим образом нашу номинацию. Это большой объем документации на бумажном и электронном носителях: картография, графика, фотографии, текстовые материалы, которые обосновывают универсальную выдающуюся всемирную ценность наших памятников.

Елена Яковлева, председатель Госкомитета по охране объектов культурного наследия Псковской области

ПОНЯТНО ВСЕМ

Рабочая группа при Госкомитете по охране объектов культурного наследия будет как инструментом продвижения в список ЮНЕСКО, так и инструментом управления памятниками, входящими в номинацию. План управления объектом всемирного наследия является обязательным документом номинационного досье.

— Это очень подробный анализ всех объектов и всех вопросов, связанных с законодательной, территориальной и имущественной базой. Цель плана управления — сохранение выдающейся универсальной ценности объекта.

Наталья Сергеева, председатель Государственного комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области

Задачей первой рабочей группы стало ознакомление с материалами и документами ЮНЕСКО. Участники заседания изучили Руководство по выполнению Конвенции об охране всемирного наследия.

Елена Яковлева обратила внимание на понятие «выдающейся универсальной ценности» объекта.

— Это не только то, что важно для какого-либо государства. Для нас важно, что Покровская башня выстояла против Стефана Батория. Для ЮНЕСКО нужно обосновать выдающуюся универсальную ценность — то есть ценность для всех народов, культур, этносов, мировоззрений. Например, все одинаково понимают универсальную ценность египетских пирамид, — пояснила она. — Другая задача: поддерживать сбалансированный характер списка, там должно быть всего понемногу.

По словам докладчика, терминология и задачи, которые ставит ЮНЕСКО, достаточно сложны.

— Если в 90-е годы можно было просто подать список памятников и приложить к нему документы, то сейчас другие требования к оформлению документов. Необходим план управления объектом культурного наследия, разработка схем буферных зон. Поэтому мы подтягиваем материалы к требованиям сегодняшнего дня, сохраняя содержание. Это процесс трудоемкий и длительный.

Например, работа по включению одного из объектов в Татарстане в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО длилась более 10 лет.

До февраля текущего года документы по псковской номинации после технических корректировок должны быть переданы в Центр всемирного наследия. Затем будет принято решение о соответствии этих документов техническим требованиям и о переходе к следующему этапу рассмотрения номинации — приглашению экспертов. Либо материалы могут быть возвращены на доработку, как с этой номинацией было уже дважды. В прошлый раз торжественно бумаги в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже возили теперь уже бывший губернатор Турчак и министр культуры Владимир Мединский. Было это в сентябре, и вот — снова доработка.

«Новодельные» стены и башни Псковского кремля волнуют международное сообщество куда меньше, чем уникальные древние храмы
Фото Андрея Степанова

ДОХОДНЫЙ ТУРИЗМ

— Надо сказать, что попадание в этот список — это не конец большого пути, это его начало, — подчеркнула Елена Яковлева. — Мы попадем в этот список и тем самым примем на себя очень серьезные обязательства в отношении территориального планирования, градостроительства, архитектурного облика города, развития туризма, реставрации.

По ее словам, преференций никаких — только обязательства:

— Это стимул. Вспоминается рассказ Мединского о том, как руководители Центра всемирного наследия вручили ему огромный том — «Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО», назвав его самым лучшим в мире путеводителем. Конечно, практический аспект присутствует в том, чтобы попасть в этот список. Потому что туризм по списку ЮНЕСКО — один из самых доходных, привлекательных и развитых. Это приносит дивиденды. Но понятно, что для этого нужно много вложить и в инфраструктуру и в сами памятники.

ЧТО ВХОДИТ В НОМИНАЦИЮ

Ядром номинации «Памятники древнего Пскова» является псковская архитектурная школа с произведениями. Это 18 объектов культурного наследия.

— Они окружают нас, мы привыкли к ним, но не перестаем удивляться и восхищаться ими. На наш взгляд — взгляд разработчиков, региональных специалистов — эти объекты достойны всемирного признания. Несмотря на то, что у псковской номинации длинная и сложная история, мы не отказываемся от этого намерения, — отметила Елена Яковлева.

Номинация состоит из трех компонентов: это объекты гражданского, оборонного и культового зодчества. К объектам гражданского строительства относятся два памятника, которые находятся в наилучшем состоянии: Поганкины палаты и Приказные палаты Псковского кремля. К фортификационным сооружениям — Покровская башня и Гремячая башня с остатками нижних водобежных решеток. Также в состав номинации вошли 14 храмов, в том числе собор Спасо-Преображенский Мирожского монастыря, собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря и Иоанновский собор Иоанновского монастыря, а также приходские храмы исторического центра.  

КСТАТИ

В Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО уже есть объект, похожий на псковский. Это «Памятники исторического центра Новгорода». И в этом заключается сложность для Пскова. Убедить сторонних экспертов, в чем наша универсальная ценность и чем мы отличаемся от Новгорода, достаточно сложно. Поэтому специалисты не исключают, что в ходе работы над номинацией может измениться ее название или уменьшиться ее состав.

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