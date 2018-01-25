Универсальная ценность

ПОНЯТНО ВСЕМ

— Это очень подробный анализ всех объектов и всех вопросов, связанных с законодательной, территориальной и имущественной базой. Цель плана управления — сохранение выдающейся универсальной ценности объекта.

— Это не только то, что важно для какого-либо государства. Для нас важно, что Покровская башня выстояла против Стефана Батория. Для ЮНЕСКО нужно обосновать выдающуюся универсальную ценность — то есть ценность для всех народов, культур, этносов, мировоззрений. Например, все одинаково понимают универсальную ценность египетских пирамид, — пояснила она. — Другая задача: поддерживать сбалансированный характер списка, там должно быть всего понемногу.

По словам докладчика, терминология и задачи, которые ставит ЮНЕСКО, достаточно сложны.

— Если в 90-е годы можно было просто подать список памятников и приложить к нему документы, то сейчас другие требования к оформлению документов. Необходим план управления объектом культурного наследия, разработка схем буферных зон. Поэтому мы подтягиваем материалы к требованиям сегодняшнего дня, сохраняя содержание. Это процесс трудоемкий и длительный.

Например, работа по включению одного из объектов в Татарстане в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО длилась более 10 лет.

До февраля текущего года документы по псковской номинации после технических корректировок должны быть переданы в Центр всемирного наследия. Затем будет принято решение о соответствии этих документов техническим требованиям и о переходе к следующему этапу рассмотрения номинации — приглашению экспертов. Либо материалы могут быть возвращены на доработку, как с этой номинацией было уже дважды. В прошлый раз торжественно бумаги в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже возили теперь уже бывший губернатор Турчак и министр культуры Владимир Мединский. Было это в сентябре, и вот — снова доработка.