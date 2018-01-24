А икра-то ненастоящая!

В региональном Управлении Роспотребнадзора прошла прямая линия по вопросам качества продуктов питания. Звонки принимали первые две недели января. А в конце месяца подвели итоги. На что жаловались псковичи, выяснила «Псковская правда».

Сразу две жалобы поступили на качество красной игры. Причем оба псковича, позвонивших на горячую линию, приобрели новогоднее лакомство в одном и том же магазине.

— Они не были уверены, что красная икра настоящая, — говорит заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Синева. — Но так как звонившие ограничились только устными жалобами, проверку мы провести не смогли. По закону для проверки необходимо письменное обращение.