А икра-то ненастоящая!

В региональном Управлении Роспотребнадзора прошла прямая линия по вопросам качества продуктов питания. Звонки принимали первые две недели января. А в конце месяца подвели итоги. На что жаловались псковичи, выяснила «Псковская правда».
Сразу две жалобы поступили на качество красной игры. Причем оба псковича, позвонивших на горячую линию, приобрели новогоднее лакомство в одном и том же магазине.
— Они не были уверены, что красная икра настоящая, — говорит заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Синева. — Но так как звонившие ограничились только устными жалобами, проверку мы провести не смогли. По закону для проверки необходимо письменное обращение.
Также на горячую линию было несколько обращений по маркировке продуктов питания. Позвонившие не нашли на этикетках указания сорта и страны происхождения продуктов.
— Несколько человек спрашивали, как правильно выбирать продукты, — продолжает Елена Синева. — Мы всегда советуем обращать внимание на маркировочные ярлыки. Внимательно изучать дату изготовления, сроки годности и состав продукта.
В целом, чаще всего псковичи жалуются на молочные продукты. Под подозрением в первую очередь оказывается сливочное масло. Покупатели сомневаются, что продукт содержит именно молочные жиры, как заявлено на этикетке, а не растительные.
— Довольно часто эти подозрения подтверждаются, — говорит Елена Синева. — Примерно в 60 % случаев при проведении лабораторных исследований мы фиксируем в сливочном масле присутствие жиров немолочного происхождения. Как правило, речь идет о производителях не из Псковской области.
Заявление можно приносить по адресу: Псков, ул. Гоголя, д. 21а. Специальный бланк также можно заполнить на месте. В Роспотребнадзоре обязательно просят указывать наименование пищевой продукции, место расположения торговой точки, наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя. Если некачественный продукт причинил вред здоровью, об этом тоже обязательно нужно указать в заявлении.
СПРАВКА
Пожаловаться на некачественные продукты можно по телефонам:
8 (8112) 66-28-20 приемная Управления Роспотребнадзора по Псковской области
8 (8112) 66-20-69 отдел питания.
В электронном виде жалобы принимают только в том случае, если вы авторизовались через сайт госуслуг. Присылать их можно на адрес upr@60.rospotrebnadzor.ru.
С более подробной информацией по фальсифицированным и некачественным пищевым продуктам можно ознакомиться на Государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей (ГИС ЗПП) по адресу: www.zpp.rospotrebnadzor.ru.