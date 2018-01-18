Дорога к дому

«Что будет с моим ребенком, если меня не станет?» Этот вопрос волнует родителей, чьи дети стали взрослыми, но не стали самостоятельными. В отличие от здоровых сверстников, дети-инвалиды не подготовлены к жизни в обществе. И долгие годы их уделом после взросления была жизнь в социальных учреждениях, то есть фактически в изоляции. В последнее время за рубежом, а теперь и у нас в России, появляются методики, которые дают возможность людям с особенностями развития жить в комфортных домашних условиях и полноценно трудиться. Одна из них — проект по сопровождаемому проживанию инвалидов, о котором не раз писала «Псковская правда». Формально проект в Псковской области завершился с окончанием 2017 года, и теперь псковские методики помогут наладить такую же работу по всей стране.

ВЫБОР ЕСТЬ

Два современных дома в стиле хай-тек построили в деревне Залужье для выросших воспитанников Бельско-Устьенского дома-интерната в Порховском районе.

В 2013 году на базе интерната было создано отделение молодых инвалидов. И дети, которые должны были по достижении 18 лет попасть во взрослый психоневрологический интернат, оставались у нас. Именно это отделение стало учебной базой сопровождаемого проживания. Нами был разработан проект «Залужье». В деревне с одноименным названием в 6 км от интерната были приобретены два земельных участка и построены два дома, которые сейчас оформляются в собственность выпускников интерната. Там будут проживать 12 воспитанников. Елена Ващенко, директор Бельско-Устьенского дома-интерната

По словам Елены Ващенко, интернат отказался от идеи приобретения домов в деревнях без удобств, так как это опасно для здоровья воспитанников. — Детям было предложено несколько проектов домов, и они выбрали дом в стиле хай-тек. Это совершенно новые дома с автономным газоснабжением, со всеми удобствами. Дети будут проживать в своем доме и вести хозяйство, ездить на работу в интернат. Пока это два дома, которые условно называются «дом для юношей» и «дом для девушек». Но, возможно, в скором времени продолжением проекта станет и «семейный дом». Интернат в Бельском Устье стал одной из пяти площадок в Псковской области, где в 2016 году начали обкатывать проект по сопровождаемому проживанию выросших детей с инвалидностью.

— В советское время была только одна модель жизнеустройства людей с инвалидностью. Они попадали в стационарные учреждения, другой альтернативы получения качественных и постоянных услуг не было. Начиная с 90-х годов мы пытаемся в Пскове эту проблему решать. Андрей Царёв, директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения, член общественной палаты РФ

По его словам, именно для этого в Пскове появились Центр лечебной педагогики и Производственно-интеграционные мастерские — «чтобы люди с инвалидностью могли жить в обществе, жить у себя дома, ходить на работу или в детский сад и школу». — Кроме того, Российская Федерация в 2012 году ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов, где тоже говорится о том, что человек с инвалидностью должен иметь возможность выбирать, с кем и где ему жить, чтобы он мог жить в обычных условиях, в инфраструктуре, которая доступна всем другим согражданам. С учетом того, что имелся такой запрос от родителей детей с нарушениями интеллекта, была начата деятельность по внедрению сопровождаемого проживания.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

Суть организации сопровождаемого проживания людей с ментальными расстройствами в том, чтобы максимально их социализировать, предоставить им возможность активного участия в жизни. Проект реализовывался на пяти площадках. Причем участие в нем принимали как государственные учреждения, так и общественные организации. Центр лечебной педагогики стал базовой площадкой, где апробировалась методика сопровождаемого проживания. В Центре открыли квартиру учебного сопровождаемого проживания, где молодые люди проходили курс обучения навыкам самостоятельной жизни с сопровождением. На базе Производственно-интеграционных мастерских разработаны адаптивные программы профподготовки по основным направлениям деятельности мастерских. Учреждение оформило лицензию на право оказывать образовательные услуги по дополнительному профессиональному образованию детей и взрослых.

— Работа, занятость — это важная часть жизни. Мы активно сотрудничаем с центром занятости Пскова в части сопровождаемого трудоустройства. Наши ребята, получив профессию и определенные навыки в мастерских, могут себя попробовать на предприятии, поработать. Вячеслав Сукманов, директор мастерских

Общественная организация «Я и Ты» организовала постоянное сопровождаемое проживание лиц с инвалидностью в двух квартирах в спальных районах Пскова. Организация работает с ребятами, которые ранее проживали в семьях. Параллельно в Порховском районе аналогичную работу с ребятами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проводила общественная организация «Росток». Благодаря проекту организация приобрела две машины по 12 мест, на которых доставляет ребят к месту работы и обратно.