Подарок к Восьмому марта

В конце прошлого года читатели из Пушкиногорского района обратились в «Псковскую правду» за помощью. Они переживали из-за остановки ремонта сельского клуба.
В начале января пришли хорошие новости. Врио губернатора Михаил Ведерников выделяет из областного бюджета на завершение ремонта 400 тысяч рублей. Деньги поступят в конце января — начале февраля. Также из районного бюджета на условиях софинансирования добавят еще 130 тысяч рублей.
«Ремонтные работы планируем закончить к 8 марта, надеюсь, это будет хорошим подарком жителям к весеннему празднику», — написал в своем «Инстаграме» Михаил Ведерников 9 января после встречи с главой Пушкиногорского района Александром Барановым.
— В отремонтированном клубе проведем праздничный концерт, — «Псковская правда» дозвонилась до Александра Баранова. — Мы нашли нового подрядчика, надеемся, что он не подведет.
Напомним, ремонт, запланированный еще в 2013 году, начался осенью 2016 года. Но недобросовестный подрядчик работу не закончил и объявил себя банкротом.
Клуб в селе Велье работал с 1929 года и стал настоящим культурным центром волости. Пока ДК ремонтируют, праздники в Велье вынуждены проводить на улице.
Фото Надежды Ершовой
«Клуб закрыт. Сценические костюмы, сшитые своими руками с большой любовью, хранить негде. Аппаратура, которая могла бы еще служить и служить, портится от сырости. Все мероприятия, праздники заведующей клубом приходится проводить на улице или в небольшом помещении администрации. В клуб обещали подключить интернет, да пола, дверей, печки в нем нет!» — писала наша читательница Надежда Ершова.
— Отличные новости! Большое спасибо! — обрадовалась нашему звонку с известием о продолжении ремонта Надежда Ершова. — Мы очень благодарны «Псковской правде» за то, что так оперативно отреагировала на наше письмо. Боялись, что клуб наш сгниет и развалится. Теперь будем радоваться и ждать окончания ремонта.
КСТАТИ
Селу Велье в 2018 году исполнится 650 лет.