Подарок к Восьмому марта

В конце прошлого года читатели из Пушкиногорского района обратились в «Псковскую правду» за помощью. Они переживали из-за остановки ремонта сельского клуба.

В начале января пришли хорошие новости. Врио губернатора Михаил Ведерников выделяет из областного бюджета на завершение ремонта 400 тысяч рублей. Деньги поступят в конце января — начале февраля. Также из районного бюджета на условиях софинансирования добавят еще 130 тысяч рублей.

«Ремонтные работы планируем закончить к 8 марта, надеюсь, это будет хорошим подарком жителям к весеннему празднику», — написал в своем «Инстаграме» Михаил Ведерников 9 января после встречи с главой Пушкиногорского района Александром Барановым.

— В отремонтированном клубе проведем праздничный концерт, — «Псковская правда» дозвонилась до Александра Баранова. — Мы нашли нового подрядчика, надеемся, что он не подведет.