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Общество

Ключи от счастья

Из аварийного жилья в новостройки переселили 4 тысячи человек

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Наталья Баранова
17 января 2018 года, 10:53
Фото: Сергей Васильев
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Новоселье праздновали на полу, а новую квартиру обставляли исключительно с иголочки — кому повезло вселиться в новостройки после десятилетий мытарств.

НАМЫКАЛАСь

— Я пока не открыла своими ключами дверь, не поверила, что мы действительно получили квартиру, — говорит псковичка Елена Кузьмина. — Думала, все так и останется на уровне разговоров.

В новую квартиру на улице Венской в псковских новостройках семья Кузьминых переехала в начале сентября. Новоселье отмечали в буквальном смысле на полу. Прямо на линолеуме постелили скатерть и накрыли импровизированный стол.

Сейчас Елена уже купила новую мебель и бытовую технику. Говорит, в новой квартире все должно быть с иголочки.

С девятнадцати лет Елена была вынуждена снимать жилье, десять лет назад она купила две комнаты на улице Инструментальной — это все, на что хватило денег. Елена много средств вкладывала в ремонт, но жить там оказалось сложно.

— Условий никаких, туалет на улице, крыша худая — хоть латай, хоть не латай. Когда я забеременела вторым ребенком, поняла, что надо вновь перебираться на съемную квартиру, — продолжает Елена. — С малышом на Инструментальной жить было нельзя.

Сейчас младшему сыну Елены четыре года, он еще в полной мере не может осознать, какое счастье испытывают его родители и старший, уже взрослый брат.

— Все наши родные и друзья очень рады, — говорит Елена. — Они знают, как я намыкалась.

С улицы Инструментальной Елене Кузьминой пришлось переехать с детьми на съемное жилье.
Фото Андрея Степанова

ВПЕРВЫЕ

— В этом году еще 236 человек переедут из аварийного и ветхого жилого фонда в благоустроенные квартиры, — сказал председатель Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов. — Мы планируем расселить жителей 21 многоквартирного дома в Гдовском районе и городе Великие Луки. Эти дома были признаны аварийными до 2012 года, но не вошли в программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013–2017 годах». Общая аварийная площадь составляет почти 5 тысяч квадратных метров.

Для жителей Великих Лук власти будут приобретать готовые квартиры в новостройках. В Гдовском районе уже выбрали участок под строительство многоквартирного дома для переселенцев. Правительство Российской Федерации планирует направить в регион на эти цели более 100 млн рублей. Муниципалитет присоединяется к программе переселения из аварийного жилья впервые.

— Новый дом будем строить на улице Никитина, несколько лет назад здесь уже построили пятиэтажку для пограничников, — говорит начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Гдовского района Алина Иванова. — Новая 60-квартирная пятиэтажка появится напротив. Сейчас мы согласовываем вопросы подключения инженерных коммуникаций.

Новоселье 125 гдовичей отметят в конце этого года, когда власти обещают закончить строительство нового дома. Так что терпеть бытовые неудобства осталось недолго. Несколько семей из аварийных домов пока получили временное жилье в маневренном фонде.

В новые квартиры уже переехали 4 тысячи человек.
Фото Дарьи Хватковой
КСТАТИ

За 5 лет на реализацию программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья уже направили около 2 млрд рублей. С начала действия программы в Псковской области построили 46 многоквартирных домов. В новое благоустроенное жилье переехали почти 4 тысячи человек. Участниками стали 12 муниципальных образований: Псков и Великие Луки, Великолукский, Красногородский, Локнянский, Новоржевский, Новосокольнический, Островский, Плюсский, Порховский, Себежский и Печорский районы.

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