Ключи от счастья

Новоселье праздновали на полу, а новую квартиру обставляли исключительно с иголочки — кому повезло вселиться в новостройки после десятилетий мытарств.

НАМЫКАЛАСь

— Я пока не открыла своими ключами дверь, не поверила, что мы действительно получили квартиру, — говорит псковичка Елена Кузьмина. — Думала, все так и останется на уровне разговоров.

В новую квартиру на улице Венской в псковских новостройках семья Кузьминых переехала в начале сентября. Новоселье отмечали в буквальном смысле на полу. Прямо на линолеуме постелили скатерть и накрыли импровизированный стол.

Сейчас Елена уже купила новую мебель и бытовую технику. Говорит, в новой квартире все должно быть с иголочки.

С девятнадцати лет Елена была вынуждена снимать жилье, десять лет назад она купила две комнаты на улице Инструментальной — это все, на что хватило денег. Елена много средств вкладывала в ремонт, но жить там оказалось сложно.

— Условий никаких, туалет на улице, крыша худая — хоть латай, хоть не латай. Когда я забеременела вторым ребенком, поняла, что надо вновь перебираться на съемную квартиру, — продолжает Елена. — С малышом на Инструментальной жить было нельзя.

Сейчас младшему сыну Елены четыре года, он еще в полной мере не может осознать, какое счастье испытывают его родители и старший, уже взрослый брат.

— Все наши родные и друзья очень рады, — говорит Елена. — Они знают, как я намыкалась.