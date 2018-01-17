Ключи от счастья

Новоселье праздновали на полу, а новую квартиру обставляли исключительно с иголочки — кому повезло вселиться в новостройки после десятилетий мытарств.
Новоселье праздновали на полу, а новую квартиру обставляли исключительно с иголочки — кому повезло вселиться в новостройки после десятилетий мытарств.
В новую квартиру на улице Венской в псковских новостройках семья Кузьминых переехала в начале сентября. Новоселье отмечали в буквальном смысле на полу. Прямо на линолеуме постелили скатерть и накрыли импровизированный стол.
Сейчас Елена уже купила новую мебель и бытовую технику. Говорит, в новой квартире все должно быть с иголочки.
С девятнадцати лет Елена была вынуждена снимать жилье, десять лет назад она купила две комнаты на улице Инструментальной — это все, на что хватило денег. Елена много средств вкладывала в ремонт, но жить там оказалось сложно.
— Условий никаких, туалет на улице, крыша худая — хоть латай, хоть не латай. Когда я забеременела вторым ребенком, поняла, что надо вновь перебираться на съемную квартиру, — продолжает Елена. — С малышом на Инструментальной жить было нельзя.
Сейчас младшему сыну Елены четыре года, он еще в полной мере не может осознать, какое счастье испытывают его родители и старший, уже взрослый брат.
— Все наши родные и друзья очень рады, — говорит Елена. — Они знают, как я намыкалась.
Для жителей Великих Лук власти будут приобретать готовые квартиры в новостройках. В Гдовском районе уже выбрали участок под строительство многоквартирного дома для переселенцев. Правительство Российской Федерации планирует направить в регион на эти цели более 100 млн рублей. Муниципалитет присоединяется к программе переселения из аварийного жилья впервые.
— Новый дом будем строить на улице Никитина, несколько лет назад здесь уже построили пятиэтажку для пограничников, — говорит начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Гдовского района Алина Иванова. — Новая 60-квартирная пятиэтажка появится напротив. Сейчас мы согласовываем вопросы подключения инженерных коммуникаций.
Новоселье 125 гдовичей отметят в конце этого года, когда власти обещают закончить строительство нового дома. Так что терпеть бытовые неудобства осталось недолго. Несколько семей из аварийных домов пока получили временное жилье в маневренном фонде.
За 5 лет на реализацию программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья уже направили около 2 млрд рублей. С начала действия программы в Псковской области построили 46 многоквартирных домов. В новое благоустроенное жилье переехали почти 4 тысячи человек. Участниками стали 12 муниципальных образований: Псков и Великие Луки, Великолукский, Красногородский, Локнянский, Новоржевский, Новосокольнический, Островский, Плюсский, Порховский, Себежский и Печорский районы.