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Общество

Особый путь

Сотрудники псковской прокуратуры отметили профессиональный праздник

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Алексей Кедров
16 января 2018 года, 14:04
Фото: Андрей Степанов
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В Псковском академическом театре драмы 12 января состоялось торжественное собрание, посвященное празднованию Дня сотрудника прокуратуры. В этом году ведомство отмечает 296 лет со дня образования. Работников прокуратуры и ветеранов пришли поздравить руководители других правоохранительных ведомств, представители исполнительной и законодательной власти.

— Бескомпромиссная реакция прокуратуры на беззаконие повышает доверие к органам власти, — отметил спикер Псковского областного Собрания Александр Котов.

От имени врио губернатора региона Михаила Ведерникова сотрудников и ветеранов службы поздравил заместитель главы региона Николай Цветков:

— Сегодня прокурорская служба сохраняет верность традициям, внедряет современные методы работы и воспитывает новое поколение защитников прав и свобод наших земляков, — отметил он.

Фотокорреспондент «Псковской правды» запечатлел сотрудников надзорного ведомства, когда те собирались на праздник.

С помощью прокуратуры в прошлом году погашена задолженность по зарплатам на сумму 179 млн рублей.
Фото Андрея Степанова
На празднике специальными дипломами отметили студентов — победителей юридической олимпиады.
Фото Андрея Степанова
Уровень преступности за год снизился в Псковской области на 13 %.
Фото Андрея Степанова
Тех, кто поддержке законности посвятил свою жизнь и теперь находится на заслуженном отдыхе,  поздравляют первыми. Особую благодарность Сергей Белов выразил ветеранам.
Фото Андрея Степанова
В органах прокуратуры Псковской области трудятся более 300 работников.
Фото Андрея Степанова
Лучшие сотрудники и ветераны службы получили ведомственные награды.
Фото Андрея Степанова
В 2017 году пресечено свыше 15 тысяч нарушений закона, защиту получили 5 тысяч человек.
Фото Андрея Степанова
В минувшем году в приоритете псковской прокуратуры была защита жилищных прав, защита несовершеннолетних и предпринимателей, на постоянном контроле держались меры по противодействию коррупции.
Фото Андрея Степанова
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