Особый путь

В Псковском академическом театре драмы 12 января состоялось торжественное собрание, посвященное празднованию Дня сотрудника прокуратуры. В этом году ведомство отмечает 296 лет со дня образования. Работников прокуратуры и ветеранов пришли поздравить руководители других правоохранительных ведомств, представители исполнительной и законодательной власти.

— Бескомпромиссная реакция прокуратуры на беззаконие повышает доверие к органам власти, — отметил спикер Псковского областного Собрания Александр Котов.

От имени врио губернатора региона Михаила Ведерникова сотрудников и ветеранов службы поздравил заместитель главы региона Николай Цветков:

— Сегодня прокурорская служба сохраняет верность традициям, внедряет современные методы работы и воспитывает новое поколение защитников прав и свобод наших земляков, — отметил он.

Фотокорреспондент «Псковской правды» запечатлел сотрудников надзорного ведомства, когда те собирались на праздник.