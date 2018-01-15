О тимуровцах, которые получили свою известность в 40-е годы после выхода повести Гайдара «Тимур и его команда», слышали, наверное, все. Помощь школьников была проста, но являлась большим подспорьем для тех же стариков. Тимуровцы могли и дров нарубить, и воды наносить, и забор починить. Совершали свои добрые дела они бесплатно, не рассчитывая на почести и благодарности. Их примеру вот уже несколько лет следуют в Пскове. Корреспондент «Псковской правды» отправилась с современными тимуровцами по одному из адресов. Клавдии Кузьминичне Юхиной - 82 года. На ее долю выпало немало испытаний. Родилась она в деревне Скоморохово, что в Островском районе, была девятым ребенком. В 1937 году по доносу был репрессирован ее отец, семье пришлось несладко. Когда началась война, маленькой Клаве было всего шесть лет. В 1942 году вместе с мамой и пятью братьями и сестрами была угнана в концентрационный лагерь.

Для меня, тогда еще маленькой девочки, война была тяжелым испытанием. Я взрослела не по годам. Постоянно росла в страхе: недоедала, не общалась со сверстниками, не знала игрушек, не слышала доброго слова. Клавдия Кузьминична Юхина

После войны окончила медицинское училище и всю жизнь посвятила медицине, проработав операционной сестрой в Псковской городской больнице. Говорит, что выбор профессии не случаен – видела много смертей, поэтому посчитала своим долгом бороться за каждую жизнь. Вышла замуж, родила детей, но война словно преследовала ее – была отправлена в командировку в Афганистан за несколько месяцев до вывода оттуда войск. По возвращении домой получила медаль. Казалось бы, жизнь уже испытала ее на прочность, но нет. Пятнадцать лет назад у Клавдии Кузьминичны умер муж, а пять лет назад без вести пропал сын. Дочь и внук живут в Прибалтике и бывают в гостях не так часто, как хотелось бы. Настоящим спасением для нее стало сотрудничество с псковским Красным Крестом. – Обязательно поблагодарите Петра Никитовича (Василевского, председателя отделения. – Прим. автора) и Елену Вениаминовну (Дрейлих, специалиста программы «Помощь ради жизни». – Прим. автора), – через слово просит она. – Благодаря им я и про тимуровцев узнала, теперь вот не нарадуюсь.

ВОЛОНТЕР ДЛЯ ВОЛОНТЕРА

Тимуровцы – это, говоря современным языком, волонтеры. Они приходят к пожилым людям, которым необходима помощь, а помочь некому. Ребята убирают в квартире, моют окна, выбивают ковры, могут что-то починить, сопроводить в поликлинику или просто поговорить. Перед Новым годом к Клавдии Кузьминичне пришли Лера и Алина. Главное правило – полная амуниция при посещении на дому, а именно: удостоверение волонтера, футболка и сумка с необходимым набором чистящих и моющих средств. Хозяйка попросила девушек вытереть пыль, пропылесосить, вымыть полы.

– Для меня очень важно то, чем я занимаюсь. Ведь у меня есть свои бабушки, о которых надо заботиться и которые для меня много значат. К старшему поколению испытываю уважение. Хочется помогать людям, для этого есть и возможность, и время, и желание. Помогая, я получаю моральное удовлетворение. Валерия Чепрасова, член отряда тимуровцев, студентка ПсковГУ

За время работы тимуровцы уже оказали помощь более 180 людям, в числе которых ветераны, бывшие узники концлагерей, пенсионеры по старости и дети войны. Еженедельно координаторы отряда составляют график посещений на основе полученных заявок. В среднем каждую неделю кто-то обращается за помощью.

Я стала тимуровцем, потому что мне это близко. Мое направление – социальная работа. Моя курсовая и дипломная работы связаны с пожилыми инвалидами, так что для меня это еще и практика. Ну а главное – меня так воспитывали, что надо помогать людям. Алина Дмитриева, член отряда тимуровцев, студентка ПсковГУ

Клавдия Кузьминична на помощниц не нарадуется. Каждого их прихода ждет, к каждому готовится. Вот и в этот раз, как только девушек встретила, сразу поздравила с Новым годом и подарила по шоколадке. – Я очень довольна. Очень! – говорит она. – Такие послушные и честные. Я одно время за деньги просила помогать мне, так были случаи, когда попадались недобросовестные люди, бывало, что и воровали. Оказалось, что Клавдия Кузьминична и сама волонтер. Помогает детям деньгами через Красный Крест, а еще каждый год ездит в деревню Дуловка, что в 3 км от того места, где она сама родилась и выросла, встречается со школьниками. – У меня не было детства, поэтому мне всегда хочется немного побаловать ребят, – признается она. – Общаюсь со школьниками, радуюсь их маленьким победам, их творческим наклонностям и талантам. Ну и без подарков никогда не приезжаю.

ПРОГУЛЯТЬСЯ И ПООБЩАТЬСЯ

Осень и весна – самые загруженные месяцы у волонтеров. Самые распространенные просьбы – мытье окон, выбивание ковров, влажная уборка квартиры.

Однако ребята иногда сталкиваются с такими работами, как складывание дров в дровянике, починка покосившегося забора и помощь в работе с компьютером. Отряд не отказывает и в постоянном сопровождении пенсионеров по инвалидности в уборке, прогулках, сопровождении в медицинские учреждения и просто в общении. Есть у отряда и постоянные «клиенты», посещают которых волонтеры, «закрепленные» за пенсионером. По большей части ребята сами вызываются помогать одному и тому же пенсионеру после первого посещения, если бабушке или дедушке нужна многократная помощь. Это проще в эмоциональном плане, ведь отношения уже налажены, поэтому обеим сторонам это удобно. Эллина Калинина, руководитель проекта

СПРАВКА «Тимуровцы двух поколений» – это совместный проект общественной организации «СемьЯ», Псковского облсовпрофа и первичной профсоюзной организации студентов ПсковГУ. В июле 2015 года проект стал одним из победителей программы «Активное поколение» и получил финансирование от благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко сроком на полгода. В настоящий момент проект существует благодаря партнерским отношениям с несколькими общественными организациями, в том числе Центром устойчивого развития региона, и команде волонтеров-студентов.