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Общество

Причина в соседях

Жильцы общежития решили проблему с текущими стенами

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Ольга Нефёдова
10 января 2018 года, 10:22
Фото: Андрей Степанов
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«Псковская правда» 6 декабря рассказывала о жильцах восьмого этажа общежития на улице Красноармейской, у которых текут стены. Люди пытались найти причину протечек, подозревали, что всему виной крыша, с которой через стояк вода и затекает. Однако неоднократно приходившие из домоуправления специалисты это подозрение опровергли.

— Причина — в соседях сверху, — рассказывает Ирина. — У них в душе какие-то неполадки, поэтому вода по стенам течет к нам. Мы даже все вместе поднялись к ним, мужчина из управляющей компании разобрал что-то в душе и вроде как обнаружил скопившуюся воду, но девушка-соседка говорит, что регулярно им пользуется, и у нее в квартире всегда сухо.

Потолок намокал стремительно
Фото Андрея Степанов
Жильцы сначала в таком заключении специалистов сомневались. Но несколько недель назад в общежитии на два дня отключили воду, и проблема сама по себе исчезла — вода перестала сочиться и стены практические высохли. Значит, крыша ни при чем.

— Когда из управляющей компании приходили в последний раз, рассказали, как проблему ликвидировать. Среди прочего требуются и сварочные работы, а у сантехника из УК сварочного аппарата нет, поэтому устранить неполадки он не в состоянии. Так нам объяснили, — говорит Ирина. — Да и в любом случае, душ — это сфера ответственности хозяев квартиры.

Квартиру, которая «топит» соседей, снимают. Девушка, в ней проживающая, платит деньги за съем жилья и оплачивать ремонт душа не хочет. Собственники тоже первоначально пошли в отказ. Однако в итоге одумались и необходимый ремонт сделали.

— Стены постепенно просыхают. Мы наметили небольшой ремонт, чтобы последствия ликвидировать, — делится новостью Ирина. — Так что новый год у нас начался с радостных событий. 

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