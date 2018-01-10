«Псковская правда» 6 декабря рассказывала о жильцах восьмого этажа общежития на улице Красноармейской, у которых текут стены. Люди пытались найти причину протечек, подозревали, что всему виной крыша, с которой через стояк вода и затекает. Однако неоднократно приходившие из домоуправления специалисты это подозрение опровергли.

— Причина — в соседях сверху, — рассказывает Ирина. — У них в душе какие-то неполадки, поэтому вода по стенам течет к нам. Мы даже все вместе поднялись к ним, мужчина из управляющей компании разобрал что-то в душе и вроде как обнаружил скопившуюся воду, но девушка-соседка говорит, что регулярно им пользуется, и у нее в квартире всегда сухо.