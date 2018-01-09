Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова в пресс-центре «Псковской правды» подвела итоги своей работы за прошедший год.

ПСИХОЛОГ ИЗ СОЦСЕТИ

Мой телефон всегда доступен, я на связи днем и ночью. Информацию по ЧП с несовершеннолетними мне сообщают в оперативном порядке, в любое время.

Напрямую обратиться к уполномоченному по правам ребенка, получить консультацию или совет дети и родители могут через соцсети. Для детей это более легкий и комфортный способ общения. По словам омбудсмена, за год только два ребенка написали письменные запросы. Оба случая касались невыплаты алиментов.

— Мы пытаемся решить этот вопрос, — говорит детский омбудсмен. — Один ребенок живет в Псковской области, а мама-неплательщик, лишенная родительских прав, — в другом регионе. Второй ребенок — сирота, которому также не приходят положенные от матери выплаты. По одному из случаев дело возбуждено, мать будет привлечена к работам, чтобы деньги поступали.

В прошлом году всего 4 вопроса по алиментам поступили защитнику детства — против 15 вопросов годом ранее.

— У нас четко выстроены отношения со службой судебных приставов, — пояснила Наталия Соколова, — они молниеносно отрабатывают наши запросы. Псковская область — единственный регион, где в общественный совет при этом ведомстве входят все три омбудсмена — по правам детей, человека и предпринимателей.

На первом месте среди проблем, с которыми обращаются родители и несовершеннолетние, стоят вопросы взаимодействия в системе образования, межличностных отношений: конфликтных отношений между ребенком и педагогом, внутри коллектива между детьми.

На втором месте вопросы, касающиеся семьи.

— Я для себя вывела их в приоритеты. Поскольку я педагог и психолог, для меня эта проблема важна, — подчеркнула детский омбудсмен. — Остальные вопросы решаются органами власти. Эти — только межличностным общением. Вместе с психологами, педагогами, инспекторами ПДН мы разбираемся в сложных ситуациях. Например, «Мне незачем жить, меня никто не слышит», — обращается ко мне девочка, решившая покончить жизнь самоубийством. Я подключаю психолога, через 10 минут их общения у ребенка в соцсети «ВКонтакте» меняется статус, а мне она пишет: «Спасибо, что вы и психолог выслушали меня». Хотелось бы, чтобы у каждого ребенка был близкий, родной человек, с которым можно поговорить.