Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова в пресс-центре «Псковской правды» подвела итоги своей работы за прошедший год.
Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова в пресс-центре «Псковской правды» подвела итоги своей работы за прошедший год.
Мой телефон всегда доступен, я на связи днем и ночью. Информацию по ЧП с несовершеннолетними мне сообщают в оперативном порядке, в любое время.
— Мы пытаемся решить этот вопрос, — говорит детский омбудсмен. — Один ребенок живет в Псковской области, а мама-неплательщик, лишенная родительских прав, — в другом регионе. Второй ребенок — сирота, которому также не приходят положенные от матери выплаты. По одному из случаев дело возбуждено, мать будет привлечена к работам, чтобы деньги поступали.
В прошлом году всего 4 вопроса по алиментам поступили защитнику детства — против 15 вопросов годом ранее.
— У нас четко выстроены отношения со службой судебных приставов, — пояснила Наталия Соколова, — они молниеносно отрабатывают наши запросы. Псковская область — единственный регион, где в общественный совет при этом ведомстве входят все три омбудсмена — по правам детей, человека и предпринимателей.
На первом месте среди проблем, с которыми обращаются родители и несовершеннолетние, стоят вопросы взаимодействия в системе образования, межличностных отношений: конфликтных отношений между ребенком и педагогом, внутри коллектива между детьми.
На втором месте вопросы, касающиеся семьи.
— Я для себя вывела их в приоритеты. Поскольку я педагог и психолог, для меня эта проблема важна, — подчеркнула детский омбудсмен. — Остальные вопросы решаются органами власти. Эти — только межличностным общением. Вместе с психологами, педагогами, инспекторами ПДН мы разбираемся в сложных ситуациях. Например, «Мне незачем жить, меня никто не слышит», — обращается ко мне девочка, решившая покончить жизнь самоубийством. Я подключаю психолога, через 10 минут их общения у ребенка в соцсети «ВКонтакте» меняется статус, а мне она пишет: «Спасибо, что вы и психолог выслушали меня». Хотелось бы, чтобы у каждого ребенка был близкий, родной человек, с которым можно поговорить.
— Первое дело на личном контроле у председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Следственные действия ведутся, никто ничего не комментирует. Что касается ребенка, который умер от токсикации, мы со специалистами пришли к выводу, что это трагическая гибель.
Ребенок хотел поиграть с судьбой. К сожалению, это не единственный пример по России. Через три дня после нашей трагедии из Кузнецка пришла сводка — случай точно такой же, как у нас. Дети нашли в интернете инструкцию, как дешево получить «удовольствие».
— Я вижу, что наши лагеря становятся лучше: где-то подкрашиваются, сносятся старые и ветхие игровые элементы, корпуса перестраиваются, — отметила омбудсмен. — Хотелось бы, чтобы наши дети приходили в нормальный корпус, чтобы там было комфортно и красиво. Но я бы сказала, что стены, ванны, душевые не столь важны, это наш взрослый взгляд на вещи. Для детей важно, чтобы 21 день в лагере был интересной школой, чтобы дети могли самореализоваться. Важно, чтобы там работали увлеченные люди. Мы долго боролись за то, чтобы у студентов была практика в летних лагерях. Она появилась у тех, кто учится на педагогических специальностях, однако только треть из них — люди с горящими глазами, желанием работать с детьми.
Перинатальный центр, в стенах которого появляются новые жители области, переживает сейчас масштабные перемены. И снаружи — новый корпус должен принять рожениц уже в феврале, и изнутри. Перед новым годом стал известен состав созданного при центре общественного совета. В его состав вошла единственная лицензированная доула в Пскове Ирина Соколовская. Задача доулы — оказывать практическую, информационную и психологическую поддержку во время родов. Планируется, что Ирина Соколовская начнет работу в роддоме в следующем году.
— Доула помогает женщине в родах, но не является ее родственницей, — объясняет Наталия Соколова, возглавившая совет.
Первое заседание общественного совета состоится 31 января.
— Роды — это труд, а многие женщины считают, что они пришли в спа, где им оказывают услугу, так мне пишут некоторые женщины. Будем работать над повышением эффективности школы молодых мам, — пообещала Наталия Соколова.
Рабочий телефон уполномоченного по правам ребенка в Псковской области: 8 (8112) 72-42-02
Телефон горячей линии: 8-800-2000-122.
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