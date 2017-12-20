«Псковская правда» продолжает вместе с читателями готовиться к главному празднику года. По нашей просьбе шеф-повар одного из псковских кафе поделилась оригинальными рецептами для вкусного стола.

— Работаю уже десять лет и заметила, что в Новый год люди все равно хотят не изысков, не поросят и рябчиков фаршированных, а домашней еды: холодца, селедки, простых салатов, — говорит шеф-повар Анна Выжимова. — Многие даже, изучая меню для корпоратива, просят, чтобы обязательно был оливье. Он не теряет актуальности.

Тем более, по словам Анны, этот салат каждый Новый год можно делать по-новому:

— Считаю, что оливье можно приготовить по-разному: с колбасой, с телятиной, с креветками, с курицей, с ананасом, с каперсами, с красной рыбкой и икрой. Не бойтесь что-то менять — ведь это интересно.

Помимо оливье, на столе обязательно должны быть фрукты, уверена Анна:

— Для меня запах мандаринов и хвои — это запах детства и настоящего Нового года. А на сладкое можно подать что-то легкое, например, сервировать десерт в бокале. Но, как правило, на новогодних корпоративах или даже в сам Новый год до десерта дело уже не доходит.

Украшать новогодние блюда можно по-разному. Все зависит от того, что подается на стол, и от фантазии тех, кто готовит.

— Мы как-то креативили — новогодние блюда украшали свежей хвоей, — вспоминает шеф-повар.

Несмотря на все изыски, празднующие новогоднюю ночь все равно предпочитают самую простую еду. Фото из личного архива Анны Выжимовой

Но самое главное — все блюда для новогоднего стола лучше подготовить заранее, 30 декабря, чтобы накануне Нового года было время отдохнуть, пообщаться с семьей.

— Даже салаты я крошу с вечера, а 31-го только заправляю. И то — частично. Потому что первое число нового года обычно начинается с оливье.