В начале декабря по соцсетям разлетелось фото псковских охотников на фоне убитых волков. Хищники с окровавленными шкурами, довольные охотники. «Псковская правда» нашла героев снимков и разузнала подробности охоты на серых хищников в этом сезоне.

Дело было в начале декабря у деревни Савкино в Бежаницком районе. Опочецкие и бежаницкие охотники по следам вышли на место, где волки часто бывают.

— Место искали в среду, — рассказал охотовед, госинспектор Бежаницкого района Виктор Васильев. — По направлению следов вышли в лесу на дневку зверя. Волк ночью бодрствует, охотится, а днем отсыпается. Лежка — как раз то место, где зверь спит. Ее стали «обрезать», то есть разметили периметр, где волки наследили.

Дальше охотники забили колышки по разметке, размотали веревку с флажками. Они, кстати, красные, как в песне у Высоцкого. Затем, по выражению волчатника, сделали «оклад». На это ушел день. В пятницу участники охоты, а их было около двух десятков, разошлись по номерам и стали ждать.

— Охота на волка — самая сложная из всех, — отмечает егерь. — Обычно в ней участвует много людей. Чем больше людей, тем больше шансов, что добыча не уйдет. Волк — животное осторожное, хорошо чувствует опасность. Бегает, бегает по одному месту, долго «ошивается», приглядывается-принюхивается и, если чует опасность, может затаиться надолго.

На своих отметках охотники стояли по пять-шесть часов, затаив дыхание, чтобы не спугнуть зверя. Как только хищник появлялся, стреляли. За три дня охоты стрелки добыли шесть волков, одного ранили, а двое ушли целыми и невредимыми.

По словам Виктора Васильева, в этом году волков много как никогда.

— Из разных районов охотники говорят: там пять-шесть бегает, там троих видели. В Локнянском районе насчитали стаю в 12 голов. А вообще и до 20 штук семья может доходить, — поясняет госинспектор. — В нашем Полистовском заповеднике волкам хорошо жилось. Еды хватает, вот и плодятся, расселились по всей области.