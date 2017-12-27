Рабочая группа городской администрации проверила 12 дошкольных учреждений на Запсковье на соответствие игровых площадок требованиям ГОСТа. Осмотр показал, что в нескольких детских садах требуется дополнительная подсыпка песка вокруг теневых навесов по их периметру. Также несколько конструкций необходимо заменить. Работы, как сообщили «Псковской правде» в администрации Псков, проведут в следующем году.

Обследование первой части детских садов завершится 29 декабря. Ревизию остальных проведут сразу после новогодних каникул.

Рабочая группа создана по поручению врио губернатора Псковской области, возглавляет ее глава администрации Пскова Александр Братчиков. Обследование детских садов должно завершиться к 15 января.

- Наша задача - проверить каждый игровой элемент на каждой площадке для прогулок на территории всех 55 дошкольных образовательных учреждений Пскова, - прокомментировал работу комиссии начальник Управления образования Пскова Игорь Прокофьев. - Все выявленные недостатки будут занесены в специальный реестр, и после этого комиссия вынесет своё решение, какие игровые элементы соответствуют нормам безопасности, а какие необходимо демонтировать и заменить.

В состав рабочей группы вошли сотрудники управлений городского хозяйства, строительства и капитального ремонта и образования. Осмотр проводится в присутствии представителей дошкольных учреждений. Специалистами проверяется прочность конструкций, правильное закрепление их в грунте, отсутствие острых углов, оборудование ударогасящим покрытием детских площадок, а также наличие и соответствие ГОСТу документов на игровые элементы.

- Огромное человеческое спасибо врио губернатора Псковской области Михаилу Юрьевичу за оперативное реагирование по нашей общей родительской проблеме - травматизму на детских площадка, - прокомментировала в своем инстаграм-аккаунте юрист Ольга Кутузова создание рабочей группы администрации города.

Именно Ольга Кутузова рассказала «Псковской правде» историю маленького псковича Андрея Герасименко, который получил травму на площадке в детском саду и лишился селезенки. История была опубликована изданием в начале декабря, после чего поднялась широкая волна общественного обсуждения проблемы площадок в детских садах, не соответствующих современным требованиям.