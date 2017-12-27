Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами вступит с силу с 1 января 2018 года. В этот же день прекратит работу полигон по сбору твердых коммунальных отходов в областном центре. На круглом столе 25 декабря руководители сферы и эксперты рассказали, как псковичи будут расправляться с отходами после Нового года.

— Эта тема не сходит с уст в последнее время, стала дискуссионной, отметил вице-губернатор Александр Кузнецов. Мы переходим на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Есть региональная часть этого процесса, которая требует доработки и внедрения стандартов, и есть федеральные факторы, которые сегодня не обсуждаются, — это изменение федерального законодательства.

Как отметил вице-губернатор, городу на конкурсной основе нужно выбрать регионального оператора, который будет заниматься переработкой мусора. Предстоит внедрить единые стандарты обращения с твердыми отходами.

Псковский полигон принимал мусор 70 лет. Отметив юбилей, с 1 января 2018 года он окончательно и бесповоротно будет закрыт. Дата историческая, учитывая, сколько раз полигон пытались закрыть и сколько продлевали срок его работы. Областная и городская администрации сейчас рассматривают варианты его рекультивации и превращения во что-то другое — были предложения создать на его месте горнолыжный спуск.

Новый год также заставит псковичей переосмыслить свое отношение к производимому мусору. С января ни одно ведро мусора не может доставляться до места утилизации, пока не будет рассортировано. По сути, с этого времени каждый из нас должен начать сортировать мусор, как это уже делают европейцы много лет.

Есть споры, как это проводить, заметил Александр Кузнецов. По расчетам, мощностей мусороперерабатывающего комплекса, который имеется на территории области, хватит.