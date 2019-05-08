Стали частью легенды

В Пскове 7 мая состоялось масштабное спортивное событие – легкоатлетическая Эстафета на призы «Псковской правды», посвященная Победе в Великой Отечественной войне (фоторепортажи с парада участников, забегов и церемонии награждения победителей смотрите в разделе «Медиа»). Её не зря называют легендарной. Впервые на центральных улицах Пскова атлеты бежали в первую весну, наступившую для освобожденного Пскова – 6 мая 1945-го года. Через 74 года – а традиция проведения Эстафеты ни разу не прерывалась - по городским улицам пробежали школьники, студенты, силовики, депутаты, работники банков, архивов и ресторанов, семьи. Всё это в память о тех, кто отдал свою жизнь за Родину.

Традиции во всем

- Дорогие товарищи, я рад присутствовать здесь, на Эстафете, посвящённой Дню Победы! Желаю, чтобы все участники добились хороших результатов. Успехов вам! – от лица поколения победителей приветствовал участников кавалер ордена Славы III степени Геннадий Василёв. - Это торжественный день для всех, кто чтит мужество и подвиг наших земляков, погибших во время Великой Отечественной войны, отдавших свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины, - сказал на открытии вице-губернатор Николай Цветков.

Построение перед Эстафетой в этом году проводили на новом месте – в сквере у Центра студенческих инициатив ПсковГУ. Старичок «Машиностроитель» на реконструкции, поэтому легкоатлеты расположились на лужайке. - Каждый сегодня стал частью легенды. Сменяются в Пскове поколения, неизменным остается одно: в мае горожане бегут по центральным улицам в честь Победы. Когда-то Эстафету бежали сами победители, потом их дети и внуки. Теперь уже праправнуки победителей борются за медали, в семейном забеге у нас участвуют совсем крохи, которым их часть дистанции помогают преодолеть родители, - поделилась впечатлениями врио главного редактора «Псковской правды» Юлия Шарипова. Проведение Эстафеты на центральных улицах – такая же дань традиции, как, скажем, парад 9 мая на площади Ленина. Так бежали победители. Так бежим и мы. Организаторы стараются максимально учесть интересы автомобилистов. В этом году движение перекрыли всего на час в наименее загруженное время: с 15 до 16 часов.

Число участников корпоративного и семейного забегов растет год от года. В прошлом году пришлось даже изготавливать новые эстафетные палочки. Участников меньше не стало и в этот раз, хотя очень старалась вмешаться погода. Около 3 000 человек вышли на старт в урочный час – это не только старейшее, но и самое массовое спортивное мероприятие Псковщины. И для каждого Эстафета не просто спортивное соревнование. Это спортивный парад в честь самой торжественной даты календаря. Каждый – помнит. В этом году организаторы отменили вип-забег, представители органов власти могли выставить свои команды на общих основаниях. Администрация Псковской области выставила сразу две команды. Помимо них чиновников да бюджетников и вовсе не счесть: Центр спортивной подготовки, Ледовый дворец, антимопольщики, архив, городская больница, детские сады. Законодательную ветвь власти представлял Молодежный парламент региона. Бежала и администрация города, правда, не пришел ранее ежегодно участвовавший глава Пскова Иван Цецерский. Видимо, сказалось отсутствие вип-забега.

КСТАТИ В Пскове подвели окончательные итоги и сформировали итоговый протокол 74-й легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Псковская правда».

Наши ценности

А вот семья Диденко стала второй год первой в семейном забеге. В этом году на старт заявились 25 семей. Но Евгений, Екатерина и Павлик Диденко второй год вне конкуренции. - Мы занимались спортом в университете с женой, а теперь просто ведем здоровый образ жизни всей семьей и восьмилетнему Павлу нравится бегать вместе с нами. Уже, наверное, раз 15-й с нами бежит. Собираемся 19 мая в Ригу, там тоже будут семейные соревнования, - рассказал глава семейства. Еще одна команда повторила свой прошлогодний успех – сборная 76-й дивизии ВДВ, победившая в мужском забеге. Десантникам спасибо и за кашу, которой они традиционно угощают всех на полевой кухне во время Эстафеты, и эта магическая каша никогда не заканчивается.

Ширится география Эстафеты. Вот и Плюсский перерабатывающий комбинат, дающий пластику вторую жизнь, выставил свою команду. Директор Дмитрий Старостин и сам бежал, и коллектив подгонял. Комбинат - официальный поставщик мусорных пакетов для Кремля. - Сейчас мы ведем установку нового оборудования, работаем круглыми сутками, но при этом не забываем о спорте. По четвергам играем в волейбол, зимой играем в хоккей на открытом воздухе. Вот решили принять участие в псковской Эстафете, обязательно приедем в следующий раз – очень хорошее мероприятие, и для корпоративного духа, в том числе. Группа компаний «Скорпион» в лице директора Юрия Бурлина тоже собрала сотрудников в корпоративный забег, который также бьет рекорды по количеству участников - 70 команд вышли на старт. Нельзя же все время только работать вместе – вместе нужно заниматься спортом. - Как члену сообщества мотоциклистов мне часто приходится поддерживать спортивные соревнования, - рассказал Юрий Бурлин, - мы сопровождаем беговые и велостарты на дорогах, к примеру. Так и возникла идея, а почему бы не поучаствовать в соревнованиях в качестве участников. Так и заявились. У события очень хорошая атмосфера, много детей, молодежи, много знакомых по спортивной жизни лиц. Мы всем довольны.

Весна, Победа, Эстафета

- Это был наш первый опыт участия в таком мероприятии и вообще первый опыт совместного спортивного корпоратива, хотя многие в нашей организации занимаются спортом регулярно, есть даже девушка, занимающаяся боксом, она тоже бежала, - рассказывает директор Учебного центра «Знания» Елена Шлемина. – Мы благодарны организаторам, участникам и зрителям за атмосферу городского праздника, ветеранам за мирное небо над головой! Нас ждет Эстафета в будущем году, и мы обязательно и будем тренироваться и снова выставим свою команду на старт. Этот путь уже прошла команда Псковской городской больницы под руководством хирурга Ильи Зинова. Врачи уже четвертый год подряд участвуют в Эстафете и каждый раз результаты улучшаются. В команде три хирурга, анестезиолог и операционная сестра. - Я сам увлекаюсь бегом на длинные дистанции, вот и собрал однажды команду. С тех пор это стало нашей спортивной традиции – пробежать в мае за Победу! Мы тренируемся перед стартом на «Электроне» - все серьезно, замеряем и официальные результаты, год за годом они растут, - отметил Илья Зинов.