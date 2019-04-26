На руках у папы

Уже 15 семейных команд зарегистрировались на участие в Эстафете, которая состоится 7 мая. Возраст детей самый разный: кому-то только два года, а кому-то уже 11 лет. Но самому маленькому участнику только пять месяцев. Елисей Васильев претендует на статус самого юного участника соревнований за всю их историю. Также среди участников Эстафеты — Дед Соробан, педагоги самой новой школы города и победители семейного забега прошлого года. А руководитель школы бега побежит два раза.

Елисейка на старте

Семья Васильевых живет в деревне Вернявино Палкинского района. Девятилетняя Алиса учится в местной школе в третьем классе, мама Елена работает там же учителем физкультуры, а папа Алексей — военный. Недавно в семье Васильевых случилось пополнение — на свет появился маленький Елисей. Сейчас ему пять месяцев, и 7 мая вместе с сестрой и родителями он приедет в Псков, чтобы принять участие в семейном забеге Эстафеты «Псковской правды». — Идею об участии в Эстафете нам подала моя сестра, — рассказала Елена Васильева. — Она живет в Пскове и в соревнованиях участвует вместе с коллегами по работе в составе корпоративной команды. Вот и нас она сагитировала. Говорит: «Регистрируйтесь на Эстафету. Ваш Елисейка будет самым маленьким участником». Так и получилось. Правда, каким образом Елисей будет принимать участие в забеге, мама с папой еще не решили. — Мы еще даже не смотрели дистанцию, не узнавали, сколько и кому бежать надо, — говорит Елена. Семья Васильевых довольно спортивная. Елена физкультуру в школе преподает 10 лет. В свое время легкой атлетикой занималась. Не раз сама участвовала, будучи школьницей, в Эстафете, да и учеников своих привозить доводилось. Алиса — постоянная участница «Кросса нации», занимается в спортивном кружке при школе, ходит на танцы. — Ну а папа у нас военный, так что пробежать для него особого труда не составит, — смеется Елена.

Не на время

К Эстафете присоединилась школа устного счета «Соробан». Дед Соробан — главный герой и учитель школы, который учит юных псковичей быстро мыслить, заявлен в качестве участника команды в корпоративном забеге. — Это будет ростовая кукла, внутри нее — участник нашей команды, — рассказывает капитан команды Мария Андреева. В команде школы устного счета «Соробан» пять человек: Мария Андреева, Дед Соробан, Ольга Белова, Валентина Борисова и Ульяна Быкова. — Хотели присоединиться к Эстафете в прошлом году, но не успели, — говорит Мария. — А в этом решили традицию поддержать, но побежим не на скорость, а просто за идею. Тем более у нас такой немного шуточный забег получится. Поддержать нас мы пригласим своих учеников.

Все сам

— Нашей школе три года, но участвовать в Эстафете мы будем впервые, — рассказывает руководитель бегового клуба Pro Sport и капитан команды Александр Кузьмин. — Наши ученики выйдут на дистанцию вместе со своими тренерами. На участие в Эстафете уже заявлена мужская команда Pro Sport, а буквально на днях будет зарегистрирована и женская. Обе команды состоят примерно в равных пропорциях из тренеров и учеников. — Мы рады, что решили поучаствовать, — признается Александр. — Наша школа бега — единственная в регионе, тем не менее мы рассчитываем побороться с сильными командами. Сам Александр побежит не только в корпоративном забеге, но и в семейном. Вместе с ним в команде — его жена Елена и сынишка Марк, которому всего 2,5 года. — Для сына это будут первые соревнования, — говорит Александр. — Я уверен, что ему понравится. Супруга Александра Елена тоже тренер. — У Марка мама и папа — тренеры, поэтому мы постараемся ему обеспечить преимущество перед соперниками, но побежит он сам, — уверяет Александр. — Максимум, что мы готовы сделать, — это бежать рядом и держать его за руку. Наша позиция: мы должны приучать детей, чтобы они всего добивались сами.

Надежда на победу

В прошлом году семейный забег на Эстафете «Псковской правды» выиграла семья Диденко. В этот раз они вновь подали заявку на участие. Глава семьи Евгений Диденко утверждает, что основная причина участия в Эстафете в прошлом году — тяга к победе. — Главное было победить, — говорит капитан команды. — Мы и готовились, и надеялись победить, и эмоции от победы были положительные. В спортивных соревнованиях семья Диденко принимает участие с 1998 года. — Бегаем почти каждый год, с небольшими перерывами, — рассказывает Евгений. В семейной команде три человека: Евгений, его жена Екатерина и их восьмилетний сын Павел. В этом году семья верит в то, что опять займет первое место. — И верим, и ждем. Ну, и надеемся на победу, конечно, — делится Евгений. Составить им конкуренцию может любая семья в составе папы, мамы и ребенка не старше 11 лет. Эстафета пройдет 7 мая на центральных улицах Пскова, старт первого забега в 15:00. Семейным командам предстоит преодолеть 400 метров. Половину дистанции бежит папа, оставшуюся часть поровну делят мама и ребенок. Самый младший член команды может преодолеть дистанцию с помощью родителей.

Успели

Идея собрать команду из учителей Псковской инженерно-лингвистической гимназии пришла в голову учительнице начальных классов Полине Кушнир. — Я всего второй год работаю в школе, — рассказывает она. — До этого училась в Псковском университете, и там мы каждый год участвовали в этой майской Эстафете. Полина говорит, что хотела предложить коллегам бежать еще в прошлом году, но было уже слишком поздно. Зато в этом все сделали вовремя: и команду собрали, и заявку на регистрацию подали. — Знаете, собрать команду оказалось не так уж и сложно, у нас много активных людей, — говорит Полина. — Есть среди нас и учителя физкультуры, и физики, и информатики, — говорит Полина. — Почти все занимаются спортом, ходят в спортивный зал. В планах у команды провести хотя бы одну тренировку: побегать на время, научиться правильно передавать эстафетную палочку. — А уж получится у нас или нет, не могу сказать, — смеется капитан. Отметим, что команда школьников из ПИЛГ в прошлом году заняла 3-е место в забеге сборных школ.