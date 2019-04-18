Прибежали четвёртыми

Участие в традиционной Эстафете на призы газеты «Псковская правда» перевернуло жизнь целой семьи.

Серьёзная цель

10-летний Алексей Фомичёв так вдохновился участием в прошлогоднем семейном забеге, что решил расстаться с плаваньем и всерьез заняться легкой атлетикой. В этом году Фомичёвы примут участие в Эстафете, чтобы привести сына к победе.

В прошлом году об Эстафете мама мальчика Ольга Фомичёва узнала случайно, когда до конца приема заявок оставалось совсем мало времени.

— Я рассказала мужу и ребенку об Эстафете, и они с радостью согласились принять участие, — говорит Ольга. — Сомнений не было никаких. Мы в тот же день подали заявку и начали подготовку.

Прибежали четвертыми. Алексей так вдохновился Эстафетой, что решил расстаться с плаваньем и всерьез заняться легкой атлетикой.

— Он занимался плаваньем с первого класса, три года, уже год ходил в школу олимпийского резерва, — делится Ольга.— Но после Эстафеты сказал: «Нет, плаваньем я заниматься не хочу, хочу заниматься легкой атлетикой, бегать».

Родители прислушались к желанию ребенка, и с сентября Алексей начал посещать детскую спортивную школу «Юность». Спустя полгода занятий юный атлет уже может похвастаться своими успехами.

— Уже занял по бегу третье место на городских соревнованиях, — радуется за сына мама.

Сейчас Лёша бросил все силы на подготовку к Эстафете «Псковской правды», так как серьезно нацелен взять первое место в семейном забеге.

— В сентябре Лёше исполнится 11 лет, так что это его последний семейный забег, он очень хочет победить, — рассказывает Ольга.

Помимо легкой атлетики Алексей с удовольствием занимается шахматами и ходит в «Кванториум». Как и все мальчишки, любит лего и компьютерные игры.

Отец Алексея тоже поддержал решение сына заняться легкой атлетикой.

— Муж поддерживает его любые спортивные инициативы, он сам спортсмен, к тому же еще и военный, — говорит Ольга.— Отец против, чтобы сын занимался только шахматами, обязательно должна быть физическая подготовка.

В семье есть еще один ребенок, младший брат Лёши, ему шесть с половиной лет. Он еще совсем мал и ходит в садик. В семейном забеге могут принимать участие родители с ребенком не старше 11 лет, так что у Лёши растет смена.