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Эстафета «Псковской правды»

Прибежали четвёртыми

После Эстафеты «Псковской правды» школьник расстался с плаванием и занялся легкой атлетикой, чтобы выиграть золотую медаль

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Редакция
18 апреля 2019 года, 10:00
Фото: Дарья Хваткова
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Участие в традиционной Эстафете на призы газеты «Псковская правда» перевернуло жизнь целой семьи.

Серьёзная цель

10-летний Алексей Фомичёв так вдохновился участием в прошлогоднем семейном забеге, что решил расстаться с плаваньем и всерьез заняться легкой атлетикой. В этом году Фомичёвы примут участие в Эстафете, чтобы привести сына к победе.

В прошлом году об Эстафете мама мальчика Ольга Фомичёва узнала случайно, когда до конца приема заявок оставалось совсем мало времени.

— Я рассказала мужу и ребенку об Эстафете, и они с радостью согласились принять участие, — говорит Ольга. — Сомнений не было никаких. Мы в тот же день подали заявку и начали подготовку.

Прибежали четвертыми. Алексей так вдохновился Эстафетой, что решил расстаться с плаваньем и всерьез заняться легкой атлетикой.

— Он занимался плаваньем с первого класса, три года, уже год ходил в школу олимпийского резерва, — делится Ольга.— Но после Эстафеты сказал: «Нет, плаваньем я заниматься не хочу, хочу заниматься легкой атлетикой, бегать».

Родители прислушались к желанию ребенка, и с сентября Алексей начал посещать детскую спортивную школу «Юность». Спустя полгода занятий юный атлет уже может похвастаться своими успехами.

— Уже занял по бегу третье место на городских соревнованиях, — радуется за сына мама.

Сейчас Лёша бросил все силы на подготовку к Эстафете «Псковской правды», так как серьезно нацелен взять первое место в семейном забеге.

— В сентябре Лёше исполнится 11 лет, так что это его последний семейный забег, он очень хочет победить, — рассказывает Ольга.

Помимо легкой атлетики Алексей с удовольствием занимается шахматами и ходит в «Кванториум». Как и все мальчишки, любит лего и компьютерные игры.

Отец Алексея тоже поддержал решение сына заняться легкой атлетикой.

— Муж поддерживает его любые спортивные инициативы, он сам спортсмен, к тому же еще и военный, — говорит Ольга.— Отец против, чтобы сын занимался только шахматами, обязательно должна быть физическая подготовка.

В семье есть еще один ребенок, младший брат Лёши, ему шесть с половиной лет. Он еще совсем мал и ходит в садик. В семейном забеге могут принимать участие родители с ребенком не старше 11 лет, так что у Лёши растет смена.

Бегом вокруг садика

Регистрация на Эстафету началась 9 апреля, она продлится три недели. Участвовать в корпоративном забеге уже решили восемь команд. Еще пять команд подали заявки на участие в семейном забеге. Первая заявка поступила от женской команды сотрудников детского сада № 17.

— Мы будем участвовать в Эстафете уже в четвертый раз, — рассказала капитан команды Наталия Лысюк. — В нашем активе уже есть второе место. В команде воспитатели и учителя-дефектологи. Состав немного меняется от года к году, но костяк остается неизменным.

По словам капитана, команда уже начала тренировки:

— У нас замечательный инструктор по физкультуре Иванов Антон Вячеславович, редкая вещь — мужчина в детском саду. Раза три в неделю мы бегаем вокруг детского сада. Инструктор выстругал для нас эстафетную палочку, тренируемся правильно ее передавать.

Сразу две команды выставляет предприятие «Экокабель».

— В этом году мы побежим второй раз, — рассказал капитан «Экокабеля» Дмитрий Захаров. — Вопрос участвовать в Эстафете или нет, не стоял. Желающих было много, люди начали записываться уже с зимы. Сформировали две команды, ведь кто-то должен работать. Мы весь год активно тренируемся, помимо футбольной команды, в этом году создали еще хоккейную. В этих направлениях нас активно поддерживает директор Павел Валерьевич Евдокименков. Надеемся на победу. Но главное — участие. Это знак огромной благодарности нашим ветеранам. 

ВАЖНО

В корпоративной команде должно быть 5 человек (как мужчины, так и женщины) или 8 человек (только мужчины или только женщины). Возраст и физическая подготовка значения не имеют.

В семейной команде бегут три человека: папа, мама и ребенок. Самый младший член команды должен быть не старше 11 лет (год рождения 2008 или позже). Свой участок маршрута он может бежать самостоятельно или с помощью родителей.

Заявку на участие в корпоративном или семейном забеге можно подать в специальном разделе на сайте «Псковской правды». Мы принимаем заявки до 29 апреля 13.00.

Регистрация проходит в два этапа. Не менее важная часть — получение нагрудного номера, без которого команда не будет допущена к старту. Выдача номеров состоится 6 мая с 14:00 до 17:00 в спортшколе «Надежда» (Псков, ул. Гагарина, д. 5а). При себе иметь подписи членов команды о том, что за свое здоровье и здоровье своих детей (семейные команды) они несут ответственность самостоятельно (в свободной форме).

Сбор команд 7 мая в 13.30 в сквере рядом с Центром студенческих инициатив ПсковГУ на ул. Ленина. В 14:00 там состоится торжественное открытие и парад участников.

Все забеги стартуют на Октябрьской площади, а финишируют возле ЦУМа. Первый старт в 15:00. Награждение победителей дипломами, медалями, кубками и подарками от партнеров пройдет в амфитеатре Детского парка. Во время Эстафеты запланирована работа полевой кухни от дивизии.

Приветствуется корпоративная символика на одежде членов команд предприятий и участие в празднике групп поддержки. 

Генеральный партнер:

Псковское отделение ПАО Сбербанк

Генеральные спонсоры:

ПАО «Ростелеком»

Псковский Электромашиностроительный Завод

Почетный спонсор:

Сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская»

Официальный партнер:

Сеть фирменных магазинов «Продукты Ермолино»

Партнеры:

Псковский филиал СПАО «РЕСО-Гарантия»

Клуб виртуальной реальности ImperiaVR

Сеть аптек «Будь здоров»

Фитнес клуб «XPRESS»

Автошкола «Гарант Успеха»

ООО «Смартер Про»

Магазин товаров для туризма и активного отдыха «Технодром»

Компания «ЕВРО-ПАК»

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Эстафета «Псковской правды»
Эстафета на призы газеты «Псковская правда» - одно из немногих мероприятий в России, чья традиция не прерывалась с 1945 года. Впервые эстафета была проведена в освобожденном от немецко-фашистских захватчиков Пскове. С тех пор она повторяется каждый год!

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