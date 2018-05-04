С надежными товарищами за Победу

Эстафета «Псковской правды», вне сомнения, вписана в культурный код Пскова: блюсти традиции 73 года кряду и не думать на этом останавливаться – огромная заслуга для горожан (а в этом году гостями праздника на старте Эстафеты стали школьники из Порхова). Сменились поколения, даже эпохи, а в первых числах мая, как обычно, в Пскове бегут, коротко говоря, за Победу. Очередная Эстафета, состоявшаяся 3 мая, хоть и не была привязана к юбилейной дате, поставила новые рекорды для себя. В празднике приняли участие две с половиной тысячи человек, на старт вышли 173 команды. Нынешняя Эстафета стала самой массовой по представительству корпоративных команд – для участия в одном только смешанном забеге выдали 52 номера. Бежали атлеты предприятий и представители органов власти по маршруту длиной 1418 метров – по одному метру за каждый день войны, ведущий к Победе.

Масштаб происходящего начал впечатлять уже на стадионе «Машиностроитель», где по традиции проходит парад открытия. Большая сторона дорожек вокруг футбольного поля была заполнена участниками Эстафеты. Для организации были призваны все силы городского комитета по спорту и делам молодежи: и сотрудники подведомственных учреждений, и детские тренеры, и учителя физкультуры, и даже молодежные массовики-затейники. Принимал парад директор ДЮСШ «Надежда» Сергей Кравченко, уже 20 лет он является главным судьей соревнований. Участников приветствовал Алексей Федорович Шабанов – ветеран Великой Отечественной войны, мастер спорта СССР по легкой атлетике, бежавший Эстафету «Псковской правды» еще в далеком 1946 году. Ветеран выразил надежду, что следующие поколения продолжат важную традицию. Управляющего Псковским отделением ПАО Сбербанк Анну Тарасенко можно назвать представителем нового поколения участников Эстафеты – Сбербанк не просто выставил на забег свою команду, но и получил медали за второе место, уступив победителям всего 4 секунды.

- Я рада снова приветствовать вас на Эстафете Победы, которая каждый год собирает столько неравнодушных людей всех возрастов и профессий, - сказала Анна Тарасенко на открытии праздника. - Очень важно отдать дань памяти тем, кто ценой своей жизни остановил врага и подарил нам мирное небо. Бежать за Победу стало традицией для команды Сбербанка, и это больше, чем спорт – это наша благодарность героям. Желаю всем удачного старта и отличного настроения!

С приветствием выступили вице-губернатор Николай Цветков и глава Пскова Иван Цецерский. Позже они вышли на старт забега для представителей органов госвласти, который выиграли депутаты Псковского областного Собрания. Юные звездочки, королевы спорта Наталья Спиридонова и Виктория Гвоздева подняли на параде флаг России.

Корпоративный забег - безграничен ресурс самопродвижения. Любое предприятие или организация, заявившиеся для участия в Эстафете, могли использовать символику в экипировке команд и реквизите групп поддержки. Участие в Эстафете - возможность показать себя слаженным и ярким коллективом. Если учитывать количество корпоративных заявок, забег в этой номинации стал по-настоящему серьезным соревнованием. Член молодежного парламента Псковской области, координатор проекта «Трезвая Россия» в регионе Дмитрий Яковлев рассказал, что ощутил на старте даже толчки от соперников. Приобщились к спорту и сотрудники Госархива Псковской области – кому, как не им, известно, что такое традиции.

КСТАТИ Во время проведения Эстафеты на Октябрьской площади дежурил мобильный фельдшерско-акушерский пункт, в котором каждый мог пройти первичную диспансеризацию и в случае чего получить прямую запись к профильным специалистам в поликлинику. За его работу отвечали фельдшер Александр Кузьмин и медсестра Ирина Кутузова.

Стоит отметить, что для связистов стало доброй традицией активное участие в Эстафете «Псковской правды», а также в спортивной жизни региона. Свою команду выставила компания «Ростелеком». Она на долгосрочной основе занимается проведением юношеских спортивных соревнований в Псковской области. В последние годы участниками спортивных праздников в формате хоккейных турниров, киберспортивных фестивалей и футбольных матчей стали более 1000 спортсменов – учеников общеобразовательных школ, воспитанников социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, учащихся детско-юношеских спортивных школ.

- Мы с удовольствием откликнулись на приглашение «Псковской правды» участвовать в Эстафете, посвященной Великой Победе, - рассказал Андрей Марченков, капитан команды филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком». - Желающих участвовать долго искать не пришлось: наши сотрудники любят этот праздник и с большим уважением относятся к Победе в Великой Отечественной войне. У нас даже был кастинг! В итоге приняли решение выставить две команды. Несмотря на то, что призовых мест мы не заняли, все остались довольны. Самое главное, что «Ростелеком» участвовал в этом мероприятии и отдал дань памяти ветеранам. Спасибо за хорошую организацию!

Председатель федерации киберспорта Псковской области Василий Демидов совместно с Центром науки и спорта «Без Предела» не впервые выставлял команду на Эстафету. На этот раз киберспортсмены выставили три команды (столько же – только у «Ресторанного партнера»), и все они попали в первую десятку. Удивление у многих вызвал тот факт, что в тройке лидеров не оказалось команды Центра спортивной подготовки Псковской области. Директор высшей региональной школы спортивного мастерства Андрей Сидоров, принимавший участие в Эстафете вместе с сотрудниками аппарата Центра, шутил после финиша, что его организация могла бы выставить суперсборную из числа легкоатлетов-сборников, но ведь главное - участие!

- Наше предприятие участвует в Эстафете на призы «Псковской правды» во второй раз, - поделилась впечатлениями Юлия Камаева, заместитель коммерческого директора Птицефабрики «Псковская». - Как один из крупнейших местных производителей, и мы хотим участвовать в жизни города Пскова и его значимых мероприятиях. На фабрике очень сплоченная команда, все «болеют» и жизнью предприятия, и жизнью нашего города и района. Впечатления от участия в Эстафете – самые положительные. Она формирует командный дух. В прошлый раз участвовало две наших команды: и взрослые, и дети. Детки были очень рады. Для участников Эстафеты на предприятии мы устроили чаепитие: собрались за столом и делились впечатлениями. Коллектив – это наша большая семья. В команде - самые активные наши сотрудники. А болеет за них весь коллектив. У нас очень хорошая группа поддержки, мы переживаем за наших спортсменов. И хоть наш девиз «Главное не победа, а участие», мы желаем нашей команде победы!

В семейном забеге в числе прочих принимала участие находящаяся в декретном отпуске главный редактор «Псковской правды» Ирина Федорова, ее семья выходит на старт уже второй год подряд, и, кажется, Эстафета становится новой традицией. В семейном забеге, как выяснилось, не все были согласны только на участие. Семья Диденко – Евгений, Екатерина и сын Павел, по признанию папы, серьезно подошли к подготовке, собираясь только победить. Так и вышло.

В качестве зрителя, наставника и болельщика на старт забега для органов госвласти вышел председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов: - Я уже в силу возраста бегать не могу, но за коллег очень рад, - отметил Котов после финиша. - Те, кто полегче, бежали на первых этапах, чтобы сначала создать задел, – остальным было проще сохранять завоеванный отрыв. После финиша чиновники и депутаты быстро пропали с Октябрьской площади – им отгула за Эстафету не дали. Работать надо. Другие атлеты отправлялись подкрепить силы на полевой кухне - сто килограммов гречневой каши и пару сотен литров чая приготовили и раздали десантники.

Финишировало все действо в амфитеатре Детского парка, где состоялось награждение. Среди шестиклассников особым призом за участие были отмечены представители школы из Порхова, постоянно приезжающие в гости на Эстафету. Учитель физкультуры Лилия Кононенко пояснила, что для ребят, одетых как на подбор в форму итальянского футбольного клуба «Ювентус», это не только праздничная поездка: - Мы не только тренируемся командой, но и проводим отборочные этапы у себя в школе, так что, надеемся, еще не раз приедем и победим, - рассказала Кононенко.

Псковский университет первенствовал в абсолютном женском зачете. Лидер команды Анастасия Максимова была по-настоящему рада успеху: - Я одна учусь на Советской, а остальные девчонки из политеха, но, несмотря на различия в профилях образования, наших совместных усилий достаточно, чтобы отрыв от второго места был достаточно большим. Алексей Гиацинтов выступал за команду «Сервисного Металлоцентра» - лидеров корпоративного забега. Атлет только что вернулся с представительного трэйла в Беларуси, где смог показать высокий результат: - А здесь дистанция короткая, и, по сути, было не разбежаться, поэтому забег вышел очень плотным, все члены команды чувствовали, как соперники дышат в спину. Но мы оказались сильнее.

КСТАТИ Бегать по городу в победные майские дни легкоатлеты начали еще в 1945 году, и с тех пор традиция ни разу не прерывалась. В летопись этого спортивного праздника вписаны имена многих известных псковичей, которые еще студентами и школьниками бежали по улицам города в далекие 50-е, 60-е, 70-е и т.д. годы.

ВАЖНО Итоговый протокол с результатами каждого участника доступен по этой ссылке.