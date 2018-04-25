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Эстафета «Псковской правды»

Сергей Кравченко: Эстафету бегали участники Олимпиады

Главный судья рассказал о двух десятилетиях Эстафеты «Псковской правды»

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Ольга Нефёдова
25 апреля 2018 года, 14:56
Фото: Андрей Степанов
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Нынешняя Эстафета на призы «Псковской правды» станет 20-й с тех пор, как главным судьей соревнований стал Сергей Кравченко, директор детско-юношеской спортивной школы «Надежда». Чего только не происходило за это время на беговых дорожках! Перед очередной Эстафетой, которая состоится 3 мая, Сергей Кравченко рассказал как менялся маршрут Эстафеты (не обошлось без новинок и в этом году), чем закончился забег по набережной Великой, какие рекорды по числу участников ставили вузы, какие известные спортсмены выходили на старт Эстафеты и почему забеги нельзя уводить с центральных улиц.

Все бегут

- Псковичи иногда жалуются, что ради Эстафеты на несколько часов перекрывают центральные улицы города. Почему Эстафету нельзя уводить из центра?

- На моей памяти жалобы на перекрытые были всегда. Хотя заранее всех горожан оповещают, что улицы будут перекрыты в связи с проведением майской эстафеты. Недовольных всегда много. И это касается любого спортивного мероприятия, которое проводится в центре Пскова. Я не понимаю, почему в таких крупных городах, как Москва, Санкт-Петербург, это нареканий не вызывает. Да даже взять соседний Новгород. Он больше Пскова в полтора раза, мероприятий подобного рода в разы больше проходит, при этом все и всем довольны.

Знаете, у нас в середине апреля на протяжении многих лет проводился замечательный легкоатлетический пробег, посвященный Ледовому побоищу. Поучаствовать в нем приезжали даже жители из других городов. Но в один прекрасный момент, администрация города вынесла его за черту города, в Корытово. И сразу к этому пробегу интерес пропал, к сожалению.

- В сложные годы послед распада Советского Союза, когда прерывались многие традиции, не было ли опасения, что Эстафета прекратит свое существование?

- Спад начался, когда городские предприятия стали закрываться. Закрываются предприятия, исчезают спортивные клубы при этих предприятиях, и команды уже некому выставлять. Число участников сразу резко сократилось. Одно время мне казалось, что и у самих организаторов энтузиазма поубавилось. Однако в последние годы я вижу стойкое стремление Эстафету сохранить.

- В чем это выражается?

- Организаторы прикладывают много усилий, чтобы привлечь, как можно больше участников, чтобы из спортивного мероприятия получился настоящий праздник. Появляются новые маршруты. Вот уже несколько лет сотрудники областной и городской администраций, депутаты собраний различных уровней, известные спортсмены и знаменитые люди участвуют в VIP-забеге. Второй год организован семейный маршрут. Участвовать в Эстафете приходят целые семьи: папа, мама и ребенок до 11 лет. Пользуется спросом, так называемый, корпоративный маршрут для предприятий и организаций. В этом году мы пошли им навстречу – сократили дистанцию до пяти этапов, а команду до пяти человек, потому что не всем по силам собрать восемь участников.

Эстафета поднимает настроение в любую погоду
Фото Андрея Степанова

Исторический маршрут

- Довелось ли вам самому участвовать в Эстафете?

- Будучи преподавателем нашего легендарного Политехнического института, я был председателем его спортивного клуба и старшим преподавателем кафедры физвоспитания. Ежегодно собирал команды для участия в Эстафете «Псковской правды». Эти команды на мужских и смешанных этапах постоянно занимали первые места. Я и сам в составе этих команд в Эстафете участвовал. Бегал, наверное, на протяжении семи-восьми лет. А затем меня пригласили возглавить детско-юношескую спортивную школу «Надежда», в которой я до сих пор работаю, и я стал главным судьей этого спортивного праздника.

- Изменилась ли Эстафета за эти 20 лет?

- Когда я только стал судьей, маршруты проходили, практически, по всему старому городу. Стартовали на Октябрьской площади. Затем бежали по Октябрьскому проспекту до улицы Вокзальной, а оттуда по улице Яна Фабрициуса через площадь Победы и по улице Советской до Октябрьской площади, где финишировали. Это был самый большой смешанный маршрут. Он состоял из 12 этапов. Команд участвовало всегда очень много. Предприятий до развала Советского Союза в городе было немало, все они имели спортивные клубы, которые выставляли свои команды. Поучаствовать в эстафете приезжали и из соседних районов – Печорского, Порховского, Струго-Красненского, Псковского. Бежали сотрудники всех силовых структур - МВД, МЧС, ВДВ.

- Почему маршрут изменили?

- Правоохранительные органы, которые отвечают за охрану порядка во время проведения спортивных мероприятий, настояли на том, чтобы этот маршрут был сокращен. Сейчас уже и не вспомню точно причину, но итогом стало то, что смешанная эстафета перешла с улицы Вокзальной на улицу Гагарина. На прежней дистанции мы фиксировали рекорды каждого года. На новом же маршруте, к сожалению, эта традиция не прижилась. Я убежден в том, что нельзя его было менять, ведь в 1945 году наши полураздетые и полуголодные псковичи в ознаменовании Победы бежали именно по этому маршруту. Эта дистанция исторически сложилась.

- Еще какие-то изменения были?

- Однажды из-за реконструкции ряда городских улиц мы переносили Эстафету на набережную реки Великой. Она тогда была вся разбита, ухаб на ухабе, сплошные ямы. Как результат – было много травм у участников. Особенно пострадали самые юные спортсмены – школьники средних классов. Но это был единственный раз.

Главный судья Эстафеты сам не раз бежал по маршрутам
фото Андрея Степанова

За Победу

- Как на Эстафете представлены школьники и студенты? Можно ли выделить наиболее сильные команды?

- Все образовательные учреждения направляют на Эстафету сильнейших спортсменов, потому что заинтересованы в победе. Традиционно побеждают школьники милицейско-правового лицея № 8, ППК, школы №2. Среди высших учебных заведений в лидерах Псковский государственный университет. Неплохо выступает и Псковский филиал академии ФСИН. Кстати, был год, еще до появления ПсковГУ, когда оба вуза – Педагогический и Политехнический - выставили 80 команд. Каждый факультет и каждый курс - по команде. Вот это был масштаб.

- А чем еще запомнилась Эстафета разных лет?

- Забеги особенные все. У нас же в них участвовали и члены сборных России, и участники Олимпийских игр. Например, Константин Шабанов, Вадим Курач. Наталья Спиридонова и Евгений Караваев бежали Эстафету, будучи победителями Первенства страны по легкой атлетике.

- Почему стоит участвовать в Эстафете?

-У нас не так много спортивных праздников. Я считаю, что каждый уважающий себя и ведущий здоровый образ жизни человек, должен поучаствовать в забеге. Это же интересно. Это эмоции. Это движение. Это жизнь.

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