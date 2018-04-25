Сергей Кравченко: Эстафету бегали участники Олимпиады

Нынешняя Эстафета на призы «Псковской правды» станет 20-й с тех пор, как главным судьей соревнований стал Сергей Кравченко, директор детско-юношеской спортивной школы «Надежда». Чего только не происходило за это время на беговых дорожках! Перед очередной Эстафетой, которая состоится 3 мая, Сергей Кравченко рассказал как менялся маршрут Эстафеты (не обошлось без новинок и в этом году), чем закончился забег по набережной Великой, какие рекорды по числу участников ставили вузы, какие известные спортсмены выходили на старт Эстафеты и почему забеги нельзя уводить с центральных улиц.

Все бегут

- Псковичи иногда жалуются, что ради Эстафеты на несколько часов перекрывают центральные улицы города. Почему Эстафету нельзя уводить из центра?

- На моей памяти жалобы на перекрытые были всегда. Хотя заранее всех горожан оповещают, что улицы будут перекрыты в связи с проведением майской эстафеты. Недовольных всегда много. И это касается любого спортивного мероприятия, которое проводится в центре Пскова. Я не понимаю, почему в таких крупных городах, как Москва, Санкт-Петербург, это нареканий не вызывает. Да даже взять соседний Новгород. Он больше Пскова в полтора раза, мероприятий подобного рода в разы больше проходит, при этом все и всем довольны.

Знаете, у нас в середине апреля на протяжении многих лет проводился замечательный легкоатлетический пробег, посвященный Ледовому побоищу. Поучаствовать в нем приезжали даже жители из других городов. Но в один прекрасный момент, администрация города вынесла его за черту города, в Корытово. И сразу к этому пробегу интерес пропал, к сожалению.

- В сложные годы послед распада Советского Союза, когда прерывались многие традиции, не было ли опасения, что Эстафета прекратит свое существование?

- Спад начался, когда городские предприятия стали закрываться. Закрываются предприятия, исчезают спортивные клубы при этих предприятиях, и команды уже некому выставлять. Число участников сразу резко сократилось. Одно время мне казалось, что и у самих организаторов энтузиазма поубавилось. Однако в последние годы я вижу стойкое стремление Эстафету сохранить.

- В чем это выражается?

- Организаторы прикладывают много усилий, чтобы привлечь, как можно больше участников, чтобы из спортивного мероприятия получился настоящий праздник. Появляются новые маршруты. Вот уже несколько лет сотрудники областной и городской администраций, депутаты собраний различных уровней, известные спортсмены и знаменитые люди участвуют в VIP-забеге. Второй год организован семейный маршрут. Участвовать в Эстафете приходят целые семьи: папа, мама и ребенок до 11 лет. Пользуется спросом, так называемый, корпоративный маршрут для предприятий и организаций. В этом году мы пошли им навстречу – сократили дистанцию до пяти этапов, а команду до пяти человек, потому что не всем по силам собрать восемь участников.