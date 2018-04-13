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Эстафета «Псковской правды»

Беги с нами!

Сокращено количество участников в командах предприятий на эстафете «Псковской правды»

Текст:
Юлия Шарипова
13 апреля 2018 года, 14:15
Фото: Андрей Степанов
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Издание открыло регистрацию участников эстафеты на сайте в новом спецразделе, посвященном старейшему и наиболее массовому спортивному соревнованию региона.

Как обычно, к середине апреля телефон редакции раскаляется от звонков тех, кто стремится узнать, когда же начнется регистрация на легкоатлетическую эстафету на призы газеты «Псковская правда», посвященную Победе в Великой Отечественной войны. Эстафета проходит (а точнее сказать, пробегает) по центральным улицам города с 1945 года, традиция ее проведения не прерывалась ни на один год. И вот момент настал – регистрация открыта!

Спортивный праздник соберет школьников, студентов, силовиков, представителей предприятий области и семейные команды.

Специально для любителей бега мы запустили спецраздел на сайте. Открыв его, можно узнать историю эстафеты, познакомиться с маршрутами, найти ответы на наиболее популярные вопросы, увидеть самые яркие моменты эстафеты прошлых лет, запечатленные на фото и видео. И конечно, оставить заявку на участие.


Новый раздел систематизировал информацию по эстафете и сделал более удобной подачу заявки.

САМЫЕ СПОРТИВНЫЕ

Ни один год не проходит без новшеств. Важное нововведение нынешней эстафеты – сокращение этапов на корпоративном маршруте. В последние годы предприятия бегали маршрут, состоящий из 8 этапов. Представители команд очень просили сократить число участников для того, чтобы у небольших компаний появилась возможность собрать команду. Идя навстречу пожеланиям участников эстафеты, организаторы сократили число этапов до 5. В этом году команды предприятий побегут по маршруту длиной 1418 метров – именно столько продлилась Великая Отечественная война. По одному метру за каждый день, ведущий к Победе. Маршрут полностью пролегает по Октябрьскому проспекту с разворотом у бывшего магазина «Ракета». Старт и финиш на Октябрьской площади. Приветствуется участие групп поддержки с корпоративной символикой и использование такой символики в экипировке участников команды. Участие в эстафете бесплатное.

Новинкой прошлого года стало участие в эстафете семейных команд. Мы вновь ждем заявки от самых спортивных семей региона. Семейный маршрут состоит из трех этапов. 200 метров предстоит пробежать папе и по 100 метров маме и ребенку. Важно, что дети должны быть возраста 11 лет и младше (то есть начиная с 2007 года рождения). Так как 12-летние уже имеют возможность принимать участие в забегах для школьников. Для каждой семьи участие в эстафете - возможность показать сплочение и спортивный дух, с пользой провести время вместе. Родители смогут показать детям спортивный пример, а дети увидят, что бег – это не только сдача скучных нормативов на школьном стадионе.

Забег для самых спортивных семей региона состоится во второй раз.
Фото Андрея Степанова
Регистрация семейных и корпоративных команд пройдет в два этапа. Сначала нужно оставить заявку на сайте «Псковской правды». После подтверждения от редакции необходимо получить нагрудные номера. Выдача номеров состоится 27 апреля с 14 до 17 часов в спортшколе «Надежда» (Псков, ул. Гагарина, 5а). Оба этапа регистрации обязательны.

#БЕГУСПСКОВОМ

Бегут школьники, бегут студенты, бегут силовики, депутаты и чиновники, работники банков, магазинов, архивов, ресторанов, кафе – все бегут в память о Победе в Великой Отечественной войне.

В этом году эстафета соберет любителей спорта 3 мая. Сбор команд для торжественного открытия и парада состоится на стадионе «Машиностроитель» в 13.30. Семейные команды могут подойти непосредственно на старт в 14.30 на Октябрьскую площадь.

Мы понимаем, что 3 мая – это один из двух рабочих дней на неделе между выходными. И кто-то в эти дни не будет находиться в городе. Поэтому вновь объявляем о возможности дистанционного участия в эстафете. Достаточно пробежать любую дистанцию в любой точке мира и 3 мая выложить фото в соцсетях «ВКонтакте», «Фейсбуке» или «Инстаграм» с хештегом #бегусПсковом. Мы включим снимки в итоговый фоторепортаж, вышлем вам диплом участника. А вы сможете почувствовать себя частью большого спортивного праздника.

Справки по телефону: 8 (8112) 57-31-23

ВАЖНО

Когда

Выдача нагрудных номеров 27 апреля с 14.00 до 17.00 в спортшколе «Надежда» (Псков, ул. Гагарина, 5а).

Сбор команд 3 мая в 13.30 на стадионе «Машиностроитель». Парад команд там же в 14.00.

Все забеги стартуют 3 мая в 15.00 на Октябрьской площади.

Награждение коллективов, команд и участников, занявших 1, 2 и 3 места, – в амфитеатре Детского парка.

Предприятия

В корпоративной команде должно быть строго 5 человек, именно столько этапов предстоит преодолеть во время забега предприятий. Возраст и физическая подготовка значения не имеют. Важно, чтобы в команде были как женщины, так и мужчины в любом соотношении.

Семьи

В семейной команде бежит три человека: папа, мама и ребенок. Самый младший член команды должен быть не старше 11 лет (то есть родиться в 2007 году или позже), свой участок маршрута он может бежать самостоятельно или с помощью родителей. Всего семье предстоит пробежать 400 метров: первый отрезок - для папы (200 м), второй - для мамы (100 м), третий - для ребенка (100 м).

Ознакомиться с Положением вы можете, пройдя по этой ссылке.

Где скачать логотип?

Официальный логотип 73-легкоатлетической эстафеты в формате PDF – по этой ссылке.

СПРАВКА

Генеральные партнеры:

Псковское отделение ПАО Сбербанк

ПАО «Ростелеком»

Генеральный спонсор:

Сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская»

Партнеры:

Сеть магазинов «Улыбка радуги»

Общество с ограниченной ответственностью «Смартер Про»

«Везёт» сервис заказа такси

ОАО «Псковский хлебокомбинат»

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