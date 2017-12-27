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Интернет в помощь

27 Декабря 2017 - 08:04
Главная → Заметки → За работой!
Госкомитет по труду и занятости населения призывает работодателей активнее наполнять ресурс «Работа в России» имеющимися вакансиями
Также это очень удобный сайт для поиска подходящих сотрудников.

Портал «Работа в России» для работодателя — это удобный ресурс для поиска сотрудников и управления вакансиями. Работодатели получают возможность бесплатно находить квалифицированных специалистов. Удобная, гибкая система поиска поможет выбрать нужные критерии и осуществить подбор по ним, а затем, пройдя авторизацию, пригласить кандидата на собеседование. В Личном кабинете работодатель может воспользоваться удобным конструктором, который помогает быстро и легко создавать и редактировать вакансии, следить за их статусом и видимостью для соискателя. Кроме того, можно отслеживать отклики на вакансии, приглашать соискателей на собеседование. 

Портал «Работа в России», являясь государственной информационной системой, предоставляет все свои сервисы как работодателю, так и соискателю бесплатно и является единственным в России ресурсом для поиска работы и подбора персонала с государственной поддержкой. В свою очередь, для страны — это мощный инструмент реализации государственной политики в сфере занятости населения и стимулирования внутренней трудовой мобильности. 

Соискателю для поиска подходящей работы регистрироваться на сайте совсем не обязательно. Регистрация понадобится, только если вы захотите разместить свое резюме. Она проста и займет всего несколько минут. 

Основная цель портала — помочь гражданам быстро и легко найти подходящую работу в любом регионе Российской Федерации, а работодателям — хороших сотрудников. 

Портал «Работа в России» является федеральной государственной информационной системой Федеральной службы по труду и занятости.

Портал содержит вакансии всех работодателей в стране, подходящие для граждан любого возраста, а также социально незащищенным категориям населения.

Портал работает так же, как и большинство коммерческих сайтов по поиску и подбору работы.

Адрес портала «Работа в России» www.trudvsem.ru 
 

Другие полезные ресурсы

Официальный сайт Комитета по труду и занятости населения администрации Псковской области  trud.pskov.ru

Можно найти документы и нормативно-правовые акты в области охраны труда, информацию по программам, направленным на помощь  безработным гражданам,  адреса и телефоны всех центров занятости, действующих на территории Псковской области, информацию о предстоящих ярмарках вакансий и графиках открытия учебных групп.  

Онлайнинспекция.рф

Это также сайт Федеральной службы по труду и занятости. Создан для защиты прав и интересов работников и работодателей.

Система электронных сервисов «Онлайнинспекция.РФ» позволяет:

- направить заявление в инспекцию труда, которая проверит соблюдение трудовых прав и поможет устранить нарушения;
- получить консультацию о применении требований и норм трудового законодательства в течение 3 рабочих дней;
- работодателю провести самопроверку соблюдения трудового законодательства. 

Официальный сайт Государственной инспекции труда по Псковской области git60.rostrud.ru

Здесь можно найти как реестр работодателей Псковской области, гарантированно соблюдающих права работников, так и список недобросовестных работодателей; ответы на самые частые вопросы, касающиеся защиты прав работников и трудовых споров; информацию о грядущих плановых проверках; найти и скачать образцы трудовых договоров.
 

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