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Безопасная работа

27 Декабря 2017 - 08:03
Главная → Заметки → За работой!
В Псковской области определили лучшего специалиста и лучшую организацию по охране труда
Победителям вручили дипломы и денежные  призы.

Смотр-конкурс провел Госкомитет по труду и занятости населения по итогам работы  за прошедший год и три квартала текущего года.  На конкурс поступило 20 заявок от организаций и 16 от специалистов со всей Псковской области. 

— В этом году была очень серьезная конкуренция, претенденты на победу шли практически вровень,  нам пришлось запрашивать дополнительные документы, чтобы определить победителей, — сказал заместитель председателя Государственного комитета по труду и занятости населения Псковской области Сергей Логачев.   

Победителей определяла специальная комиссия, куда вошли представители инспекции труда, фонда социального страхования, профсоюзов и комитета по труду и занятости Псковской области. 

Комиссия оценивала показатели работы в сфере охраны труда, сведения об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и по заработной плате, о количестве проведенных проверок и их результатах, о количестве зарегистрированных несчастных случаев на производстве или их отсутствии.

— Я в подобном конкурсе участвую впервые, — говорит начальник службы охраны труда Псковского электромашиностроительного завода Татьяна Федорова, победившая в номинации «Лучший специалист в производственной сфере». — Несколько последних лет у нас на производстве не было несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Один в поле не воин. Работа может приносить плоды, когда и профсоюзы, и руководство завода работают слаженно и понимают друг друга. 

— Победа в номинации «Лучшая организация в производственной сфере» — это заслуга всего коллектива, — поддерживает коллегу начальник отдела охраны труда Псковских тепловых сетей Ольга Самохвалова. — Без поддержки руководства этой победы не случилось бы. На охрану труда нужны средства. 

Одна из задач смотра-конкурса — повышение заинтересованности работодателей в создании безопасных условий труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. А также распространение положительного опыта в области обеспечения охраны труда и улучшение условий труда работников.

— Я не ожидала, что буду работать по этой специальности, пришлось даже заканчивать специальные курсы, — говорит еще одна победительница в номинации «Лучшая организация в непроизводственной сфере», специалист по охране труда Центра образования Опочецкого района Елена Федорова. — После декрета искала работу, и мои знания менеджера здесь очень пригодились. 

— В феврале будущего года будет десять лет, как я работаю специалистом по охране труда, — говорит  победительница в  номинации «Лучший специалист в непроизводственной сфере», заместитель начальника отдела охраны труда и пожарной безопасности Псковского госуниверситета Тамара Нестерова. — Мне моя работа очень нравится, я трудоголик. Охраной труда у нас занимаются всего четыре человека. А у нас семь тысяч студентов и тысяча триста сотрудников. Мы следим, чтобы они регулярно проходили медосмотры, были обеспечены спецодеждой и средствами защиты, следим за санитарным состоянием общежитий и учебных корпусов. Наше руководство заинтересовано, чтобы охрана труда в университете была на высоком уровне. 
 

Без страховки

В 2017 году больше всего несчастных случаев на производстве зафиксировано в сфере строительства.
Несчастные случаи в подавляющем большинстве происходят по вине самих работников. Люди игнорируют средства защиты и страховки — не надевают каски, не пользуются страховочными поясами. 

— У нас  появился сервис «Я инспектор», — сказал руководитель Государственной инспекции труда — главный государственный инспектор труда в Псковской области Геннадий Иойлев. — Человек может установить приложение на свой мобильный телефон и, проходя мимо строительного объекта,  сфотографировать людей, работающих на высоте более двух метров без страховочных приспособлений или без касок. У нас уже есть три случая, когда по обращению активных граждан через этот электронный сервис мы возбудили дела об административных правонарушениях. 

Еще один сервис — самопроверок — позволяет в режиме онлайн ответить на серию вопросов и оценить, по каким направлениям деятельности на предприятии в области охраны труда и кадровой политики необходимы улучшения и доработки. 

По словам Геннадия Иойлева, чаще всего ошибки работодателей в сфере охраны труда связаны с отсутствием необходимых медосмотров и инструктажей, необеспечением работников средствами защиты и невыполнением социальных гарантий в отношении работников, занятых на вредных и опасных производствах. 

— Сейчас Минтруд разрабатывает Государственную программу «Безопасный труд» на 2018–2025 годы. Программа предусматривает создание таких условий на производстве, при которых возможность несчастных случаев будет сведена к нулю. Она совершенствует имеющиеся документы и нацеливает работодателей на снижение производственного травматизма и профилактику профессиональных заболеваний, — сказал Сергей Логачев.  
 

Кстати

За 11 месяцев уходящего года уровень производственного травматизма сократился более чем  на 30 %.
За январь — ноябрь 2017 г. произошло 15 несчастных случаев на производстве.
За январь — ноябрь 2016 г. — 23 несчастных случая.
 

Справка

Всего за 5-летний период оценка условий труда проведена:

- в 5396 организациях, что составляет 34,2 % от кол-ва всех организаций области (по данным Псковстата, всего на территории области по состоянию на 01.01.2017 было зарегистрировано 15 796 организаций);

- на 134 754 рабочих местах, что составляет 95 % от общего кол-ва рабочих мест области (по данным Псковстата, всего замещенных рабочих мест по состоянию на 01.01.2017 — 141 798).

Выявлено 30 025 рабочих мест с вредными условиями труда, что составляет 22,3 % от общего количества рабочих мест области, на которых проведена специальная оценка условий труда.
 

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