Вторая родина
27 Декабря 2017 - 08:02Главная → Заметки → За работой!
С 2010 года в Псковской области работает программа помощи добровольному переселению соотечественников
Программа позволяет решить демографическую проблему и восполнить дефицит трудовых ресурсов.
Николай Винник переехал в Псков с женой и двумя маленькими детьми в сентябре этого года. Сейчас семья подает документы на получение российского гражданства. Николай надеется стать гражданином России до выборов президента, чтобы иметь возможность проголосовать.
— Я в России работал давно, с 2001 года, — рассказывает Николай Винник свою историю. — А в 2014 году в связи с известными событиями на Украине решил, что нужно окончательно перебираться в Россию и перевозить семью.
Николаю и его сыну очень нравится в Пскове. Фото из соцсети «ВКонтакте»
Сначала супруги Винник вместе с сыном поселились в Петербурге. Младшая дочка Николая и Инны, которой сейчас два года, родилась уже в России.
— Я узнал, что есть программа содействия переселению соотечественников, и мы переехали в Псков, — продолжает Николай. — Обратились в УФМС, сняли жилье гораздо дешевле, чем в Петербурге.
Сейчас у семьи разрешение на временное проживание, ребенка без проблем удалось устроить в детский сад, что не получалось в Петербурге. Николай нашел работу официанта и условиями очень доволен. Жена пока в декретном отпуске.
При переезде в Псков семья получила подъемные в размере 50 тысяч рублей. Также им вернули 50 % от стоимости аренды жилья за 6 месяцев.
— Меня приятно удивило и порадовало, что сотрудники центра занятости позвонили сами и рассказали о положенных льготах, — говорит Николай. — Я, к примеру, не знал, что имею право вернуть половину денег за аренду жилья или за прохождение медкомиссии. Один анализ на ВИЧ стоит полторы тысячи рублей. Везде со мной общались вежливо и корректно, не приходилось подолгу сидеть в очередях.
Псков и псковичи семью Винник тоже не разочаровали. Первый раз Николай приехал в наш город пять лет назад.
— Конечно, есть период адаптации и его нужно пережить, — не скрывает Николай. — Меня приятно порадовало, как Псков за последние пять лет преобразился. За это время отремонтировали парки, построили новые детские площадки, нам есть где погулять с детьми. Теперь Псков — и наш город тоже, и мы надеемся здесь остаться.
Елена Карзанова приехала в Псков в мае этого года. В июне устроилась на работу в городскую инфекционную больницу, в конце июля уже получила гражданство РФ. Ей также предоставили служебное жилье.
— Я всю жизнь работаю врачом, — рассказывает Елена. — А на Украине этот труд в последнее время, к сожалению, не оплачивается достойно. Подъемные, которые я получила, переехав в Россию, улучшили мой быт. Мне пошли навстречу, сначала приняли на работу педиатром-стажером, затем оплатили мое обучение в Твери. Программа — большое подспорье для людей, которые хотят жить в России. Приятно, что из центра занятости звонили и интересовались, насколько мне хорошо и уютно.
В Псковской области с 2010 года реализуется Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
В рамках этой программы с 2010 года в нашу область переехали 6733 соотечественника и членов их семей, в том числе в 2017 году — 1113 человека (по данным на 8.12.2017 года). Программой до 2020 года предусмотрено содействие в добровольном переселении еще 4750 человек.
Прибывшие участники госпрограммы устроились на работу врачами, медсестрами, инженерами, педагогами, продавцами, строителями, рабочими. Также приехавшие соотечественники занимаются личным подсобным хозяйством, индивидуальным предпринимательством и учатся в образовательных организациях Псковской области.
— Почти 40 % находят работу самостоятельно, — говорит председатель Государственного комитета по труду и занятости населения Псковской области Сергей Аржаников. — Люди пользуются сайтами в интернете и находят вакансии, специально предназначенные для этой категории граждан. Также увеличилось число соотечественников, которые регистрируются как индивидуальные предприниматели.
Чтобы решить жилищный вопрос переехавших к нам людей на первое время, сейчас ведут работу по созданию Центра временного размещения соотечественников. Его откроют в деревне Родина Псковского района. Центр позволит обеспечить временным размещением до 100 переселенцев и членов их семей, а также обеспечит временную регистрацию по месту жительства. Центр откроют на базе комплекса зданий, переданных в оперативное управление Госкомитету Псковской области по труду и занятости населения.
Согласно Дорожной карте (плана-графика) до 01.05.2018 планируется проведение конкурсных процедур по ремонту помещений Центра временного размещения. Заселение соотечественников начнется после завершения ремонта и приведения помещений Центра в соответствие с санитарными нормами, а также установки необходимого оборудования и мебели.
Подавляющее большинство прибывших получают гражданство РФ.
• компенсация до 50 % стоимости найма (аренды) жилья по месту временного пребывания, а для участников Государственной программы и членов их семей, имеющих ученую степень, ученое звание, до 100 % (за 6 месяцев);
• компенсация затрат на прохождение обязательных медицинских осмотров (обследований) для получения разрешения на временное проживание;
• компенсация затрат на признание иностранных документов об образовании на территории Российской Федерации (нострификация);
• компенсация затрат на обучение другим специальностям по направлению отделений ГКУ ПО «Областной центр занятости населения»;
• компенсация стоимости сертификата специалиста, относящегося к категории «врачи», в размере не более 50 000 рублей;
• материальная помощь в размере не более 20 000 рублей в расчете на участника Государственной программы и на всех членов его семьи, указанных в свидетельстве;
• единовременное пособие на обустройство (10 тыс. рублей — участнику Государственной программы переселенцу-старообрядцу, 5 тыс. рублей — каждому члену его семьи).
Всего за время реализации программы выплаченокомпенсаций на сумму 20966,3 тыс. руб.
Более 80 % прибывших участников Государственной программы получили среднее и высшее профессиональное образование, 7,2 % — имеют среднее общее образование, 8,6 % — обучаются в профессиональных образовательных организациях.
Николай Винник переехал в Псков с женой и двумя маленькими детьми в сентябре этого года. Сейчас семья подает документы на получение российского гражданства. Николай надеется стать гражданином России до выборов президента, чтобы иметь возможность проголосовать.
— Я в России работал давно, с 2001 года, — рассказывает Николай Винник свою историю. — А в 2014 году в связи с известными событиями на Украине решил, что нужно окончательно перебираться в Россию и перевозить семью.
Николаю и его сыну очень нравится в Пскове. Фото из соцсети «ВКонтакте»
Сначала супруги Винник вместе с сыном поселились в Петербурге. Младшая дочка Николая и Инны, которой сейчас два года, родилась уже в России.
— Я узнал, что есть программа содействия переселению соотечественников, и мы переехали в Псков, — продолжает Николай. — Обратились в УФМС, сняли жилье гораздо дешевле, чем в Петербурге.
Сейчас у семьи разрешение на временное проживание, ребенка без проблем удалось устроить в детский сад, что не получалось в Петербурге. Николай нашел работу официанта и условиями очень доволен. Жена пока в декретном отпуске.
При переезде в Псков семья получила подъемные в размере 50 тысяч рублей. Также им вернули 50 % от стоимости аренды жилья за 6 месяцев.
— Меня приятно удивило и порадовало, что сотрудники центра занятости позвонили сами и рассказали о положенных льготах, — говорит Николай. — Я, к примеру, не знал, что имею право вернуть половину денег за аренду жилья или за прохождение медкомиссии. Один анализ на ВИЧ стоит полторы тысячи рублей. Везде со мной общались вежливо и корректно, не приходилось подолгу сидеть в очередях.
Псков и псковичи семью Винник тоже не разочаровали. Первый раз Николай приехал в наш город пять лет назад.
— Конечно, есть период адаптации и его нужно пережить, — не скрывает Николай. — Меня приятно порадовало, как Псков за последние пять лет преобразился. За это время отремонтировали парки, построили новые детские площадки, нам есть где погулять с детьми. Теперь Псков — и наш город тоже, и мы надеемся здесь остаться.
Елена Карзанова приехала в Псков в мае этого года. В июне устроилась на работу в городскую инфекционную больницу, в конце июля уже получила гражданство РФ. Ей также предоставили служебное жилье.
— Я всю жизнь работаю врачом, — рассказывает Елена. — А на Украине этот труд в последнее время, к сожалению, не оплачивается достойно. Подъемные, которые я получила, переехав в Россию, улучшили мой быт. Мне пошли навстречу, сначала приняли на работу педиатром-стажером, затем оплатили мое обучение в Твери. Программа — большое подспорье для людей, которые хотят жить в России. Приятно, что из центра занятости звонили и интересовались, насколько мне хорошо и уютно.
В Псковской области с 2010 года реализуется Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
В рамках этой программы с 2010 года в нашу область переехали 6733 соотечественника и членов их семей, в том числе в 2017 году — 1113 человека (по данным на 8.12.2017 года). Программой до 2020 года предусмотрено содействие в добровольном переселении еще 4750 человек.
Прибывшие участники госпрограммы устроились на работу врачами, медсестрами, инженерами, педагогами, продавцами, строителями, рабочими. Также приехавшие соотечественники занимаются личным подсобным хозяйством, индивидуальным предпринимательством и учатся в образовательных организациях Псковской области.
— Почти 40 % находят работу самостоятельно, — говорит председатель Государственного комитета по труду и занятости населения Псковской области Сергей Аржаников. — Люди пользуются сайтами в интернете и находят вакансии, специально предназначенные для этой категории граждан. Также увеличилось число соотечественников, которые регистрируются как индивидуальные предприниматели.
Чтобы решить жилищный вопрос переехавших к нам людей на первое время, сейчас ведут работу по созданию Центра временного размещения соотечественников. Его откроют в деревне Родина Псковского района. Центр позволит обеспечить временным размещением до 100 переселенцев и членов их семей, а также обеспечит временную регистрацию по месту жительства. Центр откроют на базе комплекса зданий, переданных в оперативное управление Госкомитету Псковской области по труду и занятости населения.
Согласно Дорожной карте (плана-графика) до 01.05.2018 планируется проведение конкурсных процедур по ремонту помещений Центра временного размещения. Заселение соотечественников начнется после завершения ремонта и приведения помещений Центра в соответствие с санитарными нормами, а также установки необходимого оборудования и мебели.
Подавляющее большинство прибывших получают гражданство РФ.
Какие льготы положены прибывающим соотечественникам по линии администрации Псковской областиС 2012 года участникам Государственной программы и членам их семей, переезжающим на постоянное место жительства в Псковскую область, предоставляются дополнительные социальные гарантии, в том числе:
• компенсация до 50 % стоимости найма (аренды) жилья по месту временного пребывания, а для участников Государственной программы и членов их семей, имеющих ученую степень, ученое звание, до 100 % (за 6 месяцев);
• компенсация затрат на прохождение обязательных медицинских осмотров (обследований) для получения разрешения на временное проживание;
• компенсация затрат на признание иностранных документов об образовании на территории Российской Федерации (нострификация);
• компенсация затрат на обучение другим специальностям по направлению отделений ГКУ ПО «Областной центр занятости населения»;
• компенсация стоимости сертификата специалиста, относящегося к категории «врачи», в размере не более 50 000 рублей;
• материальная помощь в размере не более 20 000 рублей в расчете на участника Государственной программы и на всех членов его семьи, указанных в свидетельстве;
• единовременное пособие на обустройство (10 тыс. рублей — участнику Государственной программы переселенцу-старообрядцу, 5 тыс. рублей — каждому члену его семьи).
КстатиПо состоянию на 8 декабря 2017 года трудоустроено 539 участников Государственной программы и членов их семей, что составляет 65,6 % от прибывших в текущем году граждан трудоспособного возраста.
Всего за время реализации программы выплаченокомпенсаций на сумму 20966,3 тыс. руб.
Более 80 % прибывших участников Государственной программы получили среднее и высшее профессиональное образование, 7,2 % — имеют среднее общее образование, 8,6 % — обучаются в профессиональных образовательных организациях.
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