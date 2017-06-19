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Как помочь школьнику выбрать профессию?
Акция «Карьера» традиционно стартует в феврале, а заканчивается в июне. В это время по всей области школьники выходят с экскурсиями на предприятия, встречаются с представителями учебных заведений. Подростков тестируют и проводят профориентационные классные часы. Цель акции – помочь выбрать будущую профессию.
Специалисты центров занятости помогают молодым людям к выбору будущей специальности подходить осознанно, учат грамотно вести себя на рынке труда.
– Подростки сейчас не бегут за модой, а реально оценивают возможности рынка труда, – говорит начальник Пустошкинского отделения Псковского областного центра занятости населения Антонина Федорова. – Поголовного желания быть юристами и экономистами мы не наблюдаем.
В этом году школьников Пустошкинского района тестировали, чтобы выявить профессиональные предпочтения. 12% школьников изъявили желание работать в сфере транспорта и связи, 9% – в медицине, 8% – в образовании, столько же выбирают инженерно-технические специальности, 5% хотят пойти по стезе военных.
Одним из первых Пустошкинский центр занятости еще в начале 2000-х годов в рамках акции «Карьера» начал проводить ярмарку вакантных учебных мест. Сейчас это масштабное районное мероприятие, которое проходит один раз в два года. Последняя ярмарка состоялась как раз недавно.
– К нам приехали представители восьми учебных заведений области, – продолжает Антонина Федорова. – В их числе – ПсковГУ, сельхозакадемия, агротехнический колледж. Они знакомили ребят с правилами поступления, а студенты рассказывали, почему они выбрали именно этот колледж или вуз. На таких ярмарках у нас всегда вместе с детьми присутствуют родители. В первые годы ярмарки собирали до 400 человек, тогда еще интернет не был так широко распространен. Но и сейчас приходит много народа: живого человеческого общения ничто не заменит.
– Мы своих школьников водили и в библиотеку, и в местный музей, и к пограничникам на заставу, в июне планируем показать производство минеральной воды на одном из районных предприятий, – рассказывает ведущий инспектор отделения по Гдовскому району Псковского областного центра занятости населения Людмила Овсянникова. – Ребятам такие экскурсии всегда интересны и помогают узнать много нового.
Также в выборе будущей профессии помогает индивидуальное консультирование, тестирование, тематические классные часы.
Эксперты уверены, школьникам нужно дать реальное представление о положении дел на рынке труда, чтобы они адекватно оценили себя, выбрали профессию, которая будет приносить доход и поможет реализоваться.
– Специфика нашего района такова, что нам нужны медики, военные, – говорит начальник Пыталовского отделения Псковского областного центра занятости населения Галина Цветкова. – 7 июня у нас прошла ярмарка вакансий совместно с пунктом военного отбора. На военную службу ребята идут охотно. Сейчас созданы хорошие условия и для работы в сельском хозяйстве. Есть новая компьютерная техника, можно на ферму прийти и в туфлях на каблуках.
На региональном рынке труда сейчас существует дефицит рабочей силы, поэтому при проведении акции «Карьера» большое внимание уделяют ориентации школьников на рабочие профессии.
Цифры и факты
По состоянию на 10.05.2017 в анкетировании приняли участие 1 327 выпускников. По результатам анкетирования после школы большинство опрошенных выпускников школ планируют поступать учиться (79,5%). Приоритет отдают организациям высшего образования (53,1%).
Основные мотивы выбора будущей специальности:
«Советовали родители, родственники» - 24,3%;
«Способности к этой профессии» - 17,9 %;
«Не могу выбрать, так как многое нравится» - 7,8%.
Самые востребованные специальности в Псковской области в настоящее время:
• повар;
• водитель;
• автослесарь;
• газоэлектросварщик;
• автомеханик;
• врач;
• фельдшер;
• медсестра.
Важно
С рейтингом наиболее востребованных профессий и специальностей региона можно ознакомиться на сайте Государственного комитета Псковской области по труду и занятости населения.
Рассчитай профессию
Если вы выбираете между двумя (тремя, четырьмя и т. д.) вариантами профессий, имеет смысл определить основные характеристики, по которым можно их сравнить, присвоив каждой характеристике определенный коэффициент значимости (например, по десятибалльной шкале).
После этого степень выполнимости умножается на степень важности, и все эти показатели для данной профессии складываются.
Пример:
Профессия А: высокая зарплата (значимость – 6, выполняемость на 5), большое количество свободного времени (2, выполняется на 3), интерес к профессии (9, выполняется на 6) и т. д.
Профессия В: высокая зарплата (значимость – 6, выполняется на 7), большое количество свободного времени (2, выполняется на 6), интерес к профессии (9, выполняется на 5) и т. д.
Итого:
Ценность профессии А – 6 х 5 + 2 х 3 + 9 х 6 = 90
Ценность профессии В – 6 х 7 + 2 х 6 + 9 х 5 = 99
Итак, профессия В оказывается предпочтительнее.
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