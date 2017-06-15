Число вакансий на популярном сайте давно перевалило за миллион

И этот список ежедневно пополняется.



Основная цель портала – помочь гражданам быстро и легко найти подходящую работу в любом регионе Российской Федерации, а работодателям – хороших сотрудников.



Портал «Работа в России» является федеральной государственной информационной системой Федеральной службы по труду и занятости.



Портал работает так же, как и большинство коммерческих сайтов по поиску и подбору работы.



Отличиями портала являются:



• бесплатность для пользователя;

• надежность контрагентов;

• отсутствие рекламы;

• поддержка со стороны органов государственной службы занятости.



Портал «Работа в России» обеспечивает доступ к общероссийской базе вакансий во всех регионах страны. База вакансий формируется центрами занятости населения, работодателями, а также другими источниками. Несмотря на масштабы, соискатель может быть полностью уверен, что он не столкнется с недобросовестными компаниями и организациями. Каждый работодатель, который размещает заявки на портале, проходит строгую проверку, что позволяет полностью исключить случаи мошенничества и несоблюдения трудового законодательства.



Удобная система поиска делает портал работы в России актуальным для всех, в том числе для узкопрофильных и редких специалистов.



Портал содержит вакансии всех работодателей в стране, подходящие для граждан любого возраста, а также для социально незащищенных категорий населения и людей с ограниченными возможностями. Функционал портала позволяет соискателю в удобной форме осуществлять поиск вакансий, учитывая социально-экономические показатели субъектов Российской Федерации, в том числе на интерактивной карте. В паспорте региона представлена информация, которая позволит соискателю выбрать наиболее привлекательное для себя место работы, в том числе сведения об инвестиционных проектах и региональных программах в сфере занятости населения. Поэтому, если соискателя заинтересовала вакансия или ему сделали предложение в другом регионе, он всегда сможет оценить привлекательность нового места работы.



У каждого соискателя есть свои пожелания и жизненные обстоятельства, поэтому для удобства поиска подходящей вакансии на портале предусмотрено множество фильтров. Благодаря простой и удобной поисковой системе граждане могут осуществлять поиск вакансий по большому количеству показателей: по региону, заработной плате, подходящие социально незащищенным группам граждан, с предоставлением жилья, с обучением и по другим критериям. Просматривать результаты поиска можно в разных формах – в виде списка или алфавита специальностей или можно воспользоваться картой. На карте отображаются ближайшие к месту работы школы, детские сады, медицинские учреждения и другие важные для жизни объекты.



На портале вы можете проверить свой трудовой договор на соответствие российскому законодательству.



В помощь работодателю

Портал «Работа в России» для работодателя – это удобный ресурс поиска сотрудников и управления вакансиями. Работодатели получают возможность бесплатно находить квалифицированных специалистов. Удобная, гибкая система поиска поможет выбрать нужные критерии и осуществить подбор по ним, а затем, пройдя авторизацию, пригласить кандидата на собеседование. В личном кабинете работодатель может воспользоваться удобным конструктором, который помогает быстро и легко создавать и редактировать вакансии, следить за их статусом и видимостью для соискателя. Кроме того, можно отслеживать отклики на вакансии, приглашать соискателей на собеседование.

Портал «Работа в России», являясь государственной информационной системой, предоставляет все свои сервисы как работодателю, так и соискателю бесплатно и является единственным в России ресурсом для поиска работы и подбора персонала с государственной поддержкой. В свою очередь, для страны это мощный инструмент реализации государственной политики в сфере занятости населения и стимулирования внутренней трудовой мобильности.



Адрес портала «Работа в России» www.trudvsem.ru.



Где портал «Работа в России» собирает вакансии?



• От центров занятости населения, проверяющих сведения, предоставляемые работодателями;

• напрямую от самих работодателей, проверенных либо центрами занятости, либо с использованием средств криптографической защиты;

• от крупнейших коммерческих порталов по поиску и подбору работы.



Поиск вакансий



Чтобы найти работу, вы можете:



• оставить резюме (чтобы работодатели могли найти вас в базе при возникновении вакансии);

• найти подходящую вам вакансию;

• обратиться в ближайший к вам центр занятости населения.



Для поиска работы на портале регистрироваться необязательно, для этого достаточно выбрать наиболее удобный для вас способ поиска:



• по названию вашей профессии (указав ее в поисковой строке на главной странице портала);

• по поисковым критериям (размеру заработной платы, региону работы, типу занятости, графику работы и другим).



Результаты поиска будут доступны для вас в виде списка вакансий и на карте.



Разместить резюме



Чтобы создать резюме, нужно зарегистрироваться. Регистрация займет несколько минут. Вам потребуется только адрес электронной почты или номер мобильного телефона.



Регистрация осуществляется на портале государственных услуг, после чего вам необходимо вернуться на портал «Работа в России».



Если вы уже зарегистрированы на портале государственных услуг, то для входа на портал «Работа в России» вы можете воспользоваться вашим логином и паролем.





Важно

На портале «Работа в России» в разделе «Государственная служба занятости» можно найти офи­циальные контакты органов службы занятости населения субъектов Российской Федерации, а также просмотреть основную информацию о них.



Кстати

На портале есть список компаний, которые оказывают поддержку при переезде.

